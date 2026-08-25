EfectoRadiance de Germinal: descubre en la Comunidad de Magas el secreto para conseguir una piel perfecta

Sorteamos 10 packs con estos productos de Germinal entre las lectoras de nuestra Comunidad de Magas Cedida

¿Conocéis esa sensación de probar un producto y, tras apenas unos días de uso, tener claro que ya no puede faltar en vuestra rutina de belleza? Eso es exactamente lo que ocurre con la gama Acción Inmediata Radiance de Germinal.

Esta línea de uno de los grandes referentes en dermocosmética española, diseñada para todo tipo de pieles maduras, incorpora una exclusiva tecnología de Doble Efecto Flash que reafirma, tensa e ilumina la piel al instante, además de proporcionar resultados visibles y duraderos.

En la Comunidad de Magas nos gusta acercar a nuestras lectoras las mejores propuestas del mercado. Nos hemos unido a Germinal para sortear 10 packs exclusivos con tres de sus imprescindibles, una selección que, estamos convencidas, se convertirá en un básico de vuestro neceser.

Este exclusivo kit, que ya puedes conseguir aquí, incluye: Germinal Acción Inmediata Doble Efecto Flash, Germinal Acción Inmediata Radiance y Germinal Acción Inmediata Radiance Serum Ácido Hialurónico.

Efecto Flash

Las tendencias en cosmetología van y vienen. Se reinventan, recuperan clásicos y convierten viejos favoritos en nuevos imprescindibles. Pero hay productos que nunca pasan de moda porque su eficacia habla por sí sola. Es el caso de las míticas ampollas Germinal Acción Inmediata Doble Efecto Flash.

Desde su lanzamiento en los años 80, se han mantenido como un imprescindible en los rituales de belleza de miles de mujeres. Fueron las primeras en popularizar el auténtico efecto flash: una tez más luminosa, firme y con aspecto descansado en cuestión de minutos. Lo que comenzó como un secreto entre maquilladores y amantes de la cosmética, acabó convirtiéndose en un icono.

Las ampollas de Germinal Doble Efecto Flash que vienen incluidas en el pack que sorteamos en la Comunidad de Magas. Cedida

Décadas después, su fórmula sigue conquistando a nuevas generaciones y demuestra que, cuando algo ofrece resultados reales, trasciende cualquier tendencia. Porque la verdadera belleza nunca pasa de moda.

Acción Inmediata

Si hay una loción capaz de transformar por completo el resultado de un maquillaje, es una buena crema. Una fórmula que prepare la piel, la deje firme, lisa y jugosa, difumine visualmente las imperfecciones y cree ese codiciado efecto filtro. Y si además hidrata, combate los signos de la edad y protege frente a la radiación solar, se convierte en el mejor aliado para lucir un rostro radiante cada día.

Con Germinal Acción Inmediata Radiance, la firma española da un paso más allá y lanza su primera crema antiedad de uso diario, diseñada para responder a las necesidades de todo tipo de rostros.

Germinal Acción Inmediata Radiance: incluido en uno de los 10 packs que sorteamos en la Comunidad de Magas. Cedida

Uno de sus grandes puntos es la luminosidad que aporta desde la primera aplicación. Su exclusiva malla proteica crea un efecto tensor inmediato que ayuda a mantener la estructura de la piel, dejándola más firme, lisa y elástica. El resultado es un sutil efecto "segunda piel", como si un velo invisible envolviera el rostro para alisar su superficie y potenciar la luz natural de la cara.

Ácido Hialurónico

Con este lanzamiento, Germinal vuelve a demostrar por qué sigue siendo una firme autoridad en dermocosmética. Su nuevo sérum con cinco tipos de ácido hialurónico y tecnología Doble Efecto Lifting está diseñado para actuar como un completo tratamiento antiedad de uso diario y, al mismo tiempo, como la prebase de maquillaje perfecta para conseguir una dermis más lisa, luminosa y un maquillaje de mayor duración.

Germinal Acción Inmediata Radiance Sérum Ácido Hialurónico que viene incluido en uno de los 10 packs que sorteamos en la Comunidad de Magas. Cedida

No es casualidad. El auge de la tendencia makeup-skincare hybrid que apuesta por productos capaces de cuidar el cutis mientras potencian el acabado del maquillaje, ha convertido a los sérums con ácido hialurónico en un imprescindible de cualquier rutina de belleza.

Su capacidad para hidratar en profundidad, rellenar visiblemente las líneas de expresión, suavizar la textura de la piel y aportar un efecto rellenador inmediato lo convierte en una de las mejores alternativas a las prebases convencionales. El resultado es una tez más uniforme, luminosa y preparada para que el maquillaje luzca impecable durante horas.

En la Comunidad de Magas sorteamos en exclusiva 10 packs de Germinal que se convertirán en un imprescindible en vuestra rutina. Si ya formáis parte de la Comunidad de Magas, podéis participar directamente aquí; si aún no os habéis unido, os invitamos a hacerlo de forma gratuita para que no os perdáis ninguna de nuestras novedades.