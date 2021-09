Estas son las cinco joyas que debes comprar antes de que termine la Feria del Libro de Madrid

Se está hablando mucho de las colas infinitas, del riesgo meteorológico de El Retiro y de la organización dudosa de la Feria del Libro de Madrid de este 2021. Pero lo cierto es que es uno de los años con que más ventas, una buena noticia para el mundo editorial y la sociedad en general, que parece haberse reencontrado con la magia de la lectura en estos meses de confinamiento.

Dentro de la masiva oferta literaria que se puede encontrar en la Feria, hemos querido preguntar a cinco casetas sobre los libros imprescindibles para añadir a nuestra cesta de la compra en esta edición con el requisito de que estén escritos por mujeres.

Algunas de ellas nos han comentado que sí han notado que las mujeres más jóvenes acuden a las casetas preguntando por autoras concretas, atisbando un aumento de referentes femeninos dentro de las nuevas generaciones, aunque otras afirman que no se pide "libros escritos por mujeres" sino "libros de calidad" lo que deriva de forma directa a estos. "Las jóvenes cada vez leen más a mujeres, pero sobre todo ha sido el trabajo de las libreras y los libreros. Se publican a más mujeres y a la vez hay más presencia de sus obras en los escaparates", explica Marina, de la librería Muga con la que hablamos desde la Feria. Para poner fin a este evento literario con un buen sabor de poca os dejamos cinco joyas, algunas reinventando clásicos y otras con una visión auténtica y llena de frescura. ¿Con cuál te quedas?

Casas vacías

Si existe una caseta donde se recomienda con pasión, dedicación y originalidad los libros esa es la caseta 312 de la Librería Muga. Allí, Marina nos descubre obras (no por fuerza actuales)que son auténticos secretos escondidos. En esta ocasión, nos recomienda Casas vacías (Sexto Piso), de la autora mexicana Brenda Navarro.

"Es su primera novela y es bestial. Son dos voces de dos mujeres mexicanas. La primera de una clase media y la segunda es una voz de clase bajísima que le roba el hijo a la primera. Las dos son buenas, las dos son malas. Las dos sufren y ejercen violencia. Es un libro duro y espectacular. Cuando lo leí estuve diez días sin poder leer porque, total, ya me lo he leído todo. Para mí es un imprescindible", nos cuenta.

Portada de 'Casas vacías', de Brenda Navarro. Sexto Piso

Manifiesto de las mujeres viejas

Desde la caseta 90 de Contrabando, Alfonso nos recomienda Manifiesto de las mujeres viejas (La oveja roja) de Mari Luiz Esteban Galarza. "Es un poemario y obra de una autora referencial dentro de la antropología feminista que está funcionando muy bien. Aborda la concepción del cuerpo desde una perspectiva que bebe mucho del feminismo. Habla del envejecimiento, de las relaciones, de la relación con los iguales. Sin duda está entre nuestros predilectos".

Mari Luiz Esteban Galarza comenzó su andadura en la medicina, pero transitó hacia la antropología en su deseo de un vínculo fecundo entre cuerpo y salud. Ahora es profesora universitaria en la Universidad del País Vasco e investigadora, y sus ejes de investigación se centran sobre todo en la salud, el cuerpo y el género.

Portada de 'El manifiesto de las mujeres viejas', de Mari Luz Esteban Galarza.

Del color de la leche

Andrea, de la librería Cafebrería ad Hoc en la caseta 67 nos recomienda Del color de la leche (Sexto Piso) de Nell Leyshon. "Como curiosidad esta obra en 2014 recibió un premio por parte de las librerías al mejor libro. Es una novela preciosa y cortita que narra una historia sencilla, pero contada de una forma muy delicada y sutil que hace que te llegue al corazón. Son de estas lecturas que aunque parecen discretas y pueden pasar desapercibidas, las recuerdas para siempre", explica la librera.

Según explican desde la editorial, en este libro Nell Leyshon "ha recreado con una belleza trágica un microcosmos apabullante, poblado de personajes como el padre de Mary, que maldice a la vida por no darle hijos varones; el abuelo, que se finge enfermo para ver a su querida Mary una vez más; Edna, la criada del vicario que guarda tres sudarios bajo la cama, uno para ella, y los otros para un marido y un hijo que no tiene; todo ello, enmarcado por un entorno bucólico que fluye al compás de las estaciones y las labores de la granja".

Portada de 'Del color de la leche', de Nell Leyshon. Sexto Piso

Un cuarto propio

Dejando a un lado que hablamos de un clásico, desde la caseta 62 de Mujeres & Compañía, la Liberia nos recomiendan una nueva edición de Un cuarto propio de Virginia Woolf, la realizada por la editorial Sabina con traducción de María-Milagros Rivera Garretas.

"Sin duda la edición de Sabrina de Un cuarto propio es la edición. Durante muchos años se ha manejado en España la traducción de Borges, que será un señor muy estupendo a la hora de comer en su casa, pero que como traductor de una escritora feminista deja mucho que desear. Lo tradujo al masculino genérico cuando es un libro principalmente escrito para mujeres. Cambió cosas que no le gustaban, omitió párrafos... Esta es una edición editada por una editorial feminista, con una traductora feminista y con un contenido feminista", relata la librera mientras sostiene el libro en sus manos.

Portada de 'Un cuarto propio', de Virginia Woolf. Sabina Editorial

Azares del cuerpo

El país invitado en esta Feria del Libro ha sido Colombia, por eso no podíamos irnos sin visitar la caseta que lo acoge. Allí, en las casetas 8 y 9, Sofía Balbuena nos recomienda Azares del cuerpo (Las Afueras Editorial) de María Ospina Pizano. "Es un libro que para mí está escrito desde la actualidad colombiana, desde el conflicto de la guerra pero contra el dogma. Contra la idea de pararnos de un lado de otro, huye de simplificar la cuestión como un blanco y negro, como si fuera un partido de fútbol", explica.

Este libro de cuentos va sobre "una chica que de alguna manera es rescatada de la FARC y la incluyen en un proceso de resocialización. La ponen a trabajar en un supermercado y empieza a narrar su historia, pero una editora fantasma le va cortando e intenta articularlo de otra manera. Al final es la reflexión de esa nueva vida que está llena de vacío y angustia, en ese empuje a la normalidad que tiene al salir de la selva. Es un libro interesante para que cada una pueda sacar sus propias conclusiones sobre el conflicto, no te obliga a decantarte por algo en concreto, te da herramientas para pensarlo en sí mismo aunque sea un libro breve de narrativa", nos explica la librera que no afirma que no para ni un segundo de vender obras de autoras colombianas.

Portada de 'Los azares del cuerpo', de Maria Ospina Pizano. Las Afueras Editorial

