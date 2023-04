Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid, es periodista de formación y viajera de vocación. Fue corresponsal en Londres, París y Moscú, ha codirigido una agencia de comunicación y colaborado con distintos medios españoles, tanto periódicos como radios y televisiones.

La periodista ha sido la primera mujer, en los ochenta años de historia de la Feria del Libro, en ocupar este cargo. Al asumirlo, declaró que uno de sus objetivos era potenciar la sostenibilidad y así lo sigue haciendo a día de hoy, trabajando en el lado más ecofriendly de la famosa feria madrileña.

Además de ser la directora de uno de los eventos más emblemáticos de la capital de España, ha publicado varios libros en colaboración con Sara Gutiérrez, como Rusia en la encrucijada, Historias de miopes, Mujeres contra la guerra, Locas por el fútbol o Padres e hijos, además de su libro en solitario, La segunda oportunidad.

La 'Top 100' es una experta en la gestión cultural, y cuenta con muchos proyectos que respaldan esta afirmación. Eva Orúe lucha por una visión de la cultura mucho más feminista y justa. Hoy, la conocemos un poco más gracias a la entrevista que ofrece a MagasIn.

El pensamiento estrella que siempre tiene presente es…

Algo que siempre decía mi primer jefe, Luis del Olmo: "¿Quién te ha dicho a ti que lo que no puede ser, es imposible?".



¿Compartirías una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras Top 100?

Cuando fui corresponsal en Moscú, me hinchaba a preguntar pachimú (que significa por qué en ruso). Constantemente preguntaba por qué: por qué esto, por qué lo otro, porque el gobierno se comporta así, por qué los ciudadanos reaccionan asá, por qué aceptáis ciertas cosas, porque perdonáis determinados comportamientos…

Un día, un periodista ruso me dijo: “Deja de preguntar por qué, por qué, por qué: esto es Rusia”. Preguntar es sustancial a la actividad periodística, así que seguí preguntando. Pero también aprendí a aceptar que mi patrón no es el único bueno, ni útil.

Recomiéndenos una película, un libro y una canción.

Clara Campoamor, por lo mucho que le debemos.

Anna Stepánovna Politkóvskaya, una periodista comprometida que pagó con la vida su obsesión por la verdad. Una valiente.

María Moliner, porque su trabajo aún nos marca y porque su experiencia profesional es ejemplo cabal de lo que fue, y no puede ser.



¿Solo uno de cada? Es una tarea imposible. Además, suelo cambiar de favoritos pero, intentémoslo.

Una película, El padrino, de Francis Ford Coppola. Un clásico, no soy muy original.

Un libro, Vida y destino de Vasili Grossman. No es un libro, es un monumento. Y la mejor manera de conocer y entender la Unión Soviética.

Una canción, Dónde irán a parar de Cecilia. La canción de amor más hermosa jamás compuesta.



Una característica presente en la mayoría de las mujeres.

En el mundo laboral, las mujeres tienen la voluntad de trabajar en red, de crear comunidad.



La conciliación es…

Cosa de hombres (también), no solo un asunto del que deban ocuparse y que deba preocupar solo a las mujeres.



¿Un consejo para una entrevista de trabajo?

No intentes impresionar con falsedades, antes o después te pillarán.



Las tres cosas en las que primero se fija cuando conoce a alguien y por qué.

Los ojos, las manos, el tono de voz. Porque dicen cosas que las palabras y las convenciones tienden a ocultar.



¿Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión?

Salir con mi furgoneta, aparcar cerca del mar o en una montaña y disfrutar del silencio.



¿Un defecto ajeno que no soporta?

La impuntualidad. Me parece una falta de educación.



Dormir es…

¡Un lujo!



Una manía que la defina.

El orden, soy pesadísima. Además, tengo la necesidad de quitar papeles de encima de la mesa de trabajo, no puedo con ello.



Un color que jamás se colaría en su armario es…

No me gusta mucho el azul, pero, alguna cosa tengo o he tenido.

Más que un color, nunca se colaría en mi armario algo con brillos.



¿Alguna pregunta con la que crea que se puede aprender mucho sobre otros?

¿Y tú, cómo lo ves?

