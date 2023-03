Marta Marañón (directora de Fundación Recover): "Intento bucear en lo que hay detrás de la gente"

Marta Marañón Medina es una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' en la categoría de Tercer Sector e Impacto Social. Actualmente, es la directora general de la Fundación Recover Hospitales para África y cuenta con una trayectoria de 20 años en los equipos directivos de organizaciones dedicadas a la actividad social.

Especializada en evaluación y seguimiento de intervenciones de cooperación al desarrollo y acción humanitaria, ha conducido misiones por múltiples países de África, América Latina y Asia, con la finalidad de conseguir que la ayuda alcance un mayor impacto social.

Propulsora de la colaboración del sector privado para impulsar que la ayuda social adquiera mayores dimensiones, ha promovido el trabajo en red con organizaciones de la sociedad civil.

La 'Top 100' responde a las preguntas de magasIN sobre referentes, consejos y curiosidades permitiendo así que, además de su trayectoria, podamos conocer también, un poco, de su parte más personal.

1. Un "pensamiento estrella" que siempre tiene delante es:

Menos es más (el arquitecto Mies Van der Rohe y la diseñadora Coco Chanel contribuyeron a popularizar esta frase).

2. Una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras Top100.

El primer día, en mi anterior trabajo, se me acercó el director de marketing y me preguntó "Y tú, ¿qué sabes de marketing digital?". Le dije: "Yo, nada. Pero me siento igual de cómoda en un palacio que en la última choza del poblado más pobre de Níger". La respuesta le debió de dejar tan descolocado como a mí su pregunta, dado que yo entraba en la organización para impulsar las alianzas estratégicas.

3. Tres nombres de mujeres referentes para usted y por qué lo son.

Marie Curie, científica, por ser la primera y única persona que ha recibido dos premios nobel en dos disciplinas diferentes.

Petra Kelly, activista alemana, ecologista y pacifista. Asesinada en 1992.

Inés Suárez, por su valentía. Fue la primera gobernadora de Santiago de Chile.

4. Recomiéndenos una película, un libro y una canción.

Película: Solo ante el peligro, de Fred Zinnermann.

Libro: El último encuentro, de Sándor Márai.

Canción: Into the Mystic, de Van Morrison.

5. Una característica presente en la mayoría de las mujeres.

¿La intuición?

6. La conciliación es…

Necesaria para todas las personas y, por tanto, para el conjunto de la sociedad.

7. Un consejo para una entrevista de trabajo.

Respirar y ser uno mismo, después de haberla preparado mucho.

8. Las tres cosas en las que primero se fija en alguien y por qué.

Me fijo mucho en cómo se expresan las personas, porque suele ser un indicador de su bagaje intelectual o/y formativo, de su carácter, de si son o no arrogantes o pedantes, de su origen geográfico… Intento bucear en lo que hay detrás para descubrir rasgos de su personalidad con los que yo pueda empatizar.

Me interesa aprender de los demás. Hace 30 años, cuando yo estudiaba Geografía, encontraba en el campo pastores que tenían un vocabulario maravilloso y usaban muchos refranes. En Colombia he escuchado a campesinos hablando un español que ya quisiéramos muchos.

Me fijo también en si las personas sólo hablan de sí mismas o son capaces de escuchar e interesarse por el otro. Los primeros no me interesan. Y finalmente, me fijo en el sentido del humor inteligente y aprecio a las personas que tienen ese don.

9. Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión.

Con un paseo en contacto con la Naturaleza, con nadar en el mar, con la contemplación de la puesta de sol, con una novela, con la música, con una buena conversación.

10. Un defecto ajeno que no soporta.

La arrogancia.

11. Dormir es...

Fundamental para estar más lúcido y de buen humor.

12. Una manía que la defina.

Soy muy planificadora y me gusta aprovechar el tiempo al máximo. En mi familia se ríen de mí porque soy capaz de anunciar la hora de mi llegada a algún lugar con muchos meses de antelación.

13. Un color que jamás se colaría en su armario es...

El azul celeste.

14. Alguna "pregunta" con la que crea que se puede aprender mucho de los otros.

Me gustan las preguntas abiertas de indagación positiva. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te ha gustado de tal viaje? Con esa pregunta tan abierta suelen aflorar tanto los aspectos más positivos como los menos, tanto lo más relevante como los detalles secundarios donde el narrador se sumerge en su relato.

