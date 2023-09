¿Bebé en camino? Los básicos de El Corte Inglés que querrás comprar para poner tu hogar a punto antes de que nazca

Es dar la bienvenida al otoño y, de pronto, la agenda de eventos infantiles se llena de baby showers, bautizos y otras citas que, en realidad, no resultan una sorpresa si tenemos en cuenta que septiembre es uno de los meses en los que nacen más bebés en España. Los futuros padres encuentran en esta fecha el momento perfecto para ultimar preparativos, y El Corte Inglés les facilita la tarea lanzando una temporada llena de descuentos y tendencias.

Aunque la llegada de un nuevo peque a casa puede vivirse de muchas maneras, hay algo que todas las familias comparten, y es la ilusión por preparar todos los imprescindibles necesarios para dar la bienvenida al bebé cuando llegue a casa. Sin embargo, las listas de cosas a dejar listas antes de que este nazca pueden llegar a ser kilométricas: ropa, pañales, peluches, jabones, sábanas, protectores, cámaras...

Pensando precisamente en ese momento emocionante —que sin planificación puede llegar a ser abrumador—, El Corte Inglés extiende su Feria del Bebé hasta el próximo 15 de octubre con descuentos, charlas, actividades y sorteos destinados a los futuros papás.

Las más buscadas En estas fechas, los centros comerciales del grupo destacan los nuevos productos y promociones de las marcas preferidas en el cuidado de la primera infancia, en las áreas de puericultura, carrocería, textil y hogar, juguetería y parafarmacia. Mamas and Papas, Chicco, Bugaboo, Tommee Tippee, Medela, MiCuna, Maxi-Cosi, Dulces, Stokke, Bbest, Philips Aventl, Cybex, Jane, Cotton Juice, Ergobaby, Babybjörn, Walking Mum, Miniland, Joie, Suavinex, Inglesina, Babyzen, Done by Deer, Béaba, Ezpz, Aeromoov, BBGrenadine, Aerosleep, juguetes El Corte Inglés (selección de mercancía hasta 18 meses), Fisher Price, Oli& Carol, Vtech Baby, Baby Clementoni, Miniland y Pasito a Pasito, etc., son algunas de ellas.

Un hogar preparado

A la hora de organizar la habitación del bebé, cada mueble es una nueva incorporación al hogar que, si no se planifica adecuadamente, puede conllevar grandes gastos. Por eso, El Corte Inglés selecciona algunos de los artículos que no pueden faltar: cunas, ropa de cama, cambiadores, hamacas, cestitas y otros elementos decorativos que llenarán de alegría los rincones de los más pequeños.

Igualmente, también hay que tener localizados otros básicos que nos harán falta cuando el rey de la casa irrumpa en ella: tronas, menaje y biberones para el momento de comer, hamacas, chupetes y vigilabebés para tenerlo en nuestro radar en todo momento.

Para ir de paseo

El momento de salir a la calle con el bebé es tan esperado por la mayoría de padres que el carrito suele ser una de las primeras compras. En este caso, hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de elegir dónde llevar al niño: ¿mejor un dos piezas o tres piezas?, ¿de estilo más urbano o un carrito todoterreno?. Es normal hacerse tantas preguntas, ya que el carrito acompañará al pequeño durante sus primeros años y debemos buscar el que aporte la máxima seguridad y confort.

El Corte Inglés ofrece una amplia gama de carros de bebé para todos los gustos, como este carrito 3 en 1 de Kinderkraft en la selección de productos destacados. Además, también se incluyen otros indispensables de exterior como sillas de paseo, portabebés y sillas de coche preparadas para que empecemos a crear grandes recuerdos en los viajes familiares.

Otros indispensables

En la selección de El Corte Inglés, además de artículos de hogar y viaje, también podemos encontrarnos con productos de las marcas mejor valoradas de cuidado y alimentación infantil.

Además, tanto si estás a punto de ser padre o madre como si buscas un regalo para un recién nacido, la Feria del Bebé también es el momento idóneo para hacerte con esos peluches, andadores y otros juguetes infantiles con los que lograrás sacar una sonrisa a los más pequeños.

Andador Andadín 2 en 1 de VTech (54,99€) y caballito balancín de El Corte Inglés (76,95€). El Corte Inglés

Cuando decimos que la Feria del Bebé puede ser la oportunidad perfecta para poner el hogar a punto de cara al nacimiento del bebé, lo hacemos por dos razones. En primer lugar, porque en ella todas las compras de artículos infantiles tienen, como recompensa, un 15% de regalo a modo de bonificación para canjear en productos para bebés, juguetes y artículos de parafarmacia.

Cartel promocional de la Feria del Bebé de El Corte Inglés. Cortesía de El Corte Inglés

Y, en segundo lugar, porque gracias a las facilidades de compra que El Corte Inglés pone a disposición de las familias —como la entrega en el día, la recogida en tienda, el click&car, la compra en manos libres, la obtención y modificación de turnos y citas o el acceso automático al parking— hacerse con todos estos esenciales nunca ha sido tan fácil.

Además de orientar a los futuros padres con su planificación de imprescindibles, la Feria del Bebé también ofrece grandes experiencias en forma de charlas y talleres centrados en: posparto y lactancia para embarazadas y mamás, preparación al parto, ecografías 4D en directo...

Estas experiencias tendrán lugar en los centros de El Corte Inglés de Madrid (Sanchinarro, Méndez Álvaro y El Bercial), Valencia, Badajoz, Burgos, El Ejido, Gijón, Avilés, Málaga, Cádiz, Castellón, Badajoz, Salamanca, Santander, Castellón, Zaragoza, Alicante, Almería, Vigo, Valladolid, Las Palmas y León.

