Sara, cocinera: "El arroz más fácil y rico se hace con almejas, vino blanco y caldo de pescado"
La creadora del canal Cocina con Sara comparte una receta fácil, rápida y económica para preparar un arroz con almejas lleno de sabor.
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- Total: 40 min
- Comensales: 4
El arroz es uno de los ingredientes más versátiles que podemos encontrar en la cocina mundial, capaz de adaptarse a cualquier cultura, técnica culinaria y sabor. Entre la infinidad de recetas que se pueden preparar con este cereal, hay algunas que destacan por su sencillez y su sabor, como la que comparte la cocinera Sara.
La creadora del canal de YouTube Cocina con Sara, donde publica recetas fáciles, rápidas y económicas explicadas paso a paso, ha compartido en uno de sus vídeos la que considera una de las elaboraciones más sencillas y sabrosas que se pueden preparar en casa.
En su receta, Sara explica que "el arroz más fácil y rico se hace con almejas, vino blanco y caldo de pescado", una combinación clásica que permite conseguir un plato lleno de sabor sin necesidad de técnicas complicadas.
El arroz con almejas a la marinera es un plato tradicional muy popular en la gastronomía española, especialmente en zonas costeras, donde es habitual encontrarlo en restaurantes y casas particulares. Destaca por su intenso sabor a mar y por su textura melosa, perfecta para disfrutar en cualquier época del año.
Ingredientes del arroz con almejas a la marinera de Sara
- 800 gramos de almejas gallegas
- 300 gramos de arroz
- 1 litro de caldo de pescado y marisco
- 100 ml de vino albariño
- 40 ml de aceite de oliva virgen extra
- Dos dientes de ajo
- Una cebolla
- Una hoja de laurel
- Una cucharadita de pimentón dulce
- Unas hebras de azafránSal (al gusto)
- Sal (al gusto)
- Perejil fresco (para decorar)
Paso 1
Purgar las almejas. Déjalas en agua con sal durante una hora para que suelten la arena. Lávalas bien antes de cocinarlas.
Paso 2
Preparar el sofrito. Pica muy fino el ajo y la cebolla. Sofríelos en una olla con aceite de oliva y añade la hoja de laurel.
Paso 3
Añadir las especias. Cuando la cebolla esté transparente, incorpora el pimentón dulce y el azafrán. Remueve bien.
Paso 4
Agregar el vino. Vierte el vino blanco y deja que el alcohol se evapore unos minutos.
Paso 5
Cocinar las almejas. Añádelas a la olla, tapa y cocina hasta que se abran (2-3 minutos). Retíralas y resérvalas.
Paso 6
Cocer el arroz. Incorpora el caldo caliente. Cuando hierva, añade el arroz y cocina a fuego medio unos 17 minutos.
Paso 7
Terminar el plato. Devuelve las almejas a la olla, mezcla con cuidado y deja reposar 2-3 minutos.
Paso 8
Servir. Espolvorea perejil fresco picado por encima antes de llevar a la mesa.
Los tips de Sara para mejorar la receta
Siguiendo sus indicaciones, se puede preparar un delicioso arroz con almejas a la marinera para cuatro personas. Además, la cocinera comparte algunos consejos para mejorar el resultado final:
- Producto fresco: Sara recomienda utilizar almejas frescas para poder disfrutar de un sabor más intenso y auténtico.
- Vino blanco: Aunque cada cocinero puede utilizar el que prefiera, el albariño aporta un toque aromático que combina muy bien con los sabores del mar.
- Picante: Si se quiere añadir un toque más intenso al plato, se puede incorporar una pequeña cantidad de guindilla.
Un plato nutritivo y lleno de sabor
El arroz con almejas a la marinera es un plato que no solo resulta muy sabroso, sino que también destaca por su equilibrio nutricional.
La combinación de arroz y marisco aporta proteínas, minerales y ácidos grasos saludables, lo que convierte a esta receta en una opción completa dentro de una dieta equilibrada.
Entre sus principales beneficios destacan:
- Alto valor nutricional: las almejas son una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico.
- Favorece la salud cardiovascular: su contenido en ácidos grasos omega-3 contribuye a reducir el colesterol y la inflamación.
- Fuente de energía: el arroz aporta hidratos de carbono que proporcionan energía al organismo.
- Previene la anemia y refuerza el sistema inmunológico: las almejas contienen hierro y vitamina B12, nutrientes esenciales para combatir la fatiga y fortalecer las defensas.