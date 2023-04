Premio Platino 2023: los secretos del traje de Pedro del Hierro que eligió Paz Vega

Anoche, 22 de abril, tuvo lugar la ceremonia de entrega de los X Premios Platino, el gran evento del cine Iberoamericano. La gala que se celebró en IFEMA, recinto emblemático de Madrid, congregó a numerosas figuras del cine de habla hispana y portuguesa.

Como suele ser el caso, el evento supuso un gran despliegue estilístico: la alfombra roja se tiñó un año más de glamur. Entre las propuestas más destacables de la noche se encontró la de la actriz y presentadora de la gala, Paz Vega, quien eligió para la ocasión un total look compuesto por americana recta y pantalón en lentejuelas, de Pedro del Hierro.

Este look pertenece a la colección "Ópera Prima" presentada por la firma el pasado mes de febrero en MBFWM. Como nos comentaron entonces los diseñadores, se trata de "una colección marcada por la evolución de la marca y su trayectoria hacía el diseño de siluetas que conviven entre el hombre y la mujer, creando un diálogo a través de los colores, las texturas y las formas. La propuesta cromática está protagonizada por combinaciones inesperadas y sorprendentes. Colores que van desde los verdes a los granates pasando por marrones, rojos y dorados, entre otros, con acento de colores ácidos".

Reinterpretando la ópera, Pedro del Hierro presentó una inesperada puesta en escena donde los directores creativos Nacho Aguayo y Alex Miralles elevaron la colección con las propuestas de gala al compás de una obra inédita, dirigida y creada exclusivamente para el desfile por el compositor Lucas Vidal

Esta colección de lo más especial inspiró a la actriz, quien apostó por uno de sus trajes más llamativos: "lo vi en el desfile y me encantó. Así que en el momento que ha surgido la primera oportunidad de llevarlo, no he dudado en elegirlo", según nos confesó. "Me gusta la idea la sobriedad del suit clásico, ¡con un tejido tan fantástico! El color es ideal. Es muy cómodo y me siento muy a gusto dentro de él", añadió sobre el modelo.



Para la actriz, es sin duda diferente: "quizás la idea de mezclar la sobriedad y el power que ofrece un suit, pero contrarrestado con ese color rosa palo tan dulce y el momento wow de la lentejuela...", reflexiona. Es, asimismo, un claro ejemplo de la versatilidad de Pedro del Hierro: "siempre es elegante, sofisticado pero a la vez muy ponible y fácil de llevar".

Más protagonistas eligen Pedro del Hierro

La presentadora no fue la única en elegir la firma Pedro del Hierro para desfilar por esta importante alfombra roja. El actor Luis Tosar, nominado a mejor interpretación masculina por En los márgenes, eligió un esmoquin compuesto por americana cruda de muaré con solapa peak lapel a contraste en negro y pantalón negro recto con cinturilla y galón en el lateral a contraste, combinado con camisa blanca con pechera de piqué y botón joya en negro, pajarita y fajín en raso negro y zapatos de charol al tono, también parte de la colección "Ópera Prima".



El actor Eduardo Rosa optó a su vez por un esmoquin compuesto por americana en tejido de estructura lana/seda con solapa shawl a contraste en negro y pantalón negro recto con cinturilla y galón en el lateral a contraste, combinado con camisa blanca con pechera de piqué y botón joya en negro, pajarita y fajín en raso negro y zapatos de charol al tono.

