Método 2.4.2: así es la técnica con la que no tardarás más de 10 minutos en maquillarte

Instagram y Tik Tok se han convertido en las cunas de numerosas tendencias de belleza. Cada día, toman fuerza nuevas técnicas y métodos, en algunos casos 'revolucionarios', de maquillaje y peinado.

[¿Cuántos tipos de cejas hay y cuáles son las ideales para tu cara?]

Es el caso del eyeliner transparente cuyo "efecto es similar al strobing, es decir, potenciar la luminosidad para que nuestro color natural se vea más oscuro", recuerda Adrián Rux, maquillador y Digital Brand Ambassador de L'Oréal Paris.

Otro de los más populares del momento es el llamado método 2.4.2, que aglutina millones de menciones en estas redes. ¿Pero en qué consiste? ¿Es apto para todos, de principiantes a expertos? Repasamos las claves de esta técnica minimalista y eficaz.

El método 2.4.2

Los números de este método de maquillaje corresponden a los de productos que toca utilizar. En concreto, dos productos para los ojos, cuatro para la base y dos para los labios. Esta precisión permitiría conseguir un maquillaje natural y sencillo.

En este sentido, para los ojos, cabe por ejemplo sumar la máscar de pestañas a las sombras de ojos. Para la base, se pueden unir la base líquida con el colorete en crema, los polvos contactos y el corrector. Finalmente, para los labios, se asociarían el bálsamo protector con un labial de color, para conseguir un resultado más duradero.

El succesor del clean look

"Frente a corrientes de maquillaje que abogan por un estilo sobrecargado, dramático y lleno de color que focaliza el centro de antención en beauty looks llamativos, el clean look se abre paso como una alternativa con mucho gusto, casi invisible y perfeccionadora.

Como su propio nombre indica, el clean look representa un 'rostro limpio'. Una estética fresca, sencilla y sin excesos que apuesta por un resultado no make up que realza los rasgos del rostro para un acabado bonito, sano y rejuvenecedor. Mafalda Patricio, Matilda Djref, Hailey Biebier o Zendaya, entre muchas otras celebridades, ya se han pasado al lado de esta tendencia en maquillaje que apuesta por el lema de Chanel: menos es más", explican los expertos de Primor.

Hace también eco al llamado skinimalismo, en el que "solo hay cabida para los productos básicos que proporcionan bienestar a nuestra piel. Nos deja claro que para lucir un cutis jugoso e hidratado no hace falta utilizar muchos productos e invertir una gran cantidad de tiempo. ¡Ya no hay excusas!

Mediante pautas sencillas y productos clave que limpian, hidratan y protegen la piel, lograrás lo que esta tendencia promete: un resultado óptimo, pero utilizando pocos productos. Es importante, que los productos elegidos contengan ingredientes naturales, ya que así los productos serán menos agresivos para la piel, ayudando a conseguir un efecto natural y luminoso. Puedes comenzar probando con dos productos e ir modificando tu rutina según las necesidades de tu piel. Los expertos aseguran que es importante incluir una dosis de vitamina C diaria en nuestra rutina, especialmente por las mañanas", aclaran desde Belif.

Sigue los temas que te interesan