Raquel (45 años), electricista española: "Estoy harta de escuchar 'tú no sabes hacer esto porque hace falta fuerza'"

Hay trabajos que todavía sorprenden cuando los desempeña una mujer. El de electricista es uno de ellos. Raquel López lleva 25 años entre cables, herramientas e instalaciones, pero el tiempo no siempre ha servido para acabar con los prejuicios.

Todavía hay quien la considera simplemente "la mujer que ayuda a su marido" y le pregunta cuándo piensa buscarse "un trabajo de verdad". Su trayectoria no ha estado exenta de obstáculos, aunque ninguno ha conseguido que renuncie a una profesión que disfruta.

"Ser mujer no hizo que me costara entrar en el sector, aunque sí he aguantado comentarios de clientes que no me veían válida por el simple hecho de ser mujer y 'débil'", explicaba a EL ESPAÑOL.

En 2024, alrededor de 160.288 mujeres trabajaban en el sector de la construcción, el 11,4% del total de personas empleadas en esta industria. La cifra supone el mayor avance registrado durante la última década y un crecimiento del 3,5% respecto al año anterior.

Pero las estadísticas también muestran que la presencia femenina continúa siendo especialmente reducida en determinados oficios. Solo una pequeña parte de las mujeres que trabajan en la construcción desempeña labores directamente relacionadas con la obra, como la electricidad o la albañilería.

Empresa propia

Raquel creció familiarizada con el mundo de la construcción. Su padre trabajaba en el sector y, cuando llegó el momento de decidir qué hacer con su futuro, aquella realidad no le resultaba desconocida.

Tenía 20 años cuando se matriculó en un curso de Formación Profesional de Electricidad. "No me veía detrás de un ordenador y, como he vivido la construcción desde pequeña, no me venía de nuevas. Además, siempre me han gustado las cosas manuales", recuerda.

La experiencia de las prácticas fue determinante. A diferencia de lo que podría haber imaginado, encontró una empresa en la que tanto compañeros como clientes la trataron con normalidad.

Después de terminar su formación en 2003, conoció a quien se convertiría en su marido. Juntos decidieron emprender y crearon Instalaciones R&R, una empresa que ambos continúan gestionando como autónomos.

Su carrera, eso sí, ha tenido algunas interrupciones. Raquel es madre de tres hijos y tuvo que alejarse temporalmente de la profesión después de cada nacimiento. "Lo he hecho de manera interrumpida porque he parido a tres hijos y tuve que parar varios meses", cuenta.

Un 'trabajo de verdad'

Aunque lleva más de 25 años trabajando como electricista, todavía hay personas que no la reconocen como profesional por derecho propio.

"Mejor que venga tu marido a hacer el trabajo", "¿qué vienes a ayudar a tu marido?" o "tú no sabes hacer esto porque hace falta fuerza" son algunos de los comentarios que ha escuchado durante estos años.

Lo que más le duele, sin embargo, es que esa percepción también permanezca en su entorno más cercano. "Hoy en día, cuando se refieren a mí, sigue siendo mucho el 'bueno, tú le ayudas'. Siguen teniendo ese concepto de que sigues ayudando a tal. No se refieren a mí como la oficial", lamenta.

Y hay una pregunta que continúa escuchando después de 25 años: "¿Cuándo voy a buscarme un trabajo de verdad?".

Raquel reivindica que las mujeres puedan descubrir estos oficios sin prejuicios y que las adolescentes sepan que la construcción también puede ser una opción profesional para ellas.

Por eso participó en el proyecto Construimos Juntas, una iniciativa de Brico Depôt que acercó los oficios de la construcción a alumnas de 3º de ESO mediante talleres prácticos de albañilería, fontanería y electricidad.

"Fue súper bonito porque sientes que puedes ser un referente para ellas cuando yo, por ejemplo, no tuve esa figura en mi momento", asegura.