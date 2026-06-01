Samantha Vallejo-Nágera (56), chef: "El puré de patatas más fácil y cremoso se hace con 200 g de mantequilla y leche caliente"

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El puré de patatas es una de las elaboraciones más populares de la cocina española, siendo un acompañamiento habitual de recetas de carne y pescado, entre otros, y que es ampliamente valorado por su versatilidad, textura cremosa y sabor casero.

Se trata de un clásico de toda la vida que es muy sencillo de preparar, sobre todo si seguimos los consejos de una chef de la talla de Samantha Vallejo-Nágera, que tiene claro que "el puré de patatas más fácil y cremoso se hace a mano, con 200 gramos de mantequilla y leche caliente".

La que fuera miembro del jurado de MasterChef durante más de una década ha explicado su receta en un vídeo a través de su cuenta de Instagram (@samyspain), donde deja claro que la clave para conseguir un buen puré de patatas es usar buenos ingredientes y no quedarse corto con la mantequilla.

El puré de Samantha Vallejo-Nágera

Samantha Vallejo-Nágera explica que su receta de puré de patatas es tan sencilla que puede ser realizada por personas de todos los niveles, desde los más expertos hasta quienes acaban de iniciarse en el mundo de la cocina.

En su caso, rehúye las técnicas culinarias complejas para centrarse en respetar el producto y hacer el puré de la forma tradicional, a mano y sin necesidad de utilizar aparatos modernos. No obstante, sí que hace hincapié en la calidad de la patata, su forma, la manera de cocerla y la cantidad de mantequilla a utilizar.

Uno de los trucos más importantes de su receta pasa por cocer las patatas con piel, que, aunque pueda parecer que no tiene demasiada importancia, la realidad es que es fundamental para conseguir que el resultado final del puré sea más cremoso y con mejor sabor.

Si se mantiene la piel de la patata durante la cocción, esta consigue conservar mucho mejor su almidón y no absorbe tanta cantidad de agua. Todo ello se traduce en una textura más firme y más adecuada para utilizar posteriormente. Además, evita que la patata pierda sabor.

Como recalca la chef madrileña, es un método perfecto para respetar la patata desde el primer momento y lograr así que mantenga su textura y sabor hasta que llegue el momento de pelarla para continuar con la receta.

La otra gran revelación que hace Samantha en su publicación tiene que ver con el tamaño de la patata, que asegura que deben usarse patatas de un tamaño similar. Solo así se podrá garantizar una cocción uniforme.

Si las patatas utilizadas tienen diferentes tamaños, algunas de ellas se quedarán duras, mientras que otras se pasarán, lo que afectará a la textura final del puré. En cambio, si todas las patatas tienen un tamaño similar, el calor se distribuye de forma homogénea y el punto de cocción se alcanza al mismo tiempo.

Esto permite que se pueda trabajar con la mezcla sin que haya partes mal cocidas o aparezcan grumos, logrando de esta manera un puré más homogéneo y cremoso.

Puré de patatas de Samantha Vallejo-Nágera 1 kg de patatas

200 gramos de mantequilla

200 ml de leche

Sal gorda

Pimienta al gusto

Nuez moscada (opcional) Paso 1 Lavar las patatas y cocerlas enteras y con piel en abundante agua con sal gorda. Paso 2 Comprobar que están blandas pinchándolas con un cuchillo o tenedor. Paso 3 Pelarlas en caliente para que resulte más fácil. Paso 4 Añadir la mantequilla a las patatas calientes y mezclar hasta que se derrita completamente. Paso 5 Incorporar la leche poco a poco hasta conseguir una textura suave y homogénea. Paso 6 Ajustar la sal y añadir pimienta al gusto. Paso 7 Mezclar bien hasta lograr un puré espeso pero cremoso.

Cómo acompañar el puré de patatas

Como hemos mencionado, el puré de patatas es una de las preparaciones más versátiles que se pueden realizar en la cocina, al tener una textura cremosa y un sabor reconfortante que lo convierte en la guarnición perfecta para equilibrar platos intensos.

Es por este motivo por lo que encaja a la perfección con todo tipo de carnes y pescados, como estofados de ternera o rabo de toro, o un buen pollo al horno, pero también con salchichas y pescados como el salmón a la plancha o el bacalao al horno.

También puede ser utilizado como acompañamiento de vegetales como champiñones, setas o espárragos trigueros. Tampoco hay que olvidar que se puede combinar con unos deliciosos huevos fritos, pudiendo añadir toppings como bacon crujiente, cebollino fresco o queso cheddar fundido.

Las posibilidades son enormes y queda claro que el puré de patatas es una de esas elaboraciones que todo el mundo debe saber preparar y que es perfecto para acompañar otros ingredientes.