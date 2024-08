5 tratamientos faciales (para cada necesidad de la piel) que deberías probar esta temporada

El mundo de la belleza está en plena mutación. Con la avalancha de información en redes sociales y la llegada de innovaciones punteras, nuestras rutinas no dejan de reinventarse. Cada vez más centros de estética y laboratorios proponen novedades adaptadas a nuestro tipo de piel y sus necesidades. Los cuidados caseros se completan con los de cabina, con el objetivo de potenciar su acción.

Sea como sea, antes de realizarse cualquier procedimiento estético, la doctora Rita Sêco recomienda: "Cuando se decide realizar un tratamiento en pleno verano, hay que tener en cuenta que los meses estivales son muy calurosos y que el rostro está más directamente expuesto al sol". De ahí la importancia de elegir con cuidado el tratamiento. Desde Magas, destacamos cinco novedosos que deberías probar.

Hydrafacial Sondeo: exfoliación profunda

Si buscas una exfoliación profunda y eficaz, no te pierdas este tratamiento. "Se trata de una dermoabrasión realizada sobre la piel húmeda y un sistema nuevo de cabezales que succionan la piel, según la fase del tratamiento, para drenar, limpiar y exfoliar, realizar un peeling y extraer impurezas, y facilitar la penetración de potentes sueros antioxidantes, regenerantes e hidratantes", cuenta Paz Torralba, directora de The Beauty Concept.

La tecnología Vórtex-Fusion, un sistema nuevo de cabezales patentado, es la clave. Cuenta con la particularidad de que el aire en estos cabezales da vueltas a muy alta velocidad, como si fuera un tornado, y así rompe en minúsculas partículas las moléculas de los activos para que penetren con mayor facilidad en la piel.

Emface: lifting inmediato

Es uno de los tratamientos estrella de Maribel Yébenes para tratar eficazmente la flacidez y las arrugas. Ya ha conquistado a los rostros tan conocidos como Pablo Motos, Marta Sánchez, María Pedraza o Mar Flores ofreciendo un efecto lifting inmediato.

En tan solo 20 minutos, esta técnica combina las energías de RF sincronizada e HIFESTM, actuando en piel y músculo al mismo tiempo reduciendo así arrugas, líneas de expresión, y mejorando la luminosidad de la piel y tensando el contorno facial.

Lo que hace a Emface único es su capacidad para trabajar en profundidad a nivel muscular, ofreciendo resultados más duraderos que otros tratamientos estéticos no invasivos. Además, es un tratamiento indoloro, lo que lo convierte en una excelente alternativa a la cirugía estética.

Láser Splendor: contra la rosácea

La rosácea afecta al 5 % de la población mundial, según el primer estudio epidemiológico mundial de esta dermatosis realizado por los Laboratorios Pierre Fabre. ¿Pero de qué se trata exactamente? "La rosácea es una patología de la piel que surge de la inflamación crónica de la dermis. Comúnmente se localiza en las mejillas, el mentón, la nariz y la frente", explica la Dra. Barber. Para combatirla, uno de los tratamientos más punteros con resultados óptimos es el Láser Splendor.

El antes y el después del Láser Splendor. Clínicas Barber

Entre la variedad de aparatología láser de Clínicas Barber, la tecnología de Láser permite tratar las lesiones vasculares inflamatorias a nivel facial, unificando el tono gracias a su acción profunda. Es capaz de absorber la hemoglobina en las capas profundas, el enrojecimiento e inflamación que caracteriza esta patología, la rosácea y cuperosis. La mesoterapia facial: para pieles apagadas La mesoterapia facial, que consiste en microinyecciones de ácido hialurónico, vitaminas o aminoácidos, es uno de los tratamientos clave de Clínicas Dorsia. "Lo que conseguimos es una piel mucho más jugosa y luminosa", según explica la doctora Carlota Berenguer.

"Vitamine combina una sesión de mesoterapia facial con vitaminas seguido de la aplicación de Vital C serum Koella. Los resultados son una piel brillante e hidratada. El Vital C serum Koella es un tratamiento iluminador, hidratante y tensor. Está indicado para pieles apagadas, con manchas, acné o falta de elasticidad y para aquellas pacientes que deseen prevenir el envejecimiento. La vitamina C que contiene ha demostrado tener un efecto antioxidante sobre la piel, además el ácido hialurónico de la fórmula proporciona una intensa hidratación", explica la firma.

Hydra-Dermoaabrasión: para limpiar la piel

Park Piolets MountainHotel & Spa ofrece todo tipo de tratamientos faciales y corporales con la última tecnología en aparatología, en su centro de estética formado por profesionales de primer nivel y excelencia.

Uno de ellos es perfecto para preparar la piel antes del verano: "Se trata de un tratamiento facial de hidra-dermaabrasión con ácidos exfoliantes, electroporación de ácido hialurónico y tratamiento de luz led y electroestimulación muscular. Con él, podrás limpiar y tratar el rostro en profundidad para preparar la piel para los meses de mayor exposición al sol. La sesión dura una hora y cuarto".