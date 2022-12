Operación estilismos de Nochebuena y Navidad: ¡Socorro, no sé qué ponerme para las fiestas!

En la película 'The Family Stone' o 'La joya de la familia' (2006) pueden verse distintos estilos de 'dress code' navideño.

Con la llegada de las fiestas navideñas vuelve el estrés de los eventos que estos día se multiplican: fiestas de gala, cenas de empresa o, simplemente, encuentros con la familia o con amigos que, como el turrrón, vuelven a casa por Navidad. Y cada año, la misma duda: ¿qué me pongo en Nochebuena y en Navidad? ¿qué se lleva?

[Tendencias otoño-invierno 2023-2024, según la Mercedes Benz Fashion Week Madrid]

Como toda amante de la moda sabe bien, en los estilismos no hay reglas fijas y lo que le queda bien a una persona puede no funcionar en otra. Por otro lado, no debemos vestirnos igual para una cena de Nochebuena o una comida de Navidad en una casa de montaña en una estación de esquí que en un hotel de cinco estrellas.

En magasIN ya te hemos dado las 10 claves para acertar cuando la invitación a un acto o evento pide ‘dress code cóctel’. Son las reglas para vestir en eventos formales que tienen lugar por la tarde o al final de ésta, que se pueden extender hasta bien entrada la noche, y que exigen que el outfit sea elegante y sofisticado.

Y también te hemos explicado cómo vestir según el protocolo en un evento 'black tie', que exige esmoquin para ellos y un vestido largo para ellas. Y no, no todos los vestidos, por el mero hecho de ser largos, valen. Además, deben ser elegantes y muy especiales: no vale una camiseta hasta los pies.

Cuando en lugar de black tie se permita el uso de traje oscuro para ellos, tu estilismo deber ser formal, aunque podrás elegir modelos más cortos (pero, ojo, siempre por debajo de la rodilla), y optar por conjuntos de dos piezas

Si vas a ir a una cena o comida en la que no conozcas mucho al resto de invitados o con quienes no tengas mucha confianza, deja los escotazos y las aberturas en casa: la alfombra roja tendrá que esperar.

Una prenda que no falla, tanto para la cena de Nochebuena como para la comida de Navidad, es el pantalón palazzo. Si es para la primera, de noche, puede ser en terciopelo, raso o lentejuelas (puedes combinarlo con un blusa con lazada).

De izda. a dcha.: modelos de Pedro del Hierro y Pertegaz.

Para la comida de Navidad, el traje de dos piezas, bien de chaqueta bien camisero, se ha convertido en una de las opciones más seguidas. Para las frioleras, la combinación de jersey más falda lencera o de raso, es ganadora, sobre todo si vas a algún sitio donde la calefacción brilla por su ausencia.

Si, además, eres muy comodona, puedes combinar también el jersey suave y confortable con un pantalón de pata ancha de raso, terciopelo, lentejuelas o tejidos brillantes o metalizados.

Modelos de Pertegaz y, en el centro, de Roberto Torretta.

Para los eventos familiares o las reuniones con amigos que permiten una mayor flexibilidad en el vestir, puedes combinar piezas más o menos formales. El blanco y el negro son una apuesta segura que permite reutilizar prendas que tengas de otras temporadas.

De izda. a dcha.: modelos de Pedro del Hierro, Pablo Erroz y Roberto Torretta.

Y, por último, si te han dicho que vistas Smart o Nice Casual, deja las prendas rotas, desgastadas o desteñidas en casa. Y los vaqueros, también: ¡ya los llevas el resto del año! Puedes ir vestida de forma muy desenfadada y cómoda, con prendas que no sueles ponerte para ir a trabajar.

Mezclar prendas y accesorio de estilo sofisticado con otras más extravagantes siempre funciona. Aprovecha que esta temporada se llevan las lentejuelas, los tejidos brillantes y las siluetas marcadas de los 80, para combinarlas con prendas más sobrias.

De izda. a dcha.: propuestas de Pablo Erroz, Roberto Torretta y Pertegaz.

Aprovecha que el pantalon de cuero negro es el rey del armario para combinarlo con un body o blusa en plata u oro, y una chaqueta de otro tejido con el que contraste.

Y, por supuesto, para completar el look, aquí tienes tres peinados ideales para triunfar en Navidad. ¡Y ya estás lista para triunfar!

Sigue los temas que te interesan