Una cocinera sobre la receta favorita de Mario Casas (39) cuando va a Galicia: "Lo único que como es raxo con patatas"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 4-5

Mario Casas, el actor gallego que conquistó a toda una generación (y los que no también), no solo brilla en la pantalla. Ha demostrado en múltiples ocasiones su cercanía, el amor que siente por su familia y, también, su pasión por la cocina tradicional de su tierra.

"Caldo, tortilla y raxo. Voy a Galicia y es lo único que como", confesaba a @curiosidadesgallegas, dejando claro que, cuando regresa a su tierra natal, prioriza los sabores auténticos por encima de cualquier novedad culinaria.

Entre estos tres, el raxo con patatas se lleva la palma como su favorito absoluto. Un plato que el actor jamás se cansa de comer cuando va a visitar a los suyos.

Galicia ofrece un sinfín de platos que despiertan pasiones: zamburiñas, lacón con grelos o empanadas, pero Mario prefiere la sencillez que concentra todo el sabor de su tierra.

El plato favorito de Mario Casas

El caldo gallego es un clásico reconfortante, lleno de grelos, patatas, alubias y chorizo. Ideal para días fríos, es un plato que no puede faltar en ninguna mesa gallega y que Mario disfruta en cada visita.

La tortilla gallega, sencilla pero deliciosa, combina huevos, patatas y cebolla en un equilibrio perfecto. Para Casas, es un plato que evoca recuerdos familiares y se disfruta mejor en compañía.

Pero, y finalmente, el raxo con patatas, es su plato estrella. Trozos de lomo de cerdo, dorados en su propia grasa, acompañados de patatas fritas y pimientos de padrón, forman un manjar que no solo es delicioso, sino también representativo de la tradición gallega.

Algunos incluso lo preparan con salsa de queso, conocido como "raxo a la crème", o lo acompañan con almejas y zamburiñas para una comida aún más completa.

Delicioso y poco calórico

Si se controla la cantidad de acompañamientos y se cocina con poca grasa, el raxo con patatas que tanto gusta al actor no resulta un plato muy calórico.

Aporta entre 300 y 350 kcal por ración de unos 200 g. Además, es una excelente fuente de proteínas, con 30-35 g por porción.

Raxo con patatas

El lomo de cerdo también ofrece cantidades significativas de hierro, zinc, fósforo y vitaminas del grupo B, incluida la B12.

El contenido en grasas varía según el corte de carne y la técnica de cocinado. Será menor si se emplea lomo o solomillo, mientras que aumenta si se fríe en abundante aceite.

Cómo hacer raxo con patatas

Taty, cocinera y creadora de contenido gastronómico a través del canal Ruido en la cocina, ofrece una versión muy sencilla de este plato.

Para recrear esta deliciosa receta tradicional gallega que enamora al actor (y a cualquiera que la pruebe), toma nota porque además de sabrosa es muy fácil de poner en práctica.