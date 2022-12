Oosouji, el método de limpieza japonés con el que querrás despedir el año 2022

¿Sabías qué los japoneses tienen una costumbre milenaria relacionada con la limpieza que llevan a cabo cada 28 de diciembre? Hablamos en este caso del Oosouji, un método de limpieza tanto físico como emocional en el hogar, que suele realizarse antes de despedirse del año saliente. Un método que, además de garantizar una limpieza a fondo de todos los rincones del hogar, propone también desprenderse del pasado para mirar el futuro, entendiendo la limpieza como un componente sanador y espiritual a través del que poder prepararse para recibir el nuevo año.

Un momento del año por lo tanto clave para deshacerse de las ataduras del pasado y de todos esos muebles y trastos que ya no utilizamos y que solo nos restan sitio en el hogar. Pero si tú también estás pensando ya en aplicar el Oosouji en tu casa, es importante que sepas que para llevarlo a cabo necesitarás prepararte antes lo mejor posible. Te explicamos en qué consiste y cómo podrás llevarlo a cabo de la mejor manera.

¿Qué se conoce realmente como Oosouji?

El término de Oosouji se refiere a este ritual de limpieza en profundidad que los japoneses llevan poniendo en práctica miles de años y siempre coincidiendo con la última semana del año (el 28 de diciembre). Una limpieza con la que además de acabar con el polvo, las bacterias y los gérmenes, también existe un poder liberador asociado a la liberación de cargas físicas y mentales y a esos nuevos comienzos que depara el nuevo año.

Y es que, este ritual nipón también está considerado una técnica de relajación gracias a esa limpieza emocional y mental que conseguiremos al desprendernos del pasado y mirar hacia el futuro. A través de esa limpieza física y emocional en el hogar, conseguiremos que el ambiente se empape de una energía renovada y de un aire más limpio y puro.

Cabe destacar que el Oosouji, no solo se limita a la limpieza en el hogar, sino que también podrás ponerlo en práctica en cualquier otro lugar como puede ser tu oficina, tu espacio de trabajo o cualquier otro lugar que consideres importante en tu día a día.

¿Cómo prepararse?

El método Oosouji, lejos de la improvisación, necesita una previa programación. De hecho, te aconsejamos que antes de llevarlo a cabo señales bien esa fecha en el calendario y hagas una lista de compra con todos los artículos de limpieza y productos que necesitarás para llevar a cabo esa gran limpieza. También podrá ayudarte elaborar un orden de estancias, para gestionar mejor el tiempo que invertirás en la limpieza de cada área del hogar.

Lo más probable es que si quieres hacer una limpieza tan exhaustiva no te de tiempo a realizarla únicamente en un solo día, así que te recomendamos que al menos reserves un fin de semana para llevarla a cabo y asegurarte de que quede finalizada.

Los expertos en Oosouji recomiendan además, que antes de comenzar con la limpieza te asegures de purificar el ambiente abriendo ventanas y dejando que el aire fresco circule por la casa. También es recomendable que dejes el móvil apagado para asegurarte de que no haya interrupciones y puedas mantener tu concentración en esa gran limpieza del año.

Otras recomendaciones útiles

Limpia de arriba hacia abajo: Es recomendable que comiences a limpiar desde la parte superior (techos, paredes, muebles, estanterías…), para después pasar a la parte inferior y finalizar barriendo y fregando suelos. De esta forma, retirarás el polvo y evitarás que se desplace por todas las zonas.

Limpia siguiendo las agujas del reloj: La mejor forma de asegurarte que empezarás y terminarás una estancia, es que empieces una habitación en un punto y continúes su limpieza siguiendo las agujas del reloj hasta finalizar en ese mismo punto.

No dudes en deshacerte de aquello que no utilices: Desprenderse de las cosas que ya no utilizamos es vital para que esta limpieza surja efecto, así que no dudes en meter en cajas todo aquello a lo que no saques provecho y donarlo, reciclarlo o darle una nueva vida.

Bolsas de basura que no falten: Es indispensable que dispongas de bolsas de basura suficientes para retirar toda la suciedad que vayas encontrando durante la limpieza.

Adecúa el hogar: Además de asegurar una limpieza exhaustiva, te recomendamos que también te asegures de mimar y embellecer cada pequeño rincón del hogar. Es el momento de limpiar esas manchas de la tapicería, de arreglar ese mueble o simplemente de sustituir las bombillas que tienes fundidas.

Beneficios del Oosouji

A través de esta limpieza física y emocional, no solo conseguirás aumentar tu bienestar y calidad de vida asegurando un lugar de tranquilidad y armonía, sino que además podrás decir adiós de una vez por todas a los objetos que te traigan emociones y sentimientos negativos ganando sensación de libertad.

Todo ello sumado a que conseguirás ahorrar tiempo a la hora de buscar cosas en casa, las limpiezas posteriores serán mucho más livianas y además el Oosouji destaca también por una mejora del nivel de concentración gracias a esa especie de ‘reseteo’ que implica esa limpieza en profundidad. ¿A qué esperas para ponerlo en práctica?

