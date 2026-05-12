¿Tu casa tiene poca luz o crees que te causa alergia? La clave de tu bienestar podría estar en renovar las ventanas del techo

Estamos en plena primavera y, como cada año, las alergias parecen ser el tema de conversación estrella. Sin embargo, puede que tu caso no sea tan estacional como crees.

Llevas semanas sintiéndote extrañamente decaída, con una tos que no termina de irse o una irritación de garganta que achacas a los cambios de temperatura.

Has revisado el polen, has cambiado el filtro del aire y, aun así, los síntomas persisten. Lo que quizá no sospechas es que la respuesta no está en el jardín, sino justo encima de ti.

Sólo necesitas levantar la mirada hacia ese antiguo tragaluz del pasillo o la claraboya del baño para darte cuenta de que el problema real podría estar en tu propio tejado.

Seguro que conoces la sensación de entrar en una estancia cerrada y que el aire se sienta pesado. Es el efecto de esos viejos lucernarios fijos que un día prometieron luz, pero olvidaron el movimiento.

Al no abrirse, convierten el hogar en una cápsula donde el aire de ayer se mezcla con el de hoy, atrapando partículas y humedad que terminan pasando factura al cuerpo.

¿Por qué necesitas renovar las ventanas? Se estima que el ser humano pasa cerca del 90% de su vida en espacios cerrados, donde el aire puede estar hasta cinco veces más contaminado que el exterior debido a la acumulación de CO2, polvo y compuestos orgánicos volátiles (COV), entre otros. Aunque se tiene interiorizada la importancia de abrir las ventanas de fachada para renovar el ambiente, con los tragaluces suele existir una cierta resignación. Se acepta que una claraboya de plástico o un lucernario fijo son elementos estancos por naturaleza, sin advertir que representan el punto más crítico de la envolvente. Al carecer de apertura, estos elementos impiden la ventilación cruzada y favorecen la aparición de condensación y moho, causando alergias, daños respiratorios y otras afecciones a largo plazo. Por ello, sustituirlos por ventanas practicables de cubierta plana va más allá de la estética. Se trata de una inversión en arquitectura preventiva que permite que la vivienda respire, expulsando el aire viciado para dar paso a la frescura del exterior y revalorizando así la experiencia de habitarla.

Los pilares de la renovación

Actualizar el tejado con soluciones modernas, como las ventanas de cubierta plana de VELUX, rompe con esa limitación histórica al demostrar que la luz cenital es compatible con el aire puro.

Al permitir la apertura desde el techo, se genera un flujo de ventilación eficaz que transforma por completo la atmósfera de la casa. Algunas ventajas son:

Pureza ambiental : estos sistemas aceleran la salida de contaminantes y CO2 y previenen la aparición de manchas por condensación de forma más eficaz que un tragaluz tradicional.

: estos sistemas aceleran la salida de contaminantes y CO2 y previenen la aparición de manchas por condensación de forma más eficaz que un tragaluz tradicional. Mayor bienestar : al reducir la acumulación de ácaros y partículas, el ambiente se vuelve mucho más amable para personas con sensibilidad respiratoria.

: al reducir la acumulación de ácaros y partículas, el ambiente se vuelve mucho más amable para personas con sensibilidad respiratoria. Renovación aromática : los olfatos más susceptibles agradecerán este punto, y es que el aire fresco barre en cuestión de minutos los desagradables aromas que a veces salen de cocinas o zonas cerradas.

: los olfatos más susceptibles agradecerán este punto, y es que el aire fresco barre en cuestión de minutos los desagradables aromas que a veces salen de cocinas o zonas cerradas. Higiene : la circulación fluida dispersa virus y bacterias, creando un entorno más seguro para todos los habitantes. Esto, sin duda, es algo con lo que la sociedad está muy concienciada desde la pandemia de 2020.

: la circulación fluida dispersa virus y bacterias, creando un entorno más seguro para todos los habitantes. Esto, sin duda, es algo con lo que la sociedad está muy concienciada desde la pandemia de 2020. Calidad del descanso : dormir en una habitación con niveles óptimos de oxígeno es fundamental para un sueño reparador y un despertar con energía. Además, estos modelos suelen estar mejor preparados para reducir el ruido de la lluvia y otros agentes externos.

: dormir en una habitación con niveles óptimos de oxígeno es fundamental para un sueño reparador y un despertar con energía. Además, estos modelos suelen estar mejor preparados para reducir el ruido de la lluvia y otros agentes externos. Control de la demanda energética frente a otras opciones antiguas que pueden comprometer la eficiencia térmica y, con ello, nuestro bienestar. En este sentido, una casa demasiado calurosa puede ser tan perjudicial para la salud como una en la que sea necesario recurrir constantemente al aire acondicionado.

frente a otras opciones antiguas que pueden comprometer la eficiencia térmica y, con ello, nuestro bienestar. En este sentido, una casa demasiado calurosa puede ser tan perjudicial para la salud como una en la que sea necesario recurrir constantemente al aire acondicionado. Conservación del mobiliario : los materiales naturales, como la madera o los textiles, se conservan mejor en ambientes con una humedad controlada. No hay nada peor que tener que lidiar con puertas hinchadas en verano.

: los materiales naturales, como la madera o los textiles, se conservan mejor en ambientes con una humedad controlada. No hay nada peor que tener que lidiar con puertas hinchadas en verano. Y sí, también está el plus estético : la iluminación cenital es uno de los recursos más potentes en decoración porque aporta mayor sensación de amplitud y claridad en zonas donde las ventanas de fachada no pueden llegar, como escaleras o vestidores oscuros.

: la iluminación cenital es uno de los recursos más potentes en decoración porque aporta mayor sensación de amplitud y claridad en zonas donde las ventanas de fachada no pueden llegar, como escaleras o vestidores oscuros. Protección de la intimidad: otra gran ventaja de las ventanas de cubierta plana practicables es que permiten maximizar la entrada de luz sin comprometer la privacidad. Es el lujo de disfrutar de la claridad total en un baño o un dormitorio sin preocuparse por la proximidad de los vecinos.

Una transformación eficiente

Cierto es que aún persiste la creencia de que intervenir el techo implica obras traumáticas. Al contrario: la sustitución de una vieja claraboya por una ventana de última generación es un proceso limpio y rápido, que suele resolverse en un par de horas en la misma mañana.

Sustitución de una claraboya antigua por una moderna ventana Velux. Cedida Velux

Una vez tomada la decisión, llega la gran pregunta: ¿cúpula de vidrio liso o curvo? Las ventanas Design de VELUX se ofrecen en ambos modelos. Las primeras aportan más luminosidad y destacan por su diseño elegante con cristal que llega hasta el borde y por sus líneas definidas. Se indican para techos con inclinaciones de 2º a 15º.

Para los amantes de la tradicional versión arqueada del tragaluz, existen opciones para techos con ángulos de 0º a 15º.

La forma de este acristalamiento permite que el agua de la lluvia y la suciedad se deslicen con facilidad, incluso en tejados que no tengan pendiente. Su diseño único, con marca fina y hoja invisible, garantiza máxima luz natural.

La casa que piensa

Hoy en día, mantener un entorno saludable va más allá de nuestra buena voluntad. Con los cambios en los estilos de vida y el auge del teletrabajo, cabe preguntarse: ¿qué ocurre cuando estamos fuera de casa? O, sencillamente, ¿qué pasa si la carga de tareas nos hace olvidar algo tan vital como ventilar?

Lo que antaño habría representado un problema, hoy no lo es gracias a la tecnología. Sistemas como VELUX Active utilizan sensores inteligentes para monitorizar los niveles de CO2, humedad y temperatura.

Si los parámetros se alejan de lo saludable, actúan de forma autónoma, abriendo o cerrando las ventanas para restaurar el clima tantas veces al día como sea necesario.

Incluso cuando se prefiere mantener estas cerradas, la ingeniería moderna permite una ventilación suave a través de aletas integradas capaces de intercambiar hasta 84,6 m³ de aire por hora de forma imperceptible.

Diferentes instalaciones que muestran las ventajas de iluminación y sensación de amplitud en las estancias que ofrecen las ventanas Velux. Cedida Velux

En definitiva, cuidar el aire que fluye por nuestros pulmones empieza por mirar hacia arriba. Integrar soluciones que permitan su correcta entrada no es solamente una cuestión de confort; es hacer que cada habitación sea un refugio saludable.

Y si a eso se suma la garantía de 10 años de VELUX, el cambio se convierte en un acierto asegurado en el que vale la pena confiar.