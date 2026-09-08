Montse Cespedosa, economista: "El que quiera comprar una vivienda en España tiene que darse mucha prisa"

La situación del mercado inmobiliario en España se ha complicado durante los últimos años. La subida de los precios preocupa a buena parte de la población y dificulta cada vez más el acceso a una vivienda.

Los alquileres son difíciles de asumir, especialmente en las grandes ciudades. La compra tampoco resulta sencilla por el encarecimiento de los inmuebles y las exigencias económicas necesarias para conseguir una hipoteca.

La economista y exbanquera Montse Cespedosa ha analizado en su canal de YouTube el momento que atraviesa el mercado y el elevado volumen de operaciones hipotecarias registradas recientemente.

Según la experta, el precio de la vivienda continuará aumentando hasta alcanzar cifras cada vez menos accesibles. Por este motivo, sostiene que quien quiera comprar una casa en España "tiene que darse mucha prisa".

El momento de hipotecarse

Montse Cespedosa considera que actualmente no existen evidencias de una burbuja inmobiliaria, aunque reconoce que algunos elementos guardan similitudes con los observados durante la crisis de 2008.

La bajada del euríbor puede reducir las cuotas de las hipotecas variables al abaratar los intereses aplicados. No obstante, la economista considera poco probable que este indicador llegue a situarse por debajo del 2%.

Cespedosa cree que ahora puede ser un buen momento para conseguir una hipoteca, especialmente ante la posibilidad de nuevas bajadas de los tipos de interés y una mayor estabilidad en el coste de la financiación.

La experta asegura que actualmente es posible "negociar hipotecas bastante atractivas a tipo fijo". Estos préstamos mantienen durante toda su duración el interés acordado y no dependen de la evolución del euríbor.

También advierte de que algunas entidades están ofreciendo condiciones muy competitivas para contratar hipotecas a tipo fijo. Sin embargo, recomienda revisar con atención la letra pequeña.

Determinadas ofertas incluyen productos vinculados que pueden mantenerse durante buena parte de la vida del préstamo, incluso hasta 30 años. Por ello, conviene valorar su coste antes de firmar la hipoteca.

Claves para comprar en 2026

Antes de adquirir una vivienda es fundamental analizar la situación financiera personal. El objetivo es conocer cuánto se puede pagar sin poner en riesgo la estabilidad económica.

Para ello, deben revisarse los ingresos netos mensuales, incluidos el salario y otros ingresos recurrentes. También hay que valorar su estabilidad, la situación laboral y las perspectivas profesionales.

Otro aspecto importante son las deudas activas, como préstamos, tarjetas o compras financiadas. El nivel de endeudamiento influirá directamente en la cantidad que el banco esté dispuesto a prestar.

Además, es necesario calcular cuánto dinero se puede destinar mensualmente a la hipoteca sin quedarse sin liquidez. Como referencia, la cuota no debería superar aproximadamente el 30-35% de los ingresos netos.

También es recomendable conservar un colchón económico para afrontar imprevistos y disponer de ahorros suficientes para cubrir la entrada y los gastos asociados a la operación.

Ahorro necesario

Uno de los errores más frecuentes al comprar una casa es fijarse únicamente en el precio del inmueble. La operación requiere contar con una cantidad adicional para asumir la entrada y otros gastos.

Los bancos suelen financiar hasta el 80% del valor de compra o tasación, normalmente tomando como referencia el importe más bajo. Por tanto, el comprador debe aportar alrededor del 20% del valor de la vivienda.

A esta cantidad hay que sumar los impuestos correspondientes —ITP en viviendas de segunda mano o IVA en las de obra nueva—, así como los gastos de notaría, registro, tasación, gestoría y mudanza.

Como orientación general, puede ser necesario disponer de ahorros equivalentes a cerca del 30% del precio de la vivienda. Tener esta cifra clara ayuda a buscar inmuebles dentro de una horquilla realista.

Analizar el mercado

Una vez elegidas la ubicación y las características de la vivienda, conviene estudiar el mercado inmobiliario de la zona. Esta información permite comprobar si el precio es razonable y negociar con mayor seguridad.

Es aconsejable analizar el precio medio por metro cuadrado y compararlo con inmuebles similares en tamaño, estado y ubicación. También interesa revisar el tiempo que llevan anunciados y la evolución reciente de los precios.

El nivel de oferta y demanda condiciona igualmente el margen de negociación. Cuanta más información tenga el comprador, más fácil será detectar oportunidades y evitar pagar por encima del valor de mercado.

Por último, es importante comparar distintas hipotecas antes de tomar una decisión. Hay que revisar el tipo fijo o variable, la TAE y el TIN, las comisiones, los productos vinculados y la cuota resultante en diferentes escenarios.