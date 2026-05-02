Samantha Vallejo-Nágera (56), chef: "La salsa de tomate no se equilibra con azúcar; se hace con 50 ml de vino blanco"

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Hablar de salsa de tomate en España puede parecer algo básico, pero es uno de esos terrenos donde más errores se cometen en casa. Es una preparación sencilla, sí, pero también una de las más mal ejecutadas.

Desde una pasta rápida hasta unas albóndigas o un arroz, esta salsa es la base de muchos platos. Cuando está bien hecha, se nota. Cuando no, arrastra todo el resultado final.

En este contexto, pocas voces tienen tanto peso como la de Samantha Vallejo-Nágera. La cocinera lo deja claro: el error no está en el final, sino en cómo se construye desde el principio.

Para ella, el gran fallo doméstico es intentar corregir la acidez con azúcar. "La salsa de tomate no se equilibra con azúcar; se hace con 50 ml de vino blanco", explica.

El ingrediente que marca la diferencia

El tomate es el protagonista absoluto, pero no todo vale. Elegir tomates maduros, carnosos y en su punto es clave para evitar una salsa ácida y sin profundidad.

Cuando el producto es bueno, el dulzor natural aparece sin necesidad de añadir azúcar. Este es uno de los puntos que más recalca la chef.

Además, trabajar correctamente el tomate desde el inicio permite obtener una textura más fina y un sabor mucho más limpio.

Aquí entra en juego uno de los pasos más importantes: pelarlo bien antes de cocinarlo. Este gesto sencillo mejora notablemente el resultado final.

El sofrito y la cocción lenta

Antes de añadir el tomate, hay que construir una base sólida. Samantha recomienda empezar con cebolla y ajo, cocinados a fuego suave y sin prisas.

El objetivo no es dorar, sino pochar lentamente hasta que las verduras estén blandas y ligeramente dulces. Ese fondo es el que dará equilibrio a la salsa.

Cuando el sofrito está en su punto, llega el momento clave: incorporar el vino blanco. Con unos 50 ml es suficiente para transformar el resultado.

El alcohol se evapora durante la cocción y deja un sabor más profundo y aromático. Este paso marca la diferencia frente a salsas más planas.

Una vez añadido el tomate, comienza la cocción lenta. Debe hacerse a fuego suave durante unos 40-45 minutos, dejando que el agua se evapore poco a poco.

Durante este tiempo, los sabores se concentran y la acidez se suaviza sin necesidad de añadir azúcar. Remover de vez en cuando ayuda a conseguir una textura homogénea.

El resultado es una salsa espesa, intensa y equilibrada, perfecta como base para múltiples platos.