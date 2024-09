De Meena Harris a Ivanka Trump: las hijas 'descarriadas' de la política que han creado su millonario imperio de la moda

Comparten apellido con algunas de las personalidades más relevantes del mundo. Lo que podría percibirse como un peso o incluso un lastre, se ha convertido en un punto a favor para desarrollar su carrera. Meena Harris, Ivanka Trump y Ashley Biden, entre otras, han roto barreras, pese a las críticas.

A diferencia de las nepo babies, hijos e hijas de famosos que han seguido la estela de sus padres, estas figuras son relevantes en sectores variados, siendo el de la moda el predilecto. ¿Pero cómo lo han conseguido? ¿Quiénes son estas hijas de familias políticas que han cambiado las reglas?

Meena Harris

El nombre de Meena Harris, quien en realidad se llama Meenakshi Ashley Harris, ha vuelto al primer plano por la candidatura de su tía, Kamala Harris, a las elecciones presidenciales estadounidenses, este otoño 2024.

Nacida el 20 de octubre de 1984, siempre se encontró inmersa en el mundo de la política. Su madre, Maya Harris, es abogada y experta en asuntos políticos y su abuela, Shyamala Gopalan, fue activista de los derechos civiles. Meena siempre estuvo muy unida a su madre y a su tía, formando un trío imparable.

Meena Harris, en los Webby Awards. Getty Images

De hecho, su unión la llevó a convertirse en asesora principal en políticas y comunicaciones en la campaña de Kamala para el Senado en 2016. Sus conocimientos en liderazgo y redes sociales fueron de gran ayuda y permitieron dar un impulso clave a la campaña.

Meena se licenció en la Universidad de Stanford en 2006 y cuenta con el título de abogada de la Escuela de Derecho Harvard en 2012. No tardó en abrirse camino en Silicon Valley: ejerció como jefa de estrategia y liderazgo en Uber, y trabajó para el despacho de abogados internacional Covington & Burling, Slack Technologies y Facebook.

El año 2013 marcó un punto de inflexión en su carrera: mientras trabajaba en Covington, lanzó a la venta una serie de camisetas estampadas con el mensaje 'Soy una emprendedora, perra'. La frase fue un homenaje a Mark Zuckerberg, quien a su vez había creado tarjetas de presentación que rezaban 'Soy CEO, perra'. Las camisetas se convirtieron en un fenómeno cuando la modelo Tyra Banks, amiga de Kamala Harris, fue fotografiada con una. El éxito de la camiseta impulsó la de otras, algunas inspiradas en un poema de Maya Angelou, en respuesta al triunfo de Donald Trump.

Esta acción se enmarcó en la Phenomenal Woman Action Campaign, una organización destinada a concienciar sobre causas sociales como la igualdad de género en STEM o la salud reproductiva. En junio de 2019, la web de la organización afirmó que todos los ingresos netos de la venta de camisetas se destinarían a organizaciones sin ánimo de lucro.

Pero la marca ya estaba abriendo la vía a otros negocios y posibilidades empresariales. La firma se diversificó con líneas de ropa y productos con lemas como 'Phenomenally Black', 'Phenomenally Asian' y 'Childfree'. Phenomenal empezó a comercializar sudaderas con el lema 'Tía vicepresidenta' tras el nombramiento de Kamala en el gabinete de Joe Biden.

Meena emprendió, asimismo, una colaboración con Beats by Dre. Vendían auriculares adornados con la frase 'La primera, pero no la última', una frase que su tía pronunció para describir a mujeres pioneras.

En 2020, Meena publicó su primer libro para niños de HarperCollins titulado Kamala and Maya's Big Idea, basado en la historia real de su madre y de su tía. El 19 de enero de 2021, publicó su segunda obra, Ambitius Girl, también relacionado con su historia y el poder femenino.

En diciembre de 2020, se anunció que, junto a Brad Jenkins, lanzaba un estudio de producción llamado Phenomenal Productions. La empresa, junto con una organización sin ánimo de lucro asociada, ganó cuatro premios Tony por Suffs y otro musical, Strange Loop.

Al año siguiente, Meena Harris lanzó Phenomenal Ventures, que recaudó más de 6 millones de dólares. En 2022, también se convirtió en directora ejecutiva de Reductress. Irremediablemente ligada a la política y pese a ciertas críticas, Meena consiguió montar un imperio gracias a su visión de negocio y su habilidad de comunicación. Queda por ver cómo seguirá desarrollando su carrera, mientras Kamala Harris sigue compitiendo por el puesto de presidenta.

Ivanka Trump

Modelo, empresaria, socialité y política. El abanico de actividades de la personalidad es tan amplio como variado. Ivanka Trump (Nueva York, 1981), es hija de Ivana y de Donald Trump, el presidente número 45 de Estados Unidos.

Es también la vicepresidenta de Real Estate Development and Acquisitions de la The Trump Organization. Antes de trabajar para la empresa de su padre, colaboraba con Forest City Enterprises.​

Tras estudiar en el Chapin School, estuvo dos años en Georgetown University y seguidamente en la Wharton School de la University of Pennsylvania. Pero Ivanka también desarrolló su carrera de modelo a partir de la década de los 90. Desfiló para nombres tan relevantes como Versace o Tommy Hilfiger, además de protagonizar portadas de Forbes y Harper's Bazaar.

Ivanka Trump, en una foto de archivo. Gtres

A principios de los 2000, lanzó una marca de moda a su nombre. El éxito fue rotundo y generó especial interés tras el éxito presidencial de su padre. Sin embargo, en julio de 2018, anunció el cierre a través de un comunicado oficial: "Después de 17 meses en Washington, no sé cuándo volveré o si volveré al negocio de moda, pero sí sé que mi enfoque para el futuro será el trabajo que estoy haciendo aquí en Washington, por lo que tomar esta decisión ahora es la única opción justa para mi equipo y socios".

Nordstrom dejó de vender sus diseños ante la caída de sus ventas. Le sucedieron Sears, Burlington, Neiman Marcus y Kmart, entre otros. Para evitar la asociación de la firma con su padre, Ivanka solicitó retirar su imagen de las campañas, aunque sí seguía luciendo sus diseños en redes. Fue precisamente este intento de desvincularse de la marca lo que condujo a su pérdida. Según sus propias palabras, la marca fue pensada para "mujeres que querían vestirse como ella".

Aun así, fue en el ámbito televisivo que Ivanka realizó la incursión más clara: además de aparecer en documentales como Nacido Rico, en 2003, participó en The Tonight Show with Jay Leno, Project Runway y The Apprentice, como jueza, entre otros. Ivanka también firmó dos libros, Women Who Work y The Trump Card, que cosecharon éxito en Estados Unidos.

Ashley Biden

Nacida el 8 de junio de 1981 en Wilmington (Delaware), Ashley Biden es la hija menor del presidente demócrata Joe Biden, y fruto de su matrimonio con Jill Biden. Estudió antropología cultural en la Universidad de Tulane y trabajó como camarera en una pizzería. Aun así, Ashley siempre sintió un interés claro por asuntos sociales y medioambientales.

"Mi padre me enseñó que el silencio es complicidad y que debo salir en defensa de cualquiera al que estén tratando injustamente. Esa actitud ha permanecido conmigo durante mi madurez y me guía profesionalmente", dijo en una entrevista concedida a Delaware Today en 2018, recogida por EFE.

Colaboró con el Departamento de Servicios para niños, jóvenes y sus familias en Delaware hasta 2012. "De joven, no podía soportar que se riesen o se metiesen con alguien", explicaba en esa misma entrevista Biden, quien tras esta experiencia se unió al Centro de Justicia del Estado, para declarar inconstitucional la pena de muerte.

Ashley Biden, en una foto de archivo. Gtres

Desde la nominación de su padre a las presidenciales, no dudó en volcarse en su campaña. De hecho, se puso delante de las cámaras y su imagen se hizo viral, cuando celebró con un baile la aceptación de su padre como presidente electo.

Pero al igual que otras figuras, con una familia política de fuerte impacto, Ashley también desarrolló su propio negocio. Fundó Livelihood, una firma de sudaderas sostenibles, sin ánimo de lucro, con una filosofía clara. Se trata de "una compañía de ropa informal con conciencia ética y social, inspirada por la gente común y extraordinaria".

Con diseños confeccionados con algodón orgánico y con un precio entre 79 y 100 dólares, (entre 67 y 85 euros), el 10% de las ventas van destinadas a organizaciones benéficas de Delaware y Anacostia (Columbia), donde comenzó como trabajadora social.

Ella Emhoff

Aunque no haya desarrollado un imperio per se, todo apunta a que solo es cuestión de tiempo. La hijastra de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris se ha consolidado como modelo e icono con tan solo 25 años. Nacida el 29 de mayo de 1999, Ella Emhoff estudió en la prestigiosa escuela de diseño Central Saint Martins con el sueño de lanzar su propia marca de moda.

Los ojos expertos se fijaron en su talante natural por la moda: el extravagante abrigo que lució en la investidura presidencial de Estados Unidos no pasó desapercibido. Poco después de la ceremonia, logró un contrato en la agencia de modelos IMG.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ella emhoff (@ellaemhoff)

La veterana firma de moda Proenza Schouler decidió contar con la joven para presentar su colección otoño-invierno 2021. "Estoy desfilando por primera vez, estoy en un entorno profesional por primera vez. Es una primera experiencia muy épica en el mundo de la moda", confesó entonces.

En los últimos años, pudimos verla en las pasarelas de Coach y Paloma Wool, entre otros. En sus redes, presenta de forma habitual sus diseños y mantiene al tanto de sus actividades.