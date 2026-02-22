Un experto en reformas, sobre remodelar la cocina: "Incluyendo electrodomésticos subiría a 15.000 €"

Reformar una vivienda es una de las decisiones económicas más importantes para muchos propietarios. Más allá del diseño o de las tendencias, la gran incógnita suele ser siempre la misma: cuánto cuesta realmente transformar una casa.

El especialista en reformas e inversión, Ramón Sánchez, referente en Middö Reformas, abordó precisamente esta cuestión en el pódcast de 11ars Estate, donde analizó qué estancias concentran hoy la mayoría de la inversión, así como la mejor forma de planificar presupuestos sin sobresaltos.

Y es que, aunque tradicionalmente el baño ha sido uno de los espacios más reformados del hogar en España, Sánchez matiza que las prioridades están evolucionando. "La gran mayoría de nosotros queremos cambiar los baños, no solo por motivos estéticos, también por estrenarlos", explica. Sin embargo, señala que el verdadero protagonismo ha pasado a otra zona clave de la vivienda: la cocina. Cuya reforma básica suele rondar los 15.000 euros.

"La cocina es la joya de la corona, por lo que también es usual" la demanda de reformas de esta estancia. El experto destaca que no se trata solo de renovar muebles o electrodomésticos, sino de replantear por completo la distribución del espacio. De hecho, apunta a un cambio claro en la forma de entender el hogar: "Hoy en día se tiende mucho a abrir la cocina al comedor, al recibidor, a los pasillos".

Un planteamiento que responde a una preferencia cada vez más extendida por espacios abiertos y conectados. Según Sánchez, se eliminan las antiguas divisiones para ganar amplitud y luminosidad: desaparecen "zonas de paso y se apuesta por reducir puertas y tabiques para abrir espacios". El resultado es una integración total de estancias, con la cocina y el comedor convertidos en el centro de la vida doméstica.

Cuánto cuesta reformar un piso

Más allá del diseño, la clave de cualquier reforma está en la planificación económica. La incertidumbre sobre el coste final es habitual, pero Sánchez insiste en la importancia de definir bien el nivel de inversión desde el principio. "Nosotros trabajamos con tres gamas principales: la económica, la media y la premium", explica sobre el método que aplican en su empresa de reformas.

La diferencia entre ellas, aclara, no está tanto en la estructura de la obra como en los detalles: "Los acabados, materiales, luces... La premium acaba dependiendo de cuánto te quieras gastar". Es decir, el presupuesto puede ajustarse según prioridades, siempre que exista un planteamiento previo claro y asesoramiento profesional

Coste de reformar baño y cocina

Además del coste de materiales y mano de obra, Ramón Sánchez subrayó en el pódcast que en cualquier reforma influyen también los aspectos fiscales y administrativos. "Si la reforma va a un particular y la vivienda tiene más de dos años y los materiales no superan el 40 % del presupuesto, el IVA se puede reducir del 21 % al 10 %".

En cuanto a las cifras concretas, el experto diferencia entre gamas y estancias. Para un baño de cinco o seis metros cuadrados, asegura que la "gama más barata estaría entre 5.000 y 6.000 euros más IVA. Esto incluye demolición, instalaciones, alicatado, plato de ducha, mampara, inodoro, techo aislado e iluminación".

En cambio, si se eleva el nivel de acabados, el presupuesto también crece: "La media estaría entre 7.000 y 8.000 euros y la diferencia con la anterior está en los materiales: mejores azulejos, platos de ducha de obra, mamparas de mayor calidad, muebles e inodoros suspendidos, iluminación LED...". En los proyectos más exclusivos, el coste asegura que puede superar "los 10.000 o 12.000 euros".

La cocina es una de las reformas más demandadas e implica una inversión mayor. Tal y como destaca el especialista, "en gama económica una reforma integral (demolición, alicatado, suelos, encimera, grifería, techo...) estaría alrededor de los 10.000 euros, sin incluir electrodomésticos".

En una media, subiría a los 15.000 euros incluyendo electrodomésticos panelables, encimeras de mayor calidad y acabados elaborados". En la gama alta, el presupuesto "llega hasta los 25.000 o 30.000 euros", en función del diseño y personalización.

Sin embargo, el experto en reformas asegura que la mayoría de pisos antiguos para reformar, no es necesaria una transformación completa, sino "un buen lavado de cara". Normalmente para un piso de 100 metros cuadrados, estima que "una reforma económica saldría aproximadamente y según nuestra calculadora a 38.000 euros + IVA, una media desde 47.000 euros + IVA y premium desde 62.000 euros + IVA.

Más allá de estas estimaciones, recomienda prever posibles sobrecostes desde el inicio de cualquiera de estos proyectos. "Siempre recomiendo tener una partida de imprevistos (5 % del total)". Y recuerda que, aunque "existe el aviso de obras, es decir, el comunicado para reformas menores, el cual no siempre tiene coste", en otras intervenciones "la licencia de obra menor sí implica pagar un 3-5 % del presupuesto, más tasas de residuos o fianzas".