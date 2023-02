'Minimum Monday': ¿en qué consiste la técnica para afrontar mejor la semana?

Es domingo por la noche. Rodeada de tu manta, y delante de una película, anticipas negativamente la semana que está por venir. ¿Este escenario te resulta familiar? No eres la única: el estrés e incluso la angustia, en los peores casos, ante la perspectiva de una nueva semana de trabajo afecta a numerosos empleados.

Como solución, la joven Tik Toker Marisa Jo, experta en bienestar en el trabajo, desarrolló un método apoyado por expertos para llevar de la mejor manera posible esta transición: el "Monday Minimum" (el lunes mínimo).

¿En qué consiste?

Como su nombre indica, consiste en hacer lo mínimo posible el lunes, ciñéndoso solo a tareas esenciales y reservando energía para el martes y el resto de la semana.

Una manera de liberarse del peso del inicio de la semana y de repartir de forma óptima el trabajo en nuestra agenda. En un extenso post de Instagram, la influencer explica cómo llegó a desarrollar esta técnica.

Se basa en su propia experiencia: anteriormente, escribía una lista eterna de tareas pendientes para el lunes. ¿El resultado? Un sentimiento de fracaso cuando no se cumplía. "Ahora escribo lo mínimo que debo hacer para mantener mi startup en marcha y mantener contentos a mis clientes independientes, y el resto del día es para mí" explica Marisa Jo.

"Por lo general, ocupo el tiempo que me queda haciendo tareas o proyectos que no hice el fin de semana, descansando más si lo necesito, y SÍ, ¡a veces más trabajo! Me sorprendió lo ligera que me sentí cuando me quité la presión, eliminé las expectativas que tenía de mí misma (principalmente, las expectativas que pensaba que otras personas tenían de mí) y me permití simplemente TENER UN BUEN DÍA" afirma la creadora de contenidos.

¿Su recomendación? Delegar si fuera necesario, dejar las tareas más importantes para los días siguientes y ser, sobre todo, más empático hacia uno mismo.

¿Cuáles son sus beneficios?

Tal y como los explicó a la publicación Stylist, es una manera de favorecer el descanso de forma sana. Estar más tranquilo y sereno al principio de la semana permitiría trabajar mejor el resto. ¿Por qué? El alivio generado. Nuestro cerebro, liberado de la presión del tiempo ajustado, puede trabajar de forma óptima.

Ua manera clara de reducir este estrés puede ser adoptando una rutina de fin de semana. No dudes en calendarizar una actividad relajante el domingo por la tarde o noche para convertir este momento de ansiedad en una oportunidad para sentirse mejor.

Apostar por el "lunes mínimo" es también una manera de adentrarse mejor en la semana, ya que da un margen de tiempo más importante para prepararnos y ser más autónoma para el resto de la semana.

Aún así, el método no puede solucionar del todo problemas más arraigados. Si la presión permanece demasiado fuerte, no dudes en comentarlo con tu superior. Podría solucionarse con un reajuste de responsabilidades o un mayor reparto de trabajo. Procura mantener al día tu agenda y tus correos. En este sentido, la organización por orden de urgencia puede resultar útil (el sistema por colores es uno de los más comunes).

Finalmente, si te cuesta gestionarlo sola, recurre a un experto que podrá ayudarte a ubicar el problema de fondo y solucionarlo de la mejor manera para ti.

