El hospital modernista más grande del mundo está en una ciudad española: una joya declarada Patrimonio de la Humanidad

Mosaicos llenos de color, edificios imponentes que parecen sacados de una fantasía arquitectónica, formas casi imposibles y con líneas onduladas... Hay una ciudad española en la que durante décadas, este estilo ha definido su forma de entender la arquitectura y algunos de sus edificios más reconocidos e incluso catalogados como Patrimonio de la Humanidad.

El modernismo es precisamente el movimiento artístico que explica esta identidad tan característica. Su presencia puede apreciarse en fachadas de edificios, plazas y todo tipo de construcciones que hoy forman parte del paisaje urbano de esta ciudad, que cada año atrae a miles de visitantes.

Sin embargo, más allá de los lugares más famosos firmados por Antoni Gaudí, Barcelona también guarda espacios que muchos descubren casi por casualidad. Entre ellos destaca el Recinto Modernista de Sant Pau, una obra de Lluís Domènech i Montaner en la que nos encontramos con una de las construcciones y sistemas arquitectónicos más singulares del mundo.

No es casualidad que este lugar haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está considerado uno de los ejemplos más extraordinarios del modernismo catalán, donde se combinan belleza, historia, innovación arquitectónica y una impresionante armonía con el entorno urbano.

Este antiguo hospital que fue diseñado como un campus urbano. De hecho, está considerado el conjunto modernista más grande del mundo, con varios pabellones independientes rodeados de jardines y conectados entre sí por una red de túneles subterráneos.

Hoy en día, el recinto ha dejado atrás su función sanitaria para convertirse en un importante espacio cultural, artístico e institucional de la ciudad de Barcelona.

Historia del recinto Sant Pau

La historia de este recinto se remonta a comienzos del siglo XX, en un momento en el que Barcelona crecía a gran velocidad y el antiguo Hospital de Santa Creu, de origen medieval, ya no podía atender a todos los pacientes. La ciudad necesitaba un centro sanitario moderno, amplio y adaptado a los nuevos tiempos.

Fue entonces cuando se impulsó la idea de crear un hospital diferente, formado por varios pabellones rodeados de jardines y conectados entre sí.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

En esta construcción, la luz natural, el aire y el espacio también formaban parte del proceso de recuperación de los pacientes.

Durante décadas, este complejo fue uno de los hospitales más importantes de la ciudad. Con el paso del tiempo y la construcción de nuevas instalaciones sanitarias, el recinto histórico dejó de cumplir su función médica y fue restaurado para convertirse en uno de los grandes tesoros arquitectónicos de Barcelona.

Quién fue Lluís Domènech i Montaner

Detrás de este impresionante proyecto se encuentra Lluís Domènech i Montaner, una de las figuras más influyentes del modernismo catalán. Arquitecto, profesor y defensor de la cultura catalana, fue uno de los responsables de llevar este movimiento artístico a su máximo esplendor.

Además de este complejo hospitalario, también firmó otra de las joyas más importantes de la ciudad: el Palau de la Música Catalana. Dos obras que hoy siguen demostrando hasta qué punto el modernismo convirtió Barcelona en un referente arquitectónico a nivel mundial.