La UE endurece las normas a los dueños de perros y gatos: desde abril de 2026 deberán tener un pasaporte diferente

Las claves

Las claves Generado con IA A partir del 22 de abril de 2026, se actualiza la normativa para viajar con perros, gatos y hurones dentro de la UE, exigiendo un nuevo modelo de pasaporte para estos animales. El pasaporte sigue siendo obligatorio para viajes no comerciales y debe incluir datos de identificación, microchip o tatuaje, vacunación antirrábica y datos del propietario y veterinario. Los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigor de la nueva norma seguirán siendo válidos durante un periodo transitorio, evitando la necesidad de un reemplazo inmediato. Se mantienen requisitos adicionales como el tratamiento antiparasitario para perros que viajen a ciertos países y un límite de hasta cinco mascotas por persona en viajes.

Viajar con un perro o un gato dentro de la Unión Europea tendrá desde el 22 de abril de 2026 un marco legal renovado. Esta norma, la obligación de llevar pasaporte para estos animales, no nace ahora, sino que Bruselas actualiza y sustituye la norma anterior para alinearla con la Ley de Sanidad Animal de la UE.

La propia Comisión Europea subraya que las reglas se actualizan, pero que sus disposiciones principales se mantienen. Esa precisión es importante porque en los últimos días han circulado titulares que sugieren que todos los dueños de perros y gatos tendrán un nuevo deber general e inmediato solo por tener mascota.

El cambio de abril afecta al desplazamiento no comercial de perros, gatos y hurones entre Estados miembros, es decir, a quienes viajan con ellos por vacaciones, visitas o traslados, no a la simple tenencia del animal en casa.

La reforma llega a través de un nuevo paquete normativo que reemplaza, desde el 22 de abril, las reglas que hasta ahora se apoyaban en el Reglamento 576/2013. En paralelo, la Comisión ha aprobado un nuevo modelo de documentos para estos movimientos, incluido el pasaporte europeo de mascotas.

Actualización de la ley

La Comisión explica que las nuevas reglas se adaptan al Reglamento (UE) 2016/429, conocido como Ley de Sanidad Animal, para dar coherencia al sistema de prevención de enfermedades y a la circulación de animales dentro de la UE. No se trata, por tanto, de inventar desde cero el pasaporte, sino de encajarlo en un marco más uniforme.

De hecho, el pasaporte europeo ya era obligatorio para viajar entre países de la UE con perros, gatos y hurones. La web oficial Your Europe recuerda que este documento es el identificador estándar para esos desplazamientos y que contiene los datos del animal, su microchip o tatuaje, la vacunación antirrábica y la información del propietario y del veterinario que lo expide.

Además, los documentos ya emitidos no desaparecen de un día para otro. La documentación legislativa del nuevo sistema prevé medidas transitorias y considera conformes los pasaportes expedidos con el modelo anterior antes del 22 de abril de 2026. En la práctica, eso evita que miles de propietarios tengan que correr al veterinario para sustituir de inmediato un pasaporte todavía válido.

También conviene no confundir esta reforma sobre viajes con otra iniciativa distinta y mucho más amplia: la propuesta europea sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos. Ese expediente seguía, a fecha de abril de 2026, pendiente de la posición del Parlamento en primera lectura, por lo que no es esa futura norma la que entra ahora en vigor para los viajeros con mascotas.

Obligaciones al viajar con mascotas

Para moverse dentro de la UE con un perro, un gato o un hurón, seguirá siendo imprescindible que el animal lleve su pasaporte europeo y esté correctamente identificado. La normativa europea y la información oficial para viajeros mantienen como base el microchip, aunque sigue admitiéndose el tatuaje si fue realizado antes del 3 de julio de 2011 y continúa siendo legible.

La vacuna contra la rabia continúa siendo otra pieza esencial. La UE exige que el animal haya sido vacunado por un veterinario autorizado, y la información oficial recuerda que primero debe estar identificado. Además, la primera vacuna solo puede administrarse a partir de las 12 semanas de edad y hay que esperar al menos 21 días antes de viajar. Eso sitúa, en la práctica, la edad mínima habitual en 15 semanas para un desplazamiento dentro de la UE.

Perro en el aeropuerto sobre una maleta. iStock

En algunos destinos habrá un requisito añadido. Si el viaje es con un perro hacia Finlandia, Irlanda, Malta, Noruega o Irlanda del Norte, el animal deberá haber recibido tratamiento contra Echinococcus multilocularis entre 24 y 120 horas antes de la entrada, y ese dato debe quedar reflejado en el pasaporte o en el certificado sanitario correspondiente.

La UE también mantiene límites sobre el número de animales. Como regla general, una persona puede viajar con un máximo de cinco mascotas. Si supera esa cifra, entran en juego las reglas de comercio, salvo excepciones como competiciones, exhibiciones o eventos deportivos debidamente acreditados.

Para los propietarios en España, la recomendación más sensata no es pensar que hay una obligación totalmente nueva, sino comprobar que la documentación sigue en orden antes de salir. El Ministerio de Agricultura recuerda que, para viajar desde España a otro país de la UE, el animal debe llevar microchip o tatuaje antiguo válido, vacuna antirrábica en vigor y pasaporte europeo.

Eso significa revisar con tiempo la fecha de la vacuna, asegurarse de que el microchip es legible y confirmar con el veterinario si el pasaporte ya expedido sigue siendo suficiente. Todo apunta a que, si fue emitido antes del 22 de abril de 2026 y está correctamente cumplimentado, seguirá siendo válido dentro del periodo transitorio previsto por la nueva regulación.