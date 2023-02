Los mejores momentos de anteriores ediciones de 'Las Top 100' contados por su fundadora

En menos de una semana, las puertas del Teatro Real se abrirán para acoger la gala de la X edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España'. Durante la misma, se darán a conocer los nombres de las cien mujeres referentes que conforman el prestigioso ranking.

Un evento que promete estar repleto de momentos inolvidables tanto para las elegidas como para las candidatas y todos aquellos que asistan a la gran fiesta del liderazgo femenino.

Este ranking de referencia fue creado por Mercedes Wullich en 2011 y desde entonces no ha hecho más que visibilizar y reconocer el talento de centenares de mujeres en diferentes galas que han estado marcadas por recuerdos mágicos.

Por ello, conversamos con Wullich, presidenta del ranking, y repasamos algunos de los mejores momentos de 'Las Top 100', los más divertidos, los más icónicos, los más desconocidos…

Nacimiento y 'boom' del ranking

Comencemos por el principio. El ranking de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' nació en 2011 con el objetivo de visibilizar el talento femenino. Wullich recuerda que llevaba un tiempo con la idea en la cabeza, pero no encontraba tiempo, entonces fue su hijo quien le animó diciéndole que a alguien más se le iba a ocurrir.

Para elegir a 'Las top 100' de la primera edición, la fundadora y presidenta calculó que necesitaría unas 300 candidatas, por lo que pidió a 60 personas que le propusieran 10 perfiles diferentes, teniendo en cuenta que algunos perfiles se repetirían.

Entonces ocurrió algo que no se volvió a repetir, fueron 115 las elegidas. Wullich cuenta a magasIN que no querían dejar a ninguna de ellas fuera y apunta que es la única edición que no cuenta con el póster con los cien rostros de las elegidas.

La primera gala tuvo lugar en el Centro de Innovación de BBVA y no tuvo una afluencia masiva, pero sí acudieron personalidades tan relevantes como la directora del Instituto de la Mujer, Laura Seara. Ahora bien, desde entonces, la asistencia al evento comenzó a multiplicarse.

La cita de la segunda edición se celebró en el Hotel InterContinental y asistieron más de 350 personas. Las posteriores se celebraron en un espacio de Repsol. Wullich recuerda que había tantas ganas de asistir al evento, que además de lista de espera, había personas que llegaron a hacer cola para entrar a la gala, sin saber que solo se acudía con invitación.

Y esto no es más que una muestra del prestigio que ha logrado el ranking.

Candidatas: elegidas o no

Con las candidatas, y después 'top 100' o no, han ocurrido historias de todo tipo en las nueve ediciones anteriores. La mayor parte de las que recuerda Mercedes Wullich son emocionantes, son bonitas, de agradecimiento y alegría.

Una de las más emocionantes que recuerda está ligada a Galicia, una tierra que le encanta. "Cuando iba a pedir apoyo para la iniciativa solía decir: '¿Cómo hacemos para que una investigadora de un pequeño pueblito gallego pueda ser reconocida?' Y creo que fue en la séptima u octava edición que me tocó llamar una investigadora para comunicarle que había sido seleccionada", dice.

Y continúa: "Ella no tenía la menor idea de que era candidata y me emocionó muchísimo que viajara y estuviera en la gala con su marido".

Wullich repite en varias ocasiones que, con la de mujeres que han pasado por el ranking, la mayor parte de ellas son maravillosas y agradecidas. "Pero también me ha pasado que me han llamado para saber si habían sido elegidas y al decirles que no, no iban a la gala".

Llegó a ocurrir que alguna candidata acudió pensando que iba a ser elegida y, cuando se desveló el listado, se levantó y se fue. "Son anécdotas muy puntuales, pero en ese momento yo pensé: 'Menos mal que no ha sido elegida, porque eso no es un tipo de liderazgo transformador'".

Mercedes Wullich comparte otras dos anécdotas similares. La primera de ellas tiene como protagonista al director de Comunicación de una empresa española.

Cuando le llamaron a comunicar que la candidata de su empresa había sido elegida, él respondió preguntando quién les había dado permiso para incluirla. "Yo le dije que afortunadamente para esto no tenemos que pedir permiso". Finalmente, declinó formalmente el reconocimiento. Así pudieron lar paso a la siguiente candidata "que entró encantadísima y su compañía también".

La última que nos cuenta tiene que ver con una prestigiosa mujer. Wullich hace un paréntesis y matiza que hay muchas mujeres que podrían haber sido elegidas o candidatas antes, pero aparecen de pronto porque alguien repara en ellas.

"Era una candidata importante que por primera vez se proponía desde la organización y cuando llamamos para decir que había sido elegida nos dijeron que ya era hora de que nos acordáramos y que no lo iba a aceptar porque consideraba que debía haber sido reconocida mucho antes. Hicimos exactamente lo mismo, declinaron y dimos paso a la mujer que iba detrás", concluye.

El jurado secreto

Pero no solo las candidatas, 'top 100' o no, han sido protagonistas de las anécdotas que recuerda Wullich, también el jurado.

El primer año, la organización dio a conocer al jurado que elegiría a 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España'. Con lo cual, empezaron a llamarles, "en ese momento dijimos: 'Nunca más'".

A partir de ese año el jurado se empezó a dar a conocer una vez se hubiera votado. Además, como cada edición se renueva en un 50% "era muy difícil adivinar quién podía estar y quiénes serían los nuevos".

Wullich también recuerda que el jurado (especialmente hombres) le llamaba maravillado cuando descubría la cantidad de perfiles potentes de mujeres líderes que hay en España.

De hecho, uno de ellos le escribió a las once de la noche por si podían hablar, ella le respondió que sí y él le dijo: "Te voy a matar porque es que llevo seis horas leyendo perfiles de mujeres, pero no solo eso, es que son tan estupendas que me siento un mosquito".

La fundadora y presidenta de 'Las Top 100' nos cuenta que esto se repitió con algunos miembros masculinos del jurado que, como parte del jurado, descubrieron "mujeres maravillosas". Además, matiza que hoy, gracias a LinkedIN, es más fácil conocer el perfil, la evolución y la trayectoria de muchas mujeres, algo que hace siete años no pasaba.

"Por ello, en los orígenes del ranking sí que tuvimos varias de estas anécdotas de miembros del jurado absolutamente encantados, sorprendidos y maravillados del talento que descubrían al analizar los perfiles".

Las 'Top 100 Honorarias'

El nacimiento de las 'Top 100 Honorarias' también merece algunas líneas y es que surge de la humildad y la sororidad de una de las 'top 100'.

La segunda vez que Regina Revilla fue elegida se acercó a Mercedes Wullich y le dijo se lo agradecía, pero que si ocurría una tercera vez debía pasar a la categoría de 'honoraria' para dar la oportunidad a otras mujeres. "Tiene lógica total".

De esta forma, 130 mujeres líderes hicieron que el jurado no tuviera más remedio que seguir buscando, ahondando, profundizando y comparando otros perfiles de mujeres "de las que no tenían noticia".

