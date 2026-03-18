María Lo, cocinera: "Para que las berenjenas no chupen aceite, ásalas 30 minutos envueltas en papel de aluminio"

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Las berenjenas rellenas son un plato que, gracias a su sabor y cremosidad, se vuelve un plato perfecto para cualquier comida familiar, una receta que admite muchas variantes diferentes y que puede ser la solución perfecta para aquellos momentos en los que no se sabe bien qué cocinar.

En esta ocasión hay que destacar la receta de berenjena de huerto rellena de carne picada ahumada con tomate frito casero y queso fresco de Chiclana que ha compartido con todos sus seguidores la cocinera María Lo, ganadora de la décima edición de MasterChef.

La chef ha compartido a través de su cuenta de Instagram (@marialomchef10) el paso a paso de la receta, aunque antes ha explicado las distintas maneras que hay de preparar la berenjena.

Tres formas de preparar berenjenas

La primera de ellas es hacer berenjena asada en la barbacoa o en kamado (una barbacoa japonesa a la que María Lo le da mucho uso), caso en el que se podrá poner en práctica su truco para que no absorban aceite, que pasa por "asarlas 30 minutos envueltas en papel de aluminio".

Tras envolverlas muy bien en papel de aluminio bien cerrado, será suficiente con asarlas durante este tiempo mientras se les da vueltas para conseguir que se preparen de la mejor manera posible.

Otra posibilidad pasa por hacerlas al horno o envueltas también en papel de aluminio durante aproximadamente 30-40 minutos a 180 ºC, o incluso prescindiendo del papel de plata, caso en el que se podrán colocar en una fuente con un chorrito de aceite y darles vueltas para que se vaya asando por todas sus partes. Una vez que esté blanda, se saca.

El tercer método, que es parecido a hacerla a la brasa, y que puede servir para quienes tengan fuego en la cocina. Para ello, se debe envolver en papel de aluminio y se pone directamente en el fuego de la cocina, dándole vueltas cada 5-8 minutos hasta que esté bien asada, a lo largo de unos 25-30 minutos, según el tamaño.