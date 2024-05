Letizia confiesa que se ha roto un dedo del pie en un accidente doméstico: "Esto se cura en nada"

Ver llegar a Letizia a un acto institucional con deportivas es algo inédito que, sin embargo, no obedece a ningún capricho. Como todos podríamos adivinar, hay una razón de peso en este inusual look que ha lucido para presidir el concierto 'EmocionArte' en el Teatro Real. Y para evitar especulaciones o polémicas, ha sido la propia Reina quien de una manera distendida ha explicado el motivo por el cual se ha visto obligada a usar calzado cómodo en este acto institucional.

"Muy mala suerte, pero esto se cura en nada", ha dicho frente a la prensa y los asistentes, restando importancia al percance. La esposa de Felipe VI se rompió un dedo hace unos días en un desafortunado accidente doméstico, al golpearse el pie contra un mueble en Zarzuela. Al principio no le dio importancia y de hecho acudió a la jura de bandera en Zaragoza llevando unos zapatos de tacón sensato y aguantó bastante tiempo de pie, aunque asegura que le dolía bastante.

Finalmente, necesitó de intervención médica. "No sabía qué me pasaba hasta que me hicieron una radiografía", ha precisado, añadiendo que le han recomendado reposo y calma hasta que la recuperación sea completa. Un proceso que podría durar entre cinco y ocho semanas o incluso más, ya que lo habitual en estos casos es la baja laboral, algo que, por el momento, no tiene Letizia en mente. Es por eso que en esta aparición pública no ha tenido más remedio que calzar deportivas, de horma ancha, algo inusual en este tipo de actos de su agenda.

[Deportivas, blazer de tweed roja y pantalones blancos: el inusual y obligado look de Letizia en el Teatro Real]

La Reina, en el Teatro Real.

Este desafortunado percance se suma a su ya conocida dolencia por el neuroma de Morton en el pie izquierdo, motivo por el que Letizia ya se ha tenido que bajar de los tacones en otras ocasiones.

Compromiso con la salud mental

Volviendo al importante acto que preside este lunes 6 de mayo, el concierto 'EmocionArte' que se desarrolla en el marco de la proclamación del Premio Princesa de Girona 'Internacional 2024' en las categorías de 'CreaEmpresa' e 'Investigación es una iniciativa que ha reunido a más de 20 artistas emergentes. Todo ello, con un único objetivo: utilizar la música como herramienta para promover el bienestar emocional y la salud entre los jóvenes.

Dirigido especialmente para los estudiantes de secundaria, es decir, niños y niñas de entre 12 y 16 años, este evento ha arrancado con notas cargadas de energía y emoción. Se trata de la primera parada del cierre del Tour del talento 2024, que ya ha pasado por Lleida, Salamanca, Cádiz y Santander, y concluirá el próximo miércoles 8 de mayo.

Con una trayectoria marcada por su compromiso social, Letizia se ha destacado, una vez más, como una fiel defensora de las causas solidarias y humanitarias. Y es que, la esposa de Felipe VI no se esconde a la hora de mostrar su interés por la educación y el bienestar emocional de los jóvenes, a quienes se ha acercado a saludar tras la conclusión de las actuaciones.

[Los detalles no vistos del traje rosa de Carolina Herrera con el que la reina Letizia triunfó en la coronación de Carlos III]

Tanto es su interés, que incluso el pasado año pudimos ver a Letizia 'rapeando' por la salud mental. Todo ello, como parte de un evento organizado por la Confederación Salud Mental España, en colaboración con la Fundación Once y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es por ello que su presencia en esta ocasión, junto con el largo historial de acciones solidarias que suma, reflejan su firme compromiso con el bienestar de la sociedad española.

La Reina se ha visto obligada a usar zapatillas. Gtres

Tres proyectos y un objetivo

Tres iniciativas han sido las que tomado el mando. Dos de ellas, por parte de la Fundación Princesa de Girona, han aportado un claro compromiso en el ámbito educativo y cultural. El tercer proyecto ha venido de la mano de la Fundación Amigos del Teatro Real, quienes han sumado su experiencia en el mundo de las artes escénicas, completando así el equipo perfecto.

AmplificARTE, como parte de la Fundación Princesa de Girona, utiliza la música para fomentar el desarrollo personal y el bienestar emocional de los jóvenes en las escuelas. Ofrece recursos didácticos para tratar cuestiones como la autoestima y la gestión de emociones, talleres y actividades musicales dirigidas por profesionales.

Por otro lado, Generación Artes, también iniciativa de la Fundación Princesa de Girona, representa un impulso vital hacia la promoción de la educación emocional a través de la música. Aúna talento con las ganas de alimentar y nutrir el crecimiento artístico de los jóvenes emergentes. Entre ellos, destacan nombres como Carlota Mad, Jaime Alguersuari y Claudia Solano.

Finalmente, aunque no por ello menos importante en este proceso, Crescendo, Creamos Ópera, un programa apoyado por la Fundación Amigos del Talento Real que promueve, estimula y apoya el desarrollo artístico y profesional de las futuras promesas de la lírica desde el inicio de su trayectoria laboral.

La música como herramienta vital

Actuaciones como las de Joaquina, Teo Bok, Maura, Fabian y Jules, del sello de Art House, han sido los encargados de poner el alma al proyecto. Pero estas no han sido las únicas voces invitadas, también han hecho acto de presencia personalidades como Alfred García, Blas Cantó o Cris B.

[La princesa Leonor vestida con el traje de gala militar recibe un tierno gesto no protocolario de su madre la reina Letizia]

Conducido por Andrés Salado, Premio Princesa de Girona Arte 2016 y director de la Joven Orquesta de Extremadura, este evento también ha contado con la posibilidad de seguimiento en streaming desde el canal de YouTube de la Fundación Princesa de Girona, haciendo a todos partícipes de esta ocasión tan especial.

'EmociónArte' es un ejemplo de cómo la música puede ser una poderosa herramienta para el cambio social. Un acto que ha demostrado que la unión entre diferentes entidades, como la Fundación Princesa de Asturias o el Teatro Real, puede dar lugar a iniciativas que tienen el potencial de impactar positivamente en la vida de miles de jóvenes. La música, como lenguaje universal, nos conecta, nos emociona y nos trasforma.