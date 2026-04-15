Los expertos coinciden: el arroz no se cuece más de 15 minutos; se deja reposar para que quede en su punto

El arroz es, sin lugar a dudas, uno de los ingredientes estrella de la gastronomía española, siendo un pilar de la dieta mediterránea que es valorado por su versatilidad, valor nutricional y capacidad para poder absorber sabores intensos.

El problema a la hora de prepararlo, ya sea para una paella tradicional valenciana o para otros platos, es que cada uno hace su propia versión en casa, a menudo cometiendo el error de que el arroz no quede siempre en el punto perfecto.

Es muy posible que en más de una ocasión te hayas encontrado con un arroz que tiene un exquisito sabor, pero con una textura que no es la ideal, ya sea por estar un poco duro o demasiado pasado, dos situaciones que se pueden evitar siguiendo las indicaciones de los expertos.

En este sentido, del joven cocinero José Páramo, chef que se encuentra al frente de 120 Gramos, el negocio de arroces a domicilio que triunfa en Madrid, podemos conocer las claves para conseguir un arroz con el punto perfecto.

¿Cuánto tiempo se debe cocinar el arroz?

Una de las dudas más habituales tiene que ver con el tiempo que se debe cocinar, sobre todo porque es la clave en este tipo de elaboraciones y que puede marcar la diferencia entre conseguir un resultado sobresaliente o uno mediocre.

Aunque es mucho más sencillo de lo que pueda parecer, hay que ser meticuloso con los procesos y conocer el tiempo que se debe cocinar el arroz para que el resultado final sea el esperado.

"El arroz no se cuece más de 15 minutos; se deja reposar para que quede en su punto", explica José Páramo, quien insiste en que dejarlo durante 15 minutos, un poco menos de lo habitual, es clave en el caso de su servicio de arroces a domicilio, ya que "durante el trayecto termina de hacerse".

No obstante, es un paso que todo el mundo puede aplicar en su casa, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo de reposo. En el caso de 120 Gramos, optan por tapar la paella con papel de aluminio, para que así termine de prepararse.

Más allá de tener en cuenta los tiempos de preparación, Páramo destaca que la clave para un buen arroz es la calidad de la materia prima y del tiempo que se deje cocinando los fondos: "Hay que preparar los fondos con mucho tiempo, que cueza".

En lo que respecta a la selección del tipo de arroz, José Páramo no duda en el momento de explicar que ellos se decantan por la variedad albufera, dado que sus propiedades permiten que destaque en este tipo de recetas.

Al ser parte de la familia japónica, cuenta con una proporción equilibrada, de manera que el arroz queda suelto, entero y firme. Asimismo, destaca porque absorbe los sabores sin llegar a empastarse.

Las claves del exitoso proyecto de José Páramo

A sus 29 años, el joven empresario José Páramo se ha consolidado como uno de los nombres propios del delivery gastronómico en Madrid. Está al frente de su propia marca llamada 120 Gramos, que está especializada en arroces a domicilio.

Este joven emprendedor ha logrado algo poco habitual en el sector, como trasladar a casa de los clientes un plato tradicionalmente difícil de transportar, pero haciéndolo de forma que no pierda textura, calidad ni sabor.

El origen de su proyecto se remonta al confinamiento de 2020, como sucedió con otras muchas iniciativas que nacieron durante aquel periodo, en el que el delivery vivió un gran impulso ante la imposibilidad de acudir físicamente a los restaurantes.

El propio José Páramo explicó que la idea de este negocio surgió casi por casualidad, ya que comenzó por preparar paellas en casa durante la pandemia, hasta que le salió una con tan buen resultado que le surgió el pensamiento de convertirlo en un negocio.

Aquella intuición inicial fue el nacimiento de una empresa que ha vivido un enorme crecimiento a lo largo de los últimos años, hasta el punto de que hoy en día cuenta con tres naves industriales, un equipo joven y una estructura pensada para seguir creciendo.

La visión de José Páramo era clara desde el primer momento, puesto que combina la tradición culinaria con los avances tecnológicos, ofreciendo un producto que es único en el mercado.

El nombre del negocio no ha sido seleccionado al azar, ya que 120 Gramos hace referencia a la cantidad exacta de arroz por ración, siendo una seña de identidad del negocio el trabajo preciso y con control, en el que cada detalle es cuidado al máximo.

En el proceso se tienen en cuenta desde los tiempos de cocción hasta el transporte hasta el domicilio del cliente. El sistema diseñado por José Páramo y su equipo está pensado para que el arroz acabe de reposar durante el propio trayecto, de manera que llegue al cliente en un punto óptimo, lo que es fundamental para un producto tan delicado.

Su proceso hace que se mantenga la frescura y el sabor intacto hasta el momento de su degustación. No obstante, es necesario recalcar que la calidad del producto es otro de los pilares fundamentales dentro de este negocio, y como explica Páramo, "nuestros arroces son distintos por el sabor y el punto".

En su carta se pueden encontrar infinidad de opciones para todos los gustos por un precio que parte de los 13,90 euros por ración (pedido mínimo de 3 raciones), donde se encuentran: arroz a banda, arroz con gamba roja, arroz Duroc, arroz negro, arroz de verdura o paella valenciana, entre otros.