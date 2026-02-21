Ya en vigor: la ayuda de un máximo de 14.000 euros para rehabilitar viviendas en pueblos de hasta 10.000 habitantes

El pasado miércoles 7 de enero el Diario Oficial de Extremadura (DOE) emitió un decreto que aprueba las bases reguladoras para el año 2026 del Programa Autonómico de Rehabilitación de Vivienda en zonas rurales, que se aplica a los municipios con menos de 10.000 residentes.

El programa cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros repartidos en cuatro años (2026-2029), y los interesados podrán pedir las ayudas electrónicamente desde el 1 de marzo con un plazo de resolución y notificación de tres meses.

La financiación de acciones de rehabilitación en términos de accesibilidad, eficiencia energética, conservación y habitabilidad en viviendas es el propósito del decreto.

Tal y como cuentan desde el Periódico de Extremadura, se refiere a las acciones de conservación de la cimentación, los elementos estructurales y las instalaciones; el mantenimiento de azoteas, cubiertas, medianerías y fachadas; la adaptación del interior de la casa para que cumpla con los estándares de funcionalidad, higiene, habitabilidad y seguridad; las mejoras en términos de eficiencia energética y mejora en cuanto a accesibilidad.

La ayuda es de 14.000 euros por hogar si es vivienda unifamiliar, y de 9.000 euros por vivienda si se trata de la rehabilitación interior de un inmueble que forma parte de un bloque de apartamentos o pisos, priorizando el acceso para los jóvenes.

Cómo solicitar estas ayudas

Las peticiones de la subvención se enviarán en línea a la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana. Para ello se deberá utilizar el modelo estandarizado de solicitud que se puede encontrar en la dirección electrónica https://www.juntaex.es/w/0723125.

Es importante tener en cuenta que dicha dirección estará habilitada desde el 1 de marzo, que es cuando comienza el periodo para solicitar, adjuntando la documentación solicitada por medio del procedimiento telemático dispuesto para tal fin y siguiendo las directrices establecidas.

Algunos de los elementos más importantes de la primera convocatoria son:

Beneficiarios: individuos mayores de edad que sean propietarios de la vivienda y satisfagan las exigencias residenciales, fiscales y administrativas.

individuos mayores de edad que sean propietarios de la vivienda y satisfagan las exigencias residenciales, fiscales y administrativas. Actuaciones subvencionables: proyectos para optimizar la estructura, las instalaciones, la eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad, siempre que no se hayan comenzado antes de presentar la solicitud.

proyectos para optimizar la estructura, las instalaciones, la eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad, siempre que no se hayan comenzado antes de presentar la solicitud. Cuantía de la ayuda: hasta 14.000 € por vivienda unifamiliar y hasta 9.000 € para la rehabilitación interna de viviendas situadas en edificios residenciales colectivos. Se dará prioridad a los jóvenes y a las personas con ingresos bajos.

hasta 14.000 € por vivienda unifamiliar y hasta 9.000 € para la rehabilitación interna de viviendas situadas en edificios residenciales colectivos. Se dará prioridad a los jóvenes y a las personas con ingresos bajos. Plazo para presentar la solicitud: a partir del 1 de marzo de 2026, se podrá presentar la petición de subvención.