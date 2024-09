De la cena más exclusiva de Barcelona a la exposición de Peggy Guggenheim: los planes de Magas de la semana

Afrontar el final del verano se hace, sin duda, más ameno con una agenda repleta de buenos planes. La rentrée es sinónimo de exposiciones, exposiciones, pero también de actividades al aire libre que nos permiten disfrutar de estos últimos días de sol.

Estos días, te proponemos disfrutar de buenas vistas en un ambiente inmejorable en Barcelona, descubrir la exposición feminista del momento o descubrir un nuevo espacio artístico de ensueño. A por ellos.

Relax en BCN

La terraza ElCielo, situada en el icónico hotel Sofitel Barcelona Skipper, es el mejor espacio para relajarse. Abierta de lunes a domingo, de 11:00 a 22:00 horas, ElCielo invita a todos los que busquen disfrutar de vistas espectaculares, coctelería de autor y gastronomía de alta calidad, sin necesidad de reservar.

Durante todo el mes de octubre, la terraza ElCielo estará abierta para quienes deseen disfrutar de las regatas de la Copa América, mientras degustan las delicias del bar o del restaurante. Los jueves, viernes y sábados, ElCielo eleva la experiencia con eventos especiales que prometen convertir las tardes en un auténtico ritual.

Los jueves de 17:00 a 22:00 horas, la terraza ElCielo se transforma en un rincón de la costa Amalfitana, donde el Spritz es el protagonista. Variantes reinterpretadas de este icónico cóctel italiano, preparadas con la maestría de nuestros bartenders, acompañan a los asistentes en un viaje sensorial directo a Italia. Además, un DJ en vivo se encarga de poner ritmo al ambiente de 17:00 a 20:00 horas.

El atardecer del viernes en ElCielo es una experiencia para disfrutar. De 17:00 a 22:00, las espectaculares vistas se combinan con la música en directo de un DJ de 17:00 a 20:00 horas, creando un entorno perfecto tanto para quienes vienen a disfrutar con amigos como para aquellos que buscan hacer nuevas conexiones. Este sunset promete dejar a todos los asistentes con ganas de más, en un ambiente donde el límite, literalmente, es el cielo.

Los sábados, el glamour se apodera de ElCielo con “But First, Champagne”. De 17:00 a 22:00 horas, el champán rosé es la estrella de la noche, presente en burbujeantes cócteles que conquistan a los paladares más exigentes. El ambiente, elegante pero relajado, se complementa con nubes de caramelo rosa y la actuación de un DJ en directo de 18:00 a 21:00 horas, todo mientras el mar se convierte en un espectacular telón de fondo.

¿Dónde? Av. del Litoral, 10, Ciutat Vella, 08005 Barcelona

Puro arte

"En 1943 la célebre coleccionista de arte Peggy Guggenheim organizó, en su galería neoyorkina, Art of This Century, una de las primeras muestras en Estados Unidos en la que se exponía íntegramente obra realizada por mujeres, europeas y norteamericanas bajo el título Exhibition by 31 Women".

La retrospectiva 31 mujeres. Una exposición de Peggy Guggenheim presenta una selección y reinterpretación de aquella iniciativa, incluyendo a todas las artistas que estuvieron presentes en la histórica muestra.

"Estas mujeres, ligadas en su mayoría al surrealismo o a la abstracción, mantuvieron con ambas tendencias una posición ambigua. En muchos casos se sirvieron de estos lenguajes para reformularlos y cuestionarlos, manteniendo su independencia y poniendo de relieve los presupuestos patriarcales en los que estos movimientos se asentaban", recuerda la Fundación.

¿Dónde? Paseo Recoletos 23, 28004 Madrid

Un plan parisino

La Semana de la Moda de París está a la vuelta de la esquina. ¿Y si lo aprovechas para (re)descubrir la capital francesa? En el emblemático barrio de Le Marais, Cour de Vosges Paris ofrece una experiencia única en un entorno histórico. Este hotel boutique con vistas a la famosa Place des Vosges, combina el encanto del antiguo París de la nobleza del siglo XVI con todas las comodidades modernas.

Uno de los aspectos más destacados del hotel es su famosa terraza, que ofrece impresionantes vistas a la Place des Vosges y se convierte en el restaurante ideal en cualquier momento del día. Ya sea para un desayuno relajado, un almuerzo ligero o una cena elegante, los huéspedes pueden disfrutar de una propuesta culinaria que celebra la gastronomía francesa en un ambiente sofisticado y relajado.

¿Dónde? 19 Pl. des Vosges, 75004 París, Francia

Arte puro

"Arte y revolución". Ese es el lema de La Galería, un nuevo espacio artístico que

acaba de abrir sus puertas en pleno centro de la capital. Con el foco puesto en el arte alternativo, La Galería apuesta por el eclecticismo con una selección de artistas cuyos estilos van desde el custom pop art al graffiti pasando por el tatuaje o el realismo.

El pasado 6 de septiembre abrió sus puertas con una exposición colectiva en la

que encontramos nombres como los de Ramon Maiden, Lofish, José Martín,

Duzuna, Alex M. Díez, Orbita Flamenca, José de Pazos, Pera Limonera, Evil Hannya, Done Street2Home, Corazón Loco, Marcos Torres, RecycledRobot o

Salvaje Selva, entre muchos otros. Esta muestra podrá verse durante todo el mes

de septiembre y parte de octubre.

Su apuesta por la diversidad artística es un reflejo de la propia trayectoria de

quienes se encuentran detrás de La Galería: TamyLove, tatuadora y dueña del

estudio Love Tattoo, y Rober Blanco, empresario unido al mundo del deporte y la

prensa. Inquietos, curiosos y siempre dispuestos a dar el cien por cien de sí mismos

en cada proyecto que impulsan, La Galería es quizá el más personal de todos ellos.

En este nuevo espacio han volcado su amor por el arte con una visión muy

personal.

Además del espacio expositivo, La Galería cuenta con una art shop en la que están

a la venta obras de la colectiva actual junto a obras de otros artistas. Esculturas de pequeño formato, art toys, pósters, serigrafías, bolsos, camisetas, piezas de

cerámica y todo un surtido de objetos están disponibles para todo aquel que quiera

llevarse consigo un pedacito de esta revolución.

¿Dónde? C. de la Estrella, 14, Centro, 28004, Madrid

Descanso para el cuerpo

Formentera no solo destaca por su belleza, sino también por su exclusivo ambiente. Teranka nos propone exprimirlo con el retiro 'Essence of Flow'. Este programa, que se adapta a las necesidades individuales de los participantes, está diseñado para conectar con la naturaleza y contigo mismo.

Incluye actividades como baños de sonido, caminatas guiadas y sesiones de observación de estrellas, todo bajo la supervisión de expertos como la hipnoterapeuta Annika Lefevvre y el coach de vida Matti Mahl. La combinación de la tranquilidad de la isla y los rituales de bienestar te permitirá desconectar por completo y regresar a casa renovado.

¿Dónde? Carrer Sant Agustí Playa des Arenals, KM 10.7, 07872, Islas Baleares

Ola de conciertos

Canopy Madrid Castellana ha presentado esta semana su nueva programación de conciertos en Escándalo, reafirmando su compromiso con ofrecer una propuesta de música en directo única para sus huéspedes y el público de la ciudad.

Con un line-up de primer nivel, curado por The Flying Pig, contará con destacados artistas nacionales e internacionales como Biuti Bambú, Rufus T Firefly, Joana Serrat y muchos más.

Se enriquece además con sesiones de su 'Music & Entertainment Enthusiast', Almudena Belmonte, quien va más allá de ser una DJ residente y se encarga de que la experiencia musical en el hotel sea excepcional, y el complemento perfecto para cada momento del día. La carta de Escándalo, diseñada por el chef Ignacio Martínez, aporta la sutileza del bocado perfecto y un menú que cuida al máximo el producto de temporada.

Adicionalmente, cada domingo se ofrece un espectacular brunch que eleva la experiencia con DJs invitados y sesiones temáticas a cargo de Almudena Belmonte. Estas vivencias son parte esencial del ADN del hotel que se consolida como referente del buen ocio en la capital.

¿Dónde? Pl. de Carlos Trías Bertrán, 4, Tetuán, 28020, Madrid