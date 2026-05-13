Sara, cocinera: "El arroz más fácil y rico se hace con almejas, vino blanco y caldo de pescado"

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El arroz es uno de los ingredientes más versátiles que podemos encontrar en la cocina mundial, capaz de adaptarse a cualquier cultura, técnica culinaria y sabor. Entre la infinidad de recetas que se pueden preparar con este cereal, hay algunas que destacan por su sencillez y su sabor, como la que comparte la cocinera Sara.

La creadora del canal de YouTube Cocina con Sara, donde publica recetas fáciles, rápidas y económicas explicadas paso a paso, ha compartido en uno de sus vídeos la que considera una de las elaboraciones más sencillas y sabrosas que se pueden preparar en casa.

En su receta, Sara explica que "el arroz más fácil y rico se hace con almejas, vino blanco y caldo de pescado", una combinación clásica que permite conseguir un plato lleno de sabor sin necesidad de técnicas complicadas.

El arroz con almejas a la marinera es un plato tradicional muy popular en la gastronomía española, especialmente en zonas costeras, donde es habitual encontrarlo en restaurantes y casas particulares. Destaca por su intenso sabor a mar y por su textura melosa, perfecta para disfrutar en cualquier época del año.

Ingredientes del arroz con almejas a la marinera de Sara 800 gramos de almejas gallegas

300 gramos de arroz

1 litro de caldo de pescado y marisco

100 ml de vino albariño

40 ml de aceite de oliva virgen extra

Dos dientes de ajo

Una cebolla

Una hoja de laurel

Una cucharadita de pimentón dulce

Unas hebras de azafránSal (al gusto)

Sal (al gusto)

Perejil fresco (para decorar) Paso 1 Purgar las almejas. Déjalas en agua con sal durante una hora para que suelten la arena. Lávalas bien antes de cocinarlas. Paso 2 Preparar el sofrito. Pica muy fino el ajo y la cebolla. Sofríelos en una olla con aceite de oliva y añade la hoja de laurel. Paso 3 Añadir las especias. Cuando la cebolla esté transparente, incorpora el pimentón dulce y el azafrán. Remueve bien. Paso 4 Agregar el vino. Vierte el vino blanco y deja que el alcohol se evapore unos minutos. Paso 5 Cocinar las almejas. Añádelas a la olla, tapa y cocina hasta que se abran (2-3 minutos). Retíralas y resérvalas. Paso 6 Cocer el arroz. Incorpora el caldo caliente. Cuando hierva, añade el arroz y cocina a fuego medio unos 17 minutos. Paso 7 Terminar el plato. Devuelve las almejas a la olla, mezcla con cuidado y deja reposar 2-3 minutos. Paso 8 Servir. Espolvorea perejil fresco picado por encima antes de llevar a la mesa.

Los tips de Sara para mejorar la receta

Siguiendo sus indicaciones, se puede preparar un delicioso arroz con almejas a la marinera para cuatro personas. Además, la cocinera comparte algunos consejos para mejorar el resultado final:

Producto fresco: Sara recomienda utilizar almejas frescas para poder disfrutar de un sabor más intenso y auténtico.

Vino blanco: Aunque cada cocinero puede utilizar el que prefiera, el albariño aporta un toque aromático que combina muy bien con los sabores del mar.

Picante: Si se quiere añadir un toque más intenso al plato, se puede incorporar una pequeña cantidad de guindilla.

Un plato nutritivo y lleno de sabor

El arroz con almejas a la marinera es un plato que no solo resulta muy sabroso, sino que también destaca por su equilibrio nutricional.

La combinación de arroz y marisco aporta proteínas, minerales y ácidos grasos saludables, lo que convierte a esta receta en una opción completa dentro de una dieta equilibrada.

Entre sus principales beneficios destacan: