Pilu, cocinera: "Las anchoas en lata mejoran sobre un bocadillo con 2 huevos, mayonesa y zumo de limón"

Las anchoas ocupan un lugar privilegiado en la gastronomía española. Desde el Cantábrico hasta la rutina más cotidiana, este pequeño pescado ha sabido mantenerse como un referente gracias a su intensidad de sabor y su versatilidad.

Su importancia no es solo cultural, sino también alimentaria, ya que forman parte habitual de la despensa en muchos hogares. Según datos recientes del Grupo Consorcio, seis de cada diez españoles las incluyen en su dieta de forma regular, lo que las aleja de ser un producto ocasional o reservado para momentos especiales.

Sin embargo, pese a su popularidad, lo cierto es que las anchoas suelen consumirse de maneras bastante repetitivas. Es habitual verlas sobre tostadas, acompañando ensaladas o como parte de aperitivos clásicos, lo que limita en cierto modo su potencial dentro de la cocina cotidiana.

En este contexto, surgen voces expertas que buscan reinterpretar su uso sin perder la esencia del producto. Cocineras como Pilu apuestan por darles una nueva vida a través de propuestas sencillas pero bien pensadas.

Así aparece el bocadillo de anchoas como una alternativa que rompe con la rutina sin complicar el proceso. Una idea que valora tanto la rapidez como el sabor, y que se puede tener lista en apenas diez minutos.

La receta más sencilla con una lata de anchoas

La propuesta de Pilu parte de una base muy accesible, lo que la convierte en una opción ideal para cualquier momento del día. No requiere elaboraciones largas ni ingredientes difíciles de encontrar, y precisamente ahí reside gran parte de su atractivo.

Para realizarla, únicamente necesitamos huevos, mayonesa, mostaza en grano, cebollino fresco, un chorrito de zumo de limón, nuestras anchoas en conserva favoritas y un pan de calidad, ya sea baguete, chapata o integral, que será clave para el resultado final.

El uso de ingredientes sencillos permite adaptar fácilmente la receta a distintos gustos o necesidades. Podemos añadir más o menos de alguno de ellos e, incluso, podemos incorporar otros muchos.

Ingredientes para el bocadillo con anchoas y huevo 3 huevos

2 cucharadas de mayonesa (mejor si es casera)

1 cucharada de mostaza en grano

1 puñado de cebollino fresco

4–6 filetes de anchoa

1 chorrito de zumo de limón

2–3 gotas de Tabasco (opcional, al gusto)

1 pan de calidad (baguette, ciabatta, integral…)

Sal (opcional, cuidado porque las anchoas ya aportan sal)

Pimienta negra (opcional) Paso 1 Pon un cazo con agua a calentar. Cuando empiece a hervir, introduce los huevos con cuidado y cuécelos durante 4–5 minutos para conseguir una yema cremosa. Paso 2 Sácalos inmediatamente y pásalos a un bol con agua fría y hielo. Déjalos enfriar 3–4 minutos para cortar la cocción. Paso 3 Pela los huevos con cuidado. Córtalos en trozos pequeños (puedes aplastarlos ligeramente con un tenedor si prefieres una textura más cremosa). Paso 4 Corta el cebollino en trocitos muy finos. Pica ligeramente las anchoas (puedes dejarlas en trozos o más deshechas según intensidad deseada). Paso 5 En un bol, añade los huevos troceados e incorpora la mayonesa, la mostaza en grano, el cebollino y las anchoas Paso 6 Añade un chorrito de zumo de limón. Agrega 2–3 gotas de Tabasco si te gusta el toque picante. Mezcla todo suavemente hasta que quede una textura cremosa pero con trozos. Paso 7 Prueba la mezcla y añade pimienta si quieres. Ajusta de sal solo si lo necesita. Paso 8 Coloca una buena cantidad de la mezcla sobre el pan. Extiéndela de forma uniforme. Cierra el bocata… y listo.