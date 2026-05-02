Samantha Vallejo-Nágera (56), chef: "La salsa de tomate no se equilibra con azúcar; se hace con 50 ml de vino blanco"
Un gesto sencillo al empezar la receta cambia por completo el sabor de la salsa y evita tener que corregirla al final.
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- Comensales: 4
Hablar de salsa de tomate en España puede parecer algo básico, pero es uno de esos terrenos donde más errores se cometen en casa. Es una preparación sencilla, sí, pero también una de las más mal ejecutadas.
Desde una pasta rápida hasta unas albóndigas o un arroz, esta salsa es la base de muchos platos. Cuando está bien hecha, se nota. Cuando no, arrastra todo el resultado final.
En este contexto, pocas voces tienen tanto peso como la de Samantha Vallejo-Nágera. La cocinera lo deja claro: el error no está en el final, sino en cómo se construye desde el principio.
Para ella, el gran fallo doméstico es intentar corregir la acidez con azúcar. "La salsa de tomate no se equilibra con azúcar; se hace con 50 ml de vino blanco", explica.
El ingrediente que marca la diferencia
El tomate es el protagonista absoluto, pero no todo vale. Elegir tomates maduros, carnosos y en su punto es clave para evitar una salsa ácida y sin profundidad.
Cuando el producto es bueno, el dulzor natural aparece sin necesidad de añadir azúcar. Este es uno de los puntos que más recalca la chef.
Además, trabajar correctamente el tomate desde el inicio permite obtener una textura más fina y un sabor mucho más limpio.
Aquí entra en juego uno de los pasos más importantes: pelarlo bien antes de cocinarlo. Este gesto sencillo mejora notablemente el resultado final.
El sofrito y la cocción lenta
Antes de añadir el tomate, hay que construir una base sólida. Samantha recomienda empezar con cebolla y ajo, cocinados a fuego suave y sin prisas.
El objetivo no es dorar, sino pochar lentamente hasta que las verduras estén blandas y ligeramente dulces. Ese fondo es el que dará equilibrio a la salsa.
Cuando el sofrito está en su punto, llega el momento clave: incorporar el vino blanco. Con unos 50 ml es suficiente para transformar el resultado.
El alcohol se evapora durante la cocción y deja un sabor más profundo y aromático. Este paso marca la diferencia frente a salsas más planas.
Una vez añadido el tomate, comienza la cocción lenta. Debe hacerse a fuego suave durante unos 40-45 minutos, dejando que el agua se evapore poco a poco.
Durante este tiempo, los sabores se concentran y la acidez se suaviza sin necesidad de añadir azúcar. Remover de vez en cuando ayuda a conseguir una textura homogénea.
El resultado es una salsa espesa, intensa y equilibrada, perfecta como base para múltiples platos.
Ingredientes de la salsa de tomate casera
- 1 kg de tomates maduros
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 hoja de laurel
- 50 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
- 1 cucharadita de pimentón dulce (opcional)
Paso 1
Pela los tomates. Para hacerlo fácilmente, haz una cruz en la base, escáldalos unos segundos en agua hirviendo y enfríalos en agua con hielo.
Paso 2
Pica los tomates en cubos pequeños y resérvalos.
Paso 3
En una cazuela, añade un chorrito de aceite de oliva y pocha la cebolla picada junto con los ajos a fuego medio-bajo.
Paso 4
Cuando la cebolla esté transparente, añade la hoja de laurel y el pimentón dulce, removiendo con cuidado para que no se queme.
Paso 5
Incorpora el vino blanco y deja que se evapore el alcohol durante unos minutos.
Paso 6
Añade los tomates picados y mezcla bien con el sofrito.
Paso 7
Cocina a fuego suave durante 40-45 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que la salsa reduzca.
Paso 8
Ajusta de sal y pimienta al gusto.
Paso 9
Opcionalmente, tritura la salsa si prefieres una textura más fina o déjala rústica.