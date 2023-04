7 propuestas para combinar la americana, según las chicas más estilosas

La americana es una apuesta segura a la hora de elegir chaqueta para esta primavera. Te protege del frío de la mañana y no molesta cuando comienza a llegar el calor de la tarde.

Además, estamos de suerte, porque su concepto ha cambiado mucho desde que surgió la famosa americana negra. Cuando te diriges a la sección de chaquetas en cualquier tienda, ya encuentras de todos los tipos: de cuero, negra, con estampados…

Cada vez, esta prenda es más demandada y el sector se está abriendo mucho más a las mujeres, como ya puso de manifiesto Saint Laurent en su colección otoño-invierno 2023, donde la americana tomó todo el protagonismo.

Y no hay que fijarnos únicamente en las pasarelas, el streetstyle también se ha enamorado de este tipo de chaqueta. Las mujeres han decidido que es una de sus prendas favoritas y es extraño encontrar a alguna que no use la americana ocasionalmente.

Además, este ítem es fácilmente combinable, porque aporta elegancia a tu estilo y acompaña perfectamente a todo tipo de ropa. Sin embargo, hay veces que puede ser complicado planificar un outfit con americana, una vez estás delante del espejo.

Por eso, desde magasIN te presentamos las propuestas de las instagrammers con más estilo, para que encuentres tu conjunto ideal.

Set trajeado

Comenzamos por la opción más tradicional. Un total look de traje monocolor siempre es infalible. En este caso, Emelie Lindmark nos presenta un conjunto de color neutro muy simple y, a la vez, muy elegante.

Un set es de lo más eficaz si quieres tener una apariencia acicalada e intacta. Además, hoy en día un traje se puede utilizar para muchas más ocasiones que para una velada formal: ir a una cena con amigos o familia, ir a trabajar o, incluso, para dar un paseo por la ciudad son algunas de las opciones.

A todo color

Clakovi es una de las influencers más seguidas entre las españolas y nos presenta una combinación preciosa y muy llamativa. En este caso, la instagrammer ha conjuntado a la perfección una americana rosa barbie y con textura satín con un top de las mismas características.

Además, para culminar el outfit, Clara ha apostado por unas botas de tacón plateadas. ¿El resultado? Un look muy llamativo y, sobre todo, original.

Americana "a lo Pombo"

María Pombo vuelve a triunfar con uno de sus conjuntos. Si necesitabas una prueba de que la americana era un aliado infalible, solo tienes que mirar este look de la influencer.

Una falda larga, colorida y veraniega, un top básico negro y nuestra querida americana son lo único que la instagrammer ha necesitado para este outfit. Una muestra de que este tipo de chaqueta queda bien en primavera, en otoño ¡y también en verano!

Con encaje

Matilda Djerf también nos trae una propuesta fantástica para combinar la americana. Si eres una fanática de combinar texturas, este look te encantará seguro.

La influencer ha elegido ponerse un vestido blanco de encaje con una medias negras semitransparentes y unos zapatos de tacón clásicos. Con una americana por encima, este conjunto es ideal para salir por la noche.

Pásatelo bien con los accesorios

Los accesorios son una parte muy importante a la hora de vestir, y esto lo tiene muy claro Violeta Mangriñán. Este conjunto lo tiene todo, ¡incluido un broche!

El sombrero, en este caso es el claro protagonista, y combina a la perfección con el bolso y las botas cowboy, que pertenecen también a la gama de los crudos.

A cuadros

Nuria Blanco también nos ofrece una gran alternativa para la chaqueta americana y nos ha dejado a cuadros, nunca mejor dicho. Esta americana multicolor y con distintos estampados es súper pintoresca y, por suerte, muy fácil de combinar.

Puedes hacerlo con un streetwear, como en el caso de Nuria o con algo más formal, teniendo en cuenta los colores básicos de la chaqueta.

Menos es más

Paula Laguno también ha dado en el clavo con su propuesta. Si no te quieres complicar, lo más fácil es recurrir a la americana negra de toda la vida. Lánzale unos vaqueros y un jersey básico y triunfarás seguro.

A veces, la mejor opción es ir lo más cómoda posible pero sin descuidar tu estilo. Además, puedes hacer el outfit más o menos formal, añadiéndole el calzado que precises: tacones, botín alto, zapatillas deportivas...

