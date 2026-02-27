Una cocinera sobre la receta favorita de Mario Casas (39) cuando va a Galicia: "Lo único que como es raxo con patatas"
Es uno de los platos más típicos y deliciosos de la gastronomía gallega; no es de extrañar que el actor sea tan fan.
Más información: Vicky Martín Berrocal (52), sobre la receta de su cocido favorito: "El puchero de mi madre es gloria bendita"
- Total: 35 min
- Comensales: 4-5
Mario Casas, el actor gallego que conquistó a toda una generación (y los que no también), no solo brilla en la pantalla. Ha demostrado en múltiples ocasiones su cercanía, el amor que siente por su familia y, también, su pasión por la cocina tradicional de su tierra.
"Caldo, tortilla y raxo. Voy a Galicia y es lo único que como", confesaba a @curiosidadesgallegas, dejando claro que, cuando regresa a su tierra natal, prioriza los sabores auténticos por encima de cualquier novedad culinaria.
Entre estos tres, el raxo con patatas se lleva la palma como su favorito absoluto. Un plato que el actor jamás se cansa de comer cuando va a visitar a los suyos.
Galicia ofrece un sinfín de platos que despiertan pasiones: zamburiñas, lacón con grelos o empanadas, pero Mario prefiere la sencillez que concentra todo el sabor de su tierra.
El plato favorito de Mario Casas
El caldo gallego es un clásico reconfortante, lleno de grelos, patatas, alubias y chorizo. Ideal para días fríos, es un plato que no puede faltar en ninguna mesa gallega y que Mario disfruta en cada visita.
La tortilla gallega, sencilla pero deliciosa, combina huevos, patatas y cebolla en un equilibrio perfecto. Para Casas, es un plato que evoca recuerdos familiares y se disfruta mejor en compañía.
Pero, y finalmente, el raxo con patatas, es su plato estrella. Trozos de lomo de cerdo, dorados en su propia grasa, acompañados de patatas fritas y pimientos de padrón, forman un manjar que no solo es delicioso, sino también representativo de la tradición gallega.
Algunos incluso lo preparan con salsa de queso, conocido como "raxo a la crème", o lo acompañan con almejas y zamburiñas para una comida aún más completa.
Delicioso y poco calórico
Si se controla la cantidad de acompañamientos y se cocina con poca grasa, el raxo con patatas que tanto gusta al actor no resulta un plato muy calórico.
Aporta entre 300 y 350 kcal por ración de unos 200 g. Además, es una excelente fuente de proteínas, con 30-35 g por porción.
El lomo de cerdo también ofrece cantidades significativas de hierro, zinc, fósforo y vitaminas del grupo B, incluida la B12.
El contenido en grasas varía según el corte de carne y la técnica de cocinado. Será menor si se emplea lomo o solomillo, mientras que aumenta si se fríe en abundante aceite.
Cómo hacer raxo con patatas
Taty, cocinera y creadora de contenido gastronómico a través del canal Ruido en la cocina, ofrece una versión muy sencilla de este plato.
Para recrear esta deliciosa receta tradicional gallega que enamora al actor (y a cualquiera que la pruebe), toma nota porque además de sabrosa es muy fácil de poner en práctica.
Ingredientes
Ingredientes para raxo con patatas
- Raxo (lomo de cerdo fresco cortado en dados)
- Ajos
- Aceite
- Perejil
- Patatas
- Salsa de soja
Paso 1
Corta el raxo en cubitos.
Paso 2
Pica los ajos muy finos.
Paso 3
Añade los ajos al raxo, incorpora el aceite gallego y mézclalo todo bien.
Paso 4
Tapa la preparación y déjala reposar en la nevera hasta el día siguiente para que se integren los sabores.
Paso 5
Pasado ese tiempo, cocina la carne en una sartén hasta que el punto de cocción quede a tu gusto.
Paso 6
Añade por encima un poquito de perejil.
Paso 7
Por último, añade el toque especial de esta receta: un poco de salsa de soja, lo cual le dará "un puntazo" extra de sabor.