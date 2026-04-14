J-Beauty, la campaña de Shiseido que resume el arte japonés de cuidar la piel tras 150 años de investigación

Hoy en día, en un mercado de la belleza copado de nuevas marcas, hay firmas que resisten el paso de las tendencias y los nombres de celebrities que abanderan algunas de las compañías.

Sin duda, una que entra en esta definición es Shiseido, avalada no sólo por ir al paso de los tiempos, sino por una experiencia de más de 150 años de investigación científica.

Ahora, desde el 13 de abril y hasta el 10 de mayo, la casa de origen japonés inicia su campaña de J-Beauty. Este concepto nace para trasladar a la población lo que representa como líder en los tratamientos antiedad.

No obstante, el programa no gira sólo en torno a esto: es una nueva visión de lo que puede aportar el sector, una nueva mirada cuando todo parece apuntar al mismo sitio.

En Shiseido, la base siempre ha estado en los conocimientos dermatológicos. En su fundación, en 1872, de la mano de Arinobu Fukuhara, ya fusionó esa visión con un cometido claro: una visión de lo beauty que fuera más allá de lo superficial y que tocase todas las áreas de la vida.

En esa base radica también el origen de ese término de J-Beauty, que "impregna historia y tradición con ciencia moderna". El concepto es la abreviatura de belleza japonesa —al igual que el de K-Beauty, de la coreana.

Supone un enfoque que no se trata tanto de una búsqueda de un cutis maquillado a la perfección, sino de una piel saludable.

De cara a alcanzar ese objetivo, entran en escena las ya muy conocidas skin care routines, donde las palabras antienvejecimiento y antiimperfecciones suelen hacer acto de presencia.

Esta rutina que entra en la campaña J-Beauty se compone de productos japoneses actuales y de una serie de entre cinco y seis pasos que garantizan la suavidad e hidratación de la tez. Por supuesto, en su concepción también está presente la protección solar.

Sus pautas se remontan al conocimiento ancestral de la figura de las geishas. Estas incluían en las mismas ingredientes tan del día a día como el té verde y el aceite de camelia. Estos, más tarde, se fusionaron con los conocimientos de la ciencia.

Durante la campaña, por adquirir un tratamiento de Shiseido, las compradoras se llevan de regalo —unidades limitadas y sujetas a productos seleccionados— un exclusivo paraguas que toma su inspiración en las clásicas sombrillas japonesas. Además, es en uno de los colores de la temporada, el marrón.

Imagen del regalo promocional. Shiseido

Todas aquellas que se vean tentadas por el buen hacer y la experiencia de la casa japonesa han de saber que en la ecuación de esta nueva propuesta entran en juego cuatro segmentos diferentes.

Benefiance

Este nombre bautiza la rutina antiarrugas por excelencia. En su formulación, los ingredientes activos antienvejecimiento más novedosos del mercado. Como gran aliada, la tecnología de segunda generación ReNeura Technology+TM.

Con ella, la piel se percibe como más joven, suave y firme. Y lo mejor, en tiempo récord. De acuerdo a las pruebas, los resultados son visibles en dos semanas.

Eso sí, en estas propuestas la constancia siempre es clave. Al igual que acompañar el uso de los productos de una buena alimentación, ejercicio y descanso.

La línea Benefiance, de Shiseido. Shiseido

Entre los productos, destaca Benefiance Wrinkle Smoothing Cream, apta para pieles normales o mixtas y para usar de día y de noche.

También es muy interesante el contorno de ojos Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream, que repara las arrugas ya existentes y bloquea la aparición de nuevas. En este caso, los tiempos para comprobar los resultados se reducen a cinco días.

Vital Perfection

Puede que esta sea una de las líneas de Shiseido más conocidas. Y es que sus efectos son más que notables. Quien la prueba, repite. Prueba de ello es que ocupa el número 1 en el ranking de la firma.

Se indica especialmente su uso para las mujeres de más de 45 años que quieren elevar, reafirmar e iluminar la tez. Desde que llegara al mercado en 2020, la gama se ha mantenido a la vanguardia de este tipo de cuidados.

Productos de la gama Vital Perfection. Shiseido

Aquí las palabras clave son efecto lifting y firmeza y quedan condensadas en su último lanzamiento, la Vital Perfection Uplifting and Firming Advanced Cream. Está enriquecida con la tecnología patentada SafflowerRED TM y ReNeuraRED TechnologyTM.

Future Solution LX

El tratamiento antiedad más avanzado de Shiseido que "reescribe el futuro de tu piel", un eslogan que revela todo su poder.

Future Solution LX. Shiseido

Aquí la clave está en la función de barrera de la piel —protegerla del exterior— y para ayudarla con tal tarea, la ciencia al servicio de la firma japonesa.

Revitalessence

La base de maquillaje Revitalessence Skin Glow de Shiseido se ha convertido en un must en el neceser de las amantes del sector beauty.

En los eventos de prensa, las expertas alaban las cualidades de este fondo, que ahora muestra una nueva faceta con la inclusión en su formulación del sérum Ultimune Power Infusing Serum de Shiseido. El mismo potencia la luminosidad y la vitalidad que se atisba en el rostro.

El fondo de maquillaje Revitalessence, uno de los favoritos de las prescriptoras 'beauty'. Shiseido

La importancia de la campaña J-Beauty de Shiseido y de la propia rutina no radica en la búsqueda de una nueva piel, sino en coexistir, de forma amable, con la nuestra.

Por eso Shiseido marca la diferencia, porque sus raíces siempre estriban en lo natural, en el equilibrio entre ciencia y conocimiento ancestral. Todo para lograr la mejor versión de cada una.