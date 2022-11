La gabardina será tendencia este otoño: la mejor chaqueta para los días de lluvia

Noticias relacionadas Los vestidos de entretiempo perfectos para un 'look' de invitada en primavera

¿Tienes una gabardina en el armario? Reconozco que a mí me ha costado llevarla. Sin embargo, ahora soy fiel seguidora del trench. Y es que queda demostrado que va bien con todo y además aporta ese toque de personalidad y estilo al look diario que tanto buscamos.

Clásicos y en colores neutros, combinados, reversibles, desmontables... E incluso en tonos inesperados o con mezclas de texturas. La famosa gabardina es, sin duda, la prenda más combinable del mundo. Te la puedes poner con absolutamente todo lo que tienes en tu armario: vaqueros, vestidos, jerséis, camisas, pitillos de cuero... Y siempre estarás perfecta.

Es sinónimo de estilo británico y es que no sé si sabías que, en 1879, Thomas Burberry inventó la tela de gabardina y, por su capacidad para repeler el agua, se convirtió en candidata perfecta para confeccionar el prototipo del impermeable oficial del ejército británico. Prenda que Burberry presentó en la Oficina de Guerra del Reino Unido en 1901.

[Las mejores ideas de looks para vestir bajo la lluvia]

La gabardina demostró ser tan efectiva contra la humedad que el explorador Ernest Shackleton utilizó esta tela en su expedición de 1907 a la Antártida para confeccionar las tiendas de campaña que iban a resguardar a su tripulación.

El trench es una prenda clásica y atemporal, es decir, que la podemos usar todo el año, pero que adquiere significativa relevancia durante las temporadas de transición, el otoño y la otoño. Por tener ese poder favorecedor y eterna elegancia regresa cada temporada a los escaparates de las firmas más cotizadas y también a nuestros armarios, reivindicando así su protagonismo como prenda estrella del momento y que nunca pasa de moda

Por eso ¡es tiempo de trench! Es el aliado indispensable de la otoño.

A la versión más clásica en su color beige, se une cada temporada la audacia del diseño moderno colándose opciones de color como el verde menta o tonalidades azules, como el turquesa e incluso el verde limón. Incluso mezclas de texturas de infarto.

Esta prenda es sinónimo de clase sin esfuerzo, así como de la versión más ligera del abrigo perfecto, ya que consigue que cualquier look adquiera ese aire chic que buscamos. Por eso, no dudes en combinarla con tus mejores prendas, formales e informales, para tener ese lookazo.

Otra de las ventajas de incorporar un trench coat es que acentúa y armoniza con cualquier estilo. Si todavía no tienes una gabardina anímate y harás combinaciones exitosas para lucir refinada y moderna.

La variedad en el trench se encuentra principalmente en sus diferentes longitudes, formas de las solapas, en los bolsillos y ajustes con cinturones, más o menos anchos y entallados.

Cada mujer puede encontrar fácilmente su gabardina ideal, que combine tanto con la forma de su cuerpo como su gama cromática. Las de media altura son aptas para todas las mujeres. Elige un diseño con detalles clave y apuesta por un modelo extra largo o más corto según tu estilo.

Las combinaciones

Es una prenda muy versátil. La puedes usar en todo tipo de estilismos. Las opciones para llevarla pasan por vestidos cortos con zapatillas deportivas, hasta las versiones más clásicas, como los pantalones de vestir y unos buenos stilettos. Combínala con pantalones de traje tipo sastre, esta mezcla es perfecta para los outfits de working girl.

Si la combinas con tus vaqueros favoritos y una buena camisa blanca conseguirás ¡un buen juego de básicos, que dará a tu look ese toque natural, elegante y chic! Obtendrás un acabado clásico.

Mezcla la gabardina con un jersey grande de punto, botas y pantalón de pitillo, o bien todo en tono camel, para crear un look monocromático. Además de ser original, este match te estilizará sin duda.

Póntela sobre una chaqueta de traje para ir a la oficina o para llevar a los niños al parque con tu sudadera favorita. Tendrás un resultado maravilloso porque el trench permite hacer combinaciones de prendas más formales con más casual. El efecto de combinarla con un pantalón ancho y un jersey fino de cuello vuelto generará un efecto increíble.

Si te gusta el mix de un jersey oversize con una falda midi estampada, comienza a combinarlo con tu clásica gabardina para convencerte de que los trench son lo tuyo.

Y como no puede ser de otra manera, es la chaqueta perfecta para los días de lluvia. Es una realidad. La gabardina, desde sus inicios, se convirtió en la prenda top para los días de lluvia.

Así que huye de los clichés como el de parecer al inspector Colombo o el de emular a Humphrey Bogart en Casablanca, y apuesta por este clásico súper top. Desprenderás estilo y savoir faire incluso bajo la lluvia.

¿Ya tienes la tuya? Yo me he decantado por una gabardina de color verde menta, consiguiendo darle a mis looks ese toque sofisticado, así como renovado.

*Ana Gamallo es asesora de imagen.

Sigue los temas que te interesan