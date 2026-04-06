Silvia, interiorista: "Ni se te ocurra colocar la lavadora a ras del suelo, necesitas elevarla para maximizar el espacio"

Las claves nuevo Generado con IA La interiorista Silvia Trigueros recomienda no colocar la lavadora a ras del suelo, sino elevarla para mejorar la ergonomía y aprovechar mejor el espacio. Elevar la lavadora permite añadir un cajón inferior para guardar la ropa sucia o productos de limpieza, facilitando el orden en la zona de lavandería. Para un lavadero independiente, Trigueros aconseja una estancia de al menos 1,30x1,50 metros, aunque también sugiere la opción de un lavadero tipo armario en un fondo de 70 cm para viviendas pequeñas. Incorporar elementos como barra para perchas o tendedero de poleas ayuda a maximizar la funcionalidad y versatilidad del espacio de lavandería.

Hacer la colada es una de las tareas domésticas más habituales, pero también una de las más incómodas para muchos españoles, especialmente cuando la vivienda no dispone del espacio adecuado.

Aunque crear una zona de lavandería en casa es una opción cada vez más popular, la falta de espacio en muchas viviendas obliga a colocar elementos como la lavadora en estancias menos apropiadas, como la cocina, o a almacenar la lavadora y la secadora en cuartos pequeños y a menudo mal aprovechados.

Sin embargo, la interiorista Silvia Trigueros ha ofrecido a la Revista Interiores una serie de recomendaciones con las que invita a evitar colocar la lavadora en una zona a menudo expuesta a suciedad y olores, como es la cocina y anima a apostar por una estancia de lavadero independiente dentro de la vivienda.

Otra de sus recomendaciones clave es evitar uno de los errores más comunes y que puede acabar afectando a la funcionalidad del hogar: colocar la lavadora a ras de suelo. "En EE.UU es habitual colocarla sobre una gaveta que alberga la ropa sucia y nos permite acceder a ella sin forzar nuestra espalda", explica.

Esta solución, además de mejorar la ergonomía en el uso diario, permite aprovechar mejor el espacio de la zona de lavandería. Y es que, Elevar la lavadora facilita introducir y sacar la ropa sin tener que agacharse constantemente y, al mismo tiempo, añade un cajón inferior que puede utilizarse para guardar la ropa sucia o los productos de limpieza.

Las medidas recomendadas

Una opción práctica que ayuda a mantener el orden y que resulta especialmente útil en viviendas donde cada centímetro cuenta.

En cuanto a las medidas de la estancia destinada a la lavandería, la experta lo tiene claro: "Yo le dedicaría un espacio de al menos 1,30x1,50 si es una estancia separada, pero también puede hacer un lavadero tipo armario en un fondo de 70 cm", explica. Concretamente, esta última es una de las opciones más prácticas y recomendadas para viviendas con poco espacio.

Lavadero interior en un armario.

La experta explica que pensar que es necesaria una habitación grande para poder instalar un lavadero es, a menudo, uno de los errores más habituales.

Ella recomienda "tener siempre un espacio para la lavadora y la secadora, un escobero y, si es posible, una pequeña pila. Si además podemos ubicar un cesto para la ropa sucia y para planchar perfecto", detalla.

Espacio para lavar la ropa independiente.

En este tipo de espacios, detalles como colocar "una barra para colgar ropa en perchas o un tendedero de poleas en el techo" se convierten en claros aliados.

Y es que, aunque reconoce que a menudo los clientes piden soluciones básicas para este espacio, "si además resolvemos la zona de tender en la misma estancia es perfecto".

Un espacio versátil, funcional y cada vez más indispensable en la mayoría de las casas.