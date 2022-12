Cómo limpiar puertas de madera correctamente en segundos

Una de las tareas del hogar que menos nos agradan en España es la limpieza de las puertas, sobre todo cuando disponemos de varias habitaciones y el número de ellas llega a alcanzar las 7 u 8, si tenemos en cuenta los dormitorios, salón, cocina, baños y entrada principal. Por lo general, se trata de una labor que todos tratamos de esquivar. Y no porque exija un tratamiento especial, sino por la pereza que da realizarlo.

Sin embargo, esto supone todo un error, ya que se tratan de la primera toma de contacto con las distintas estancias, y en el caso de recibir visitas, sería lo primero que observasen. De ahí que sea necesario afrontar una limpieza en profundidad, pero tampoco sin dedicarle mucho tiempo. En cuestión de unos segundos se pueden conseguir unos fantásticos resultados, como te detallaremos en el siguiente artículo.

Los errores más frecuentes en la limpieza de las puertas

Cada vez que nos ponemos a limpiar en casa tratamos de realizar un repaso general, aunque en ocasiones solemos hacer limpiezas más profundas. En el caso de las puertas, parece que no le concedemos demasiada trascendencia, y tratamos de quitar el polvo de cualquier manera. Esto implica ya un importante error, ya que hay la tendencia a abusar del plumero, que lo único que consigue es esparcir el polvo.

También cometemos otro fallo importante como es pasar de largo con los marcos, manillas y pomos, como si no existieran. Por último, otro detalle que debemos evitar es no secar estos elementos una vez que los dejamos limpios. De lo contrario, siempre se corre el riesgo de que la madera se agriete o no consiga el brillo que buscamos.

Cómo limpiar la puerta de madera en poco tiempo

La mayoría de personas dispone de muy poco tiempo para la limpieza del hogar, reservándole apenas unos segundos a las puertas. Para que esta tarea te resulte de lo más sencilla, nuestra intención es ofrecerte unas cuantas soluciones para que luzcan brillantes sin demasiado esfuerzo y en muy poco tiempo.

No sería necesario que contrates a un profesional para que se ocupe de esta labor tan ingrata para muchos. Tienes la posibilidad de realizarlo tú en cuestión de segundos y sin que te exija un gran sacrificio. En las explicaciones que te ofrecemos a continuación te damos las claves para conseguir el mejor resultado, tanto para las puertas de interior como las exteriores. Estas últimas es posible que sean más susceptibles de acabar con restos de polvo y suciedad, sobre todo si están en contacto con la calle y se ven sometidas al tránsito de personas o vehículos.

El primer paso para limpiar las puertas

Lo primero que debemos hacer para limpiar las puertas de madera de tu vivienda es retirar la suciedad que se va acumulando en la superficie. Para ello nos ayudaremos de un paño húmedo. En el caso de que cuente con grasa, lo mejor es que recurras a una solución de agua y desengrasante. Esto suele ocurrir sobre todo cuando tocamos estos elementos con las manos sucias y no reparamos en las huellas que vamos dejando. No obstante, la mayor parte de las ocasiones el polvo es el que suele apoderarse de las puertas.

En cualquier caso, lo que más nos llama la atención son las manchas y las huellas. Parece que dan una mala impresión cuando recibimos alguna visita en nuestra casa. Para acabar con ellas tan solo habrá que utilizar un paño mojado con un poco de jabón. Hay que evitar en todo momento el empleo de un estropajo áspero, ya que lo único que conseguiremos es que nos deje marcas.

No olvidarse de otras partes de la puerta

Uno de los mayores errores que puedes cometer a la hora de limpiar tu puerta es limpiarla por completo, pero dejarte algunas zonas que resultan igualmente importantes. Es el caso de los bordes, marcos y cercos. No exigen un cuidado especial, solo hay que tratar de que no se nos olvide. De poco serviría tenerlo todo muy limpio, pero que alguien pasase por estos espacios el dedo y si se encontrase con algún 'regalo' inesperado en forma de suciedad.

Algo más de atención debemos ponerle a esta tarea cuando nos toque enfrentarnos a una suciedad acumulada. Ocurre con bastante frecuencia si no limpiamos con cierta regularidad o entramos en una vivienda en la que no ha residido nadie durante un periodo prolongado de tiempo. Las manchas que nos encontremos serán mucho más profundas y complicadas de eliminar.

Tan solo habrá que poner algo más de empeño, pero la limpieza apenas nos llevará unos pocos segundos si somos capaces de hacerla correctamente con los medios adecuados. Habrá que utilizar agua y frotar con un paño húmedo las veces que sean precisas hasta que consigamos retirar esos restos que tanto nos incomodan a la vista.

Conseguir el brillo en las puertas

En ocasiones, no solo nos conformamos con limpiar las puertas, también procuramos que luzcan brillantes. Para ello, lo más adecuado sería recurrir a un producto de madera especializado. En cualquier supermercado puedes comprarlos, y posiblemente te ayuden a conseguir unos resultados muy interesantes.

Como habrás podido comprobar no te supondrá ningún sacrificio realizar la limpieza de las puertas de casa. En tan solo unos segundos conseguirás darle un lavado de imagen. Basta con que sigas al detalle los distintos pasos que te hemos dado en este artículo para que tu hogar esté lo más limpio posible.

