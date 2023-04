Ana Maiques (Neuroelectrics): "Con pasión hasta a Macron le interesa la tecnología"

Ana Maiques es CEO y cofundadora de Neuroelectrics, una empresa cuyo objetivo es cambiar la forma en que interactuamos, desarrollando tecnologías innovadoras para monitorizar y estimular el cerebro con el fin de ayudar a pacientes que lo necesitan.

En 2022 fue reconocida por Goldman Sachs como una de las Emprendedoras Más Excepcionales en el Builders & Innovators Summit. Además, fue una de las cofundadoras de EsTech, una organización de empresas de alto crecimiento que acelera la competitividad y laconsolidación de un nuevo sistema productivo.

Es una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' en la nueva categoría de Top 10 Exterior, además de miembro permanente del European Innovation Council Advisory Board, el organismo paneuropeo que tiene como objetivo el crecimiento de las empresas europeas.

[Estas son las diez mujeres elegidas Top 100 en la categoría Top 10 Exterior]

En 2014 recibió el Premio UE para Mujeres Innovadoras de la Comisión Europea en y fue nombrada una de las Mujeres Más Inspiradoras en la lista Inspiring Fifty de Europa durante dos años consecutivos (2015 y 2016).

Defensora del empoderamiento de las mujeres en la ciencia y muy comprometida con la eliminación de barreras, Ana sigue rompiendo las barreras de la ciencia y la tecnología de forma impactante con Business Ethics.

La 'Top 100' responde a las preguntas de magasIN mostrando su lado más personal, ofreciendo consejos y anécdotas.

El pensamiento estrella que siempre tiene presente es…

Siempre pienso en el impacto que genera mi compañía en los pacientes. Es una obsesión que mi trabajo sea un beneficio para ellos. Siempre estoy pensando en si hay una urgencia o pacientes que están sufriendo de epilepsia, depresión o Alzheimer.

El pensamiento constante es: si no los hacemos nosotros, si no les damos una alternativa innovadora… ¿quién?

¿Compartiría una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras Top 100?

Una anécdota divertida es sin duda la interacción que tuve con el presidente Macron en una conferencia en París. En las fotos que tenemos juntos parecemos un dueto de flamenco, él aplaudiendo y yo con un micro y con el gorro puesto.

La enseñanza es que si tú hablas con pasión y enseñas lo que haces con innovación, hasta a los mandatarios más importantes del planeta les nace el interés por las tecnologías avanzadas.

Nombre a tres mujeres referentes para usted… ¿Por qué lo son?

Hay muchas mujeres que son referentes para mí. Por supuesto, las de mi propia familia: mi abuela, mi madre, mi hermana y aquellas que forman parte del entorno.

A nivel público mencionaría a la jueza Ruth Bader Ginsburg, es una mujer extraordinaria. Ha luchado mucho por los derechos humanos y cuenta con una biografía intachable.

También hay mujeres que no siendo tan conocidas, son muy especiales para mí, como Laura González-Estéfani que lidera The Venture City, Rebeca Minguela CEO de la empresa Clarity, o Pilar Manchón de Google, que es otra de las mujeres Top 100.

Recomiéndenos una película, un libro y una canción.

Ayer vi la película Todo a la vez en todas partes que me encantó. The hard thing about hard things me parece un libro de gestión extraordinario dirigido a los CEO. Y una canción, I can't take my eyes off of you de Damien Rice.

Una característica presente en la mayoría de las mujeres.

Creo que una de las características presentes en la mayoría de las mujeres es la perseverancia, el cómo, por mucho que la vida te dé dificultades, nos levantamos y seguimos luchando. Es algo muy importante en la vida empresarial, porque es un tema de maratón, de aguantar y ser resiliente.

La conciliación es…

Un tema de dos. La conciliación no es exclusiva de las mujeres, tiene también que ver con tu marido y con cómo es la estructura familiar. Realmente confío en la conciliación compartida.

¿Un consejo para una entrevista de trabajo?

Para una entrevista de trabajo creo que es muy importante hablar de tus activos y de tus capacidades, de tu capacidad mental para pivotar o para ser flexible. Lo que veo es que en algunas entrevistas, la gente viene con una idea muy estructurada de su carrera profesional, pero, la vida empresarial está llena de cambios y hay que ser mentalmente capaces de utilizar tus habilidades para adaptarte.

Las tres cosas en las que primero se fija cuando conoce a alguien y por qué.

Me fijo mucho en la energía, en el aura y en lo que comunica esa persona. También me impresiona su motivación, las ganas de vivir. Además, cada día valoro más la inteligencia, las mentes bien estructuradas y el trabajo duro.

Muchas veces donde no llega la mente, llega la experiencia. La experiencia es una herramienta clave para sacarte las castañas del fuego en muchas ocasiones.

¿Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión?

La desconexión es por supuesto estar con mi familia, con los que quiero, la naturaleza y el deporte.

¿Un defecto ajeno que no soporta?

Me molesta mucho la envidia, la crítica. El criticar y hablar mucho de los demás me molesta. Considero que cada uno tiene su vida y hay que estar más pendiente de uno mismo que de los demás.

Dormir es…

Necesario y debería ser prioritario para los founders y CEO. Esto es una maratón, hay que cuidarse y ¡no dormimos suficiente!

Una manía que la defina.

Tengo una adicción a las nueces. Os tengo que confesar que me encantan y todos los días tengo que comerlas.

Un color que jamás se colaría en su armario es…

El rosa. Es un color que me cuesta mucho llevar.

¿Alguna pregunta con la que crea que se puede aprender mucho sobre otros?

En muchas conferencias y foros, especialmente en América, donde yo vivo, se trabaja mucho con la frase "lo que no sabes de mí". Es interesante porque cuando empiezas una discusión diciendo "lo que no sabes de mí" o "lo que no es obvio de mí" muestras una parte que de ti que no tienes tan entrenada a enseñar y qué es lo que puede hacer que la gente se lleve sorpresas bonitas.

Por eso creo que empezar con un "cuéntame algo que no me imagino de ti" puede ayudar a que aprendamos mucho de esa persona.

