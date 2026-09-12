Una experta fiscal avisa: "Si tienes menos de 50 años te pueden financiar hasta el 100 % en la compra de tu vivienda"

Comprar la primera vivienda sigue siendo un gran reto para muchos jóvenes en España. El aumento de los precios y la dificultad para ahorrar mientras se paga un alquiler hacen que reunir el dinero necesario para la entrada pueda llevar años.

El problema no siempre está en poder afrontar una hipoteca cada mes. Muchos jóvenes cuentan con ingresos estables, pero los bancos suelen financiar alrededor del 80 % del valor de la vivienda, lo que obliga a disponer previamente de una cantidad considerable de ahorros.

A esa entrada hay que sumar impuestos y otros gastos relacionados con la compraventa. El resultado es que acceder a una casa en propiedad es cada vez más difícil y puede exigir decenas de miles de euros incluso antes de comenzar a pagar la primera cuota hipotecaria.

Una situación que también condiciona la emancipación. Además, quienes no consiguen reunir ese colchón económico pueden verse obligados a permanecer más tiempo en casa de sus padres o continuar de alquiler mientras intentan ahorrar para comprar. Precisamente, la Comunidad de Madrid es una de las zonas en las que el precio de la vivienda supone una barrera especialmente importante.

Por suerte, existen programas públicos destinados a quienes pueden pagar una hipoteca pero tienen dificultades para afrontar ese desembolso inicial. Uno de ellos es Mi Primera Vivienda , que acaba de ampliar su alcance hasta los 50 años y ha elevado de 390.000 a 425.000 euros el precio máximo del inmueble.

Hipotecas que pueden llegar al 100 %

Irene Gil, abogada, economista y asesora fiscal, ha explicado recientemente las posibilidades que ofrece el programa. "Si tienes menos de 50 años te pueden financiar hasta el 100 % de la compra de tu vivienda", comienza en uno de sus vídeos.

Eso sí, la experta introduce una condición fundamental: "Tienes que vivir en Madrid porque ya sabemos que existen muchas diferencias en estas cosas entre las comunidades autónomas".

La principal ventaja del programa está precisamente en reducir el ahorro que hay que tener acumulado antes de comprar. La Comunidad de Madrid ofrece una garantía que permite a las entidades adheridas financiar un porcentaje mayor del inmueble.

"Pues normalmente el problema para comprarte una casa, es que los bancos solo te financian hasta el 80 %, entonces necesitas un 20 % de ahorro para la entrada de la casa, más un 10 o 12 % de gastos e impuestos", explica Gil.

Para entender la magnitud de ese desembolso, la experta utiliza como referencia una vivienda de 400.000 euros. En ese caso, calcula que sería necesario disponer inicialmente de unos 106.000 euros.

Una cantidad difícil de reunir incluso para personas que cuentan con un salario suficiente para asumir una cuota hipotecaria. "Entonces, hay muchas personas que sí que tienen solvencia económica para pagar todos los meses su cuota de hipoteca pero no tienen todos estos ahorros para pagarlo de una".

Cuánto pueden financiar según la edad

La ampliación del programa introduce diferentes porcentajes en función de la edad y las circunstancias familiares. Por eso, cumplir el requisito de tener menos de 50 años no significa automáticamente acceder al 100% de financiación.

Con las nuevas condiciones, puede alcanzar el 100% para menores de 40 años. También se contempla este porcentaje para familias numerosas, monoparentales y familias con hijos menores de edad a su cargo.

Para quienes tienen hasta 45 años, la financiación puede alcanzar el 95%. El porcentaje máximo se sitúa en el 90% para quienes tienen hasta 50 años. "Aquí es donde te puede ayudar este programa porque la Comunidad de Madrid actúa como aval para que el banco te dé hasta el 100 % de hipoteca", señala Gil.

Esta fórmula permite reducir considerablemente la cantidad que debe aportar inicialmente el comprador. Sin embargo, no significa poder adquirir una casa sin disponer de ningún ahorro.

Los impuestos y otros gastos asociados a la compraventa continúan teniendo que afrontarse. "Entonces tú solo tendrás que adelantar el importe de los gastos e impuestos", explica la asesora.

Una vivienda de hasta 425.000 euros

La edad tampoco es el único requisito. Con la ampliación del programa, el precio de adquisición de la vivienda no puede superar los 425.000 euros, sin contar los gastos e impuestos derivados de la operación.

Además, la casa debe encontrarse en la Comunidad de Madrid y destinarse a residencia habitual y permanente. También existen condiciones relacionadas con la residencia previa en la región y la propiedad de otros inmuebles.

Entre ellas figura haber residido legalmente en la Comunidad de Madrid durante los dos años anteriores a solicitar la financiación y, con determinadas excepciones previstas por el programa, no ser propietario de otra vivienda.

Por tanto, la medida está especialmente orientada a personas que buscan acceder a su primera residencia habitual y que tienen capacidad económica para devolver el préstamo, pero no han podido acumular una entrada suficiente.

No todos los bancos participan

Otro detalle que conviene comprobar antes de solicitar la financiación es la entidad bancaria. Mi Primera Vivienda funciona mediante acuerdos con bancos adheridos al programa, por lo que no puede tramitarse indistintamente con cualquier entidad.

Actualmente participan nueve: CaixaBank, Ibercaja, Banco Santander, Abanca, ING, Kutxabank, Unicaja Banco, Banco Sabadell y Eurocaja Rural.

El programa comenzó a funcionar en 2022 y se ha ido ampliando desde entonces. Según los últimos datos de la Comunidad de Madrid, 8.309 madrileños han conseguido acceder a una vivienda mediante estas garantías públicas.

La iniciativa forma parte actualmente del Plan de Choque 2026/2027 para la Vivienda y busca ampliar las posibilidades de compra en un momento en el que disponer de ahorros suficientes se ha convertido en uno de los principales obstáculos.

Para quienes estén pensando en dar el paso, Gil destaca las posibilidades que abre esta fórmula para reducir la entrada inicial. "Esta es una muy buena oportunidad para todos los que quieren dejar de pagar alquiler", concluye.