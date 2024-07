El remedio más efectivo contra las plagas de cucarachas: económico y con un ingrediente que todos tenemos

Este insecto es uno de los más despreciados por todos. No hacen nada, pero a nadie les gusta tener una cucaracha por su casa. Y piensa que, una vez aparece una, no suelen venir solas. Terminar con ellas para siempre no siempre es tarea fácil e incluso es frecuente tener que recurrir a la ayuda de fumigadores profesionales en caso de plaga.

Fumigar el hogar no es algo que guste, además de desagradable y costoso. La alternativa de recurrir a productos químicos también es una opción, sin embargo, no siempre son tan efectivos como prometen y hay incluso quien no puede con su penetrante olor.

Existe un truco infalible que se antepone a las anteriores opciones, mucho más económica e igual de eficaz que si fuera un fumigador. Se trata de poner hojas de laurel por rincones estratégicos de la casa para conseguir que ni una cucaracha se acerque a ella.

Hojas de laurel sobre un recipiente. iStock

El olor que emana el laurel ahuyenta a las cucarachas, de ahí que sea utilizado como un excelente repelente natural para las plagas de estos insectos desde hace mucho tiempo. El laurel es un ingrediente que, por lo general, se tiene en las cocinas de todas las casas. Aporta un sabor especial a multitud de platos, por lo que, si no tienes, compra una bolsita de esta versátil planta.

Deja de temer las altas temperaturas y la consecuente aparición de las desagradables cucarachas. Teniendo laurel en tu cocina, tendrás la solución más sencilla y eficaz para terminar con ellas.

Laurel contra las cucharas

Esta planta de la familia de las lauráceas tan utilizada en la cocina mediterránea, es una excelente forma de terminar con estos insectos tan indeseados. Además de un inconfundible sabor, también cuenta con un fuerte aroma.

Aunque puede pasar desapercibido para el olfato humano, para las cucarachas es prácticamente insoportable. De ahí que colocando una o dos hojas de laurel en tu casa, conseguirás que no aparezcan en todo el verano (que es la temporada en la que más suelen salir).

Manos de mujer sosteniendo un puñado de laurel. iStock

Pon un par de hojas de laurel en lugares a los que más suelen acudir las cucarachas, como en el cubo de la basura, el baño o aquellos huecos que pueda haber entre las paredes o el suelo.

Este repelente natural y supereficaz conseguirá que no haya ni una sola cucaracha por tu casa. Eso sí, recuerda cambiar las hojas frecuentemente, por ejemplo, cada dos o tres semanas para que el remedio sea más efectivo.

Otros remedios contra las cucarachas

El laurel no es el único tipo de remedio natural que resulta eficaz contra las cucarachas. No hay nada como tirar de los "trucos de la abuela" para encontrar diferentes soluciones que consigan que termines con ellas.

Del mismo modo que el laurel actúa como repelente natural contra las cucarachas, la lavanda es otro remedio muy efectivo contra este tipo de plagas. A pesar del agradable olor que desprende esta planta, para estos insectos resulta insoportable, por lo que conseguirás ahuyentarlas del todo.

Remedios naturales contra las cucarachas.

Si no te da demasiada aversión recoger una cucaracha muerta, puedes recurrir a unas trampas que tú mismo puedes hacer. Tan solo deberás mezclar bicarbonato de sodio con azúcar, a partes iguales. El primer ingrediente consigue atraer a estos insectos y, los componentes tóxicos del bicarbonato las mata en pocos segundos.

Otra trampa muy efectiva contra las cucarachas es el pegamento. Si se tiene en cuenta que estos animales suelen anidar en madera o cartón, si aplicar una pequeña parte de pegamento por la superficie de alguno de estos dos materiales, conseguirás atraparlas.

Más allá de la antipatía que puedas tener a estos insectos, mantener tu casa limpia, libre de las bacterias que estas pueden acarrear es fundamental para garantizar tu bienestar. Tan solo tienes que echar mano de estos sencillos remedios caseros y olvídate de las cucarachas por mucho tiempo.