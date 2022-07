La temporada de bodas en España ha dado el pistoletazo de salida y con ella llega también el momento de hacerse con los mejores looks, pero sabemos que esa elección se complica cuando se trata de la madrina. Y es que, elegir un conjunto de madrina va más allá de elegir un look de invitada. De hecho, después de la novia, la madrina es la otra gran protagonista de la boda y, por lo tanto, su look tiene que ir acorde a ello.

Un papel destacado dentro de cualquier boda que se precie que, ya sea con mantilla o sin ella, siempre tiene que ir acompañado de las mejores galas y de un look adaptado a la ocasión. Un outfit con el que puedas sentirte cómoda, natural y fiel a ti misma, pero que vaya adaptado al protocolo y que sea elegante.

En cuanto al dress code que normalmente se asocia a las madrinas en las bodas, las normas de etiqueta marcan que ellas son las únicas que pueden ir de largo y también las primeras en elegir vestido. Un diseño que tendrá que ir acorde a ese papel destacado dentro de la ceremonia, pero que no debería incluir ni blanco, ni tampoco el negro como colores protagonistas.

Así que basándonos en todo ello, esta vez hemos seleccionado algunas opciones de looks de madrina de boda llenas de color y elegancia que son un acierto y a las que se han unido en las últimas semanas influencers de la talla de María Pombo, Rocío Osorno o Sandra Majada, entre otras. ¿Cuál es tu favorita?

