Falsos mitos: estos son los nutricosméticos que sí puedes tomar en verano, en palabras de experta

En verano oímos constantemente que es una época en la que se puede hacer un descanso con respecto a la toma de vitaminas y de suplementos. Hay quien asegura que así se consigue sufrir menos calor, o simplemente que no son necesarias.

Si bien es cierto que, en la temporada de verano, gracias al mayor consumo de alimentos frescos con gran cantidad de vitaminas, quizás se reduce la carencia de éstas. Y además, la vitamina D, gracias a una mayor exposición solar, no es necesario añadirla como un extra, tal y como ocurre en invierno.

Un suplemento nutricional o dietético consiste en la combinación de ingredientes naturales capaces de complementar la dieta diaria, teniendo en cuenta, que no van a ser sustitutos de ninguna comida, sino que van a aportar algunos nutrientes en nuestra dieta necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo.

Cuando hablamos de suplementos nutricionales, en esta lista podemos incluir los denominados nutricosméticos, que van a ser los suplementos dietéticos cuya función esta diseñada para mejorar, embellecer y mantenernos más tiempo jóvenes.

Con la llegada del verano en general, cambia la temperatura, la dieta, las rutinas diarias, en incluso, en ocasiones cambiamos hasta de localización.

Entonces, oímos recomendaciones como: “en verano deja las vitaminas que te darán más calor”, “en verano es tiempo de descansar para recuperar de nuevo la toma en septiembre”, “no hace falta tomar suplementos para el cabello porque crece más por si solo”, etc. Vamos a resolver estas dudas y mitos.

Durante el verano, las altas temperaturas nos obligan a estar más hidratados, ya que el sudor provoca una mayor deshidratación

Estamos más expuestos a los rayos de sol aunque nos protejamos, por lo que es muy posible que aumenten los radicales libres, y deberíamos protegernos del daño de estos.

Los cambios de hábitos, localización, temperaturas... pueden provocar dificultades en conciliar el sueño. Algunos suplementos herbáceos pueden ayudar a mejorar esta calidad de sueño.

El sol, el aire y en general, la vida al aire libre, aumentan la sequedad en la piel. Para contrarrestarlo podemos aumentar el contenido de nutrientes liposolubles.

En verano, salimos más por la noche, realizamos cenas más tardías y podemos sufrir digestiones más difíciles o pesadas, lo que pueden desequilibrar el balance de nuestra flora bacteriana.

Es probable que estemos mucho más relajados y por eso, no vamos a necesitar algunos de los adaptógenos que ayudaran a reequilibrar los niveles de cortisol.

¿Qué suplementos si recomiendo?

Aquellos que ayuden a mejorar la hidratación, como pueden ser todos los suplementos hidrosolubles, que nos obligarán a beber más contenido de líquidos. Como ingredientes recomiendo el ácido hialurónico y suplementos ricos en electrolitos.

Los antioxidantes van a ayudar a captar los radicales libres que se generan con la exposición solar. Entre ellos, el más recomendable siempre es la vitamina C, flavonoides como el resveratrol, el picnogenol, minerales como selenio, y el extracto de te verde.

Aquí también podemos incluir los protectores para el sol orales, como son el extracto de la granada (el ácido elágico), los carotenos y carotenoides como la astaxantina , la luteína , la zeaxantina y por supuesto, el polipodium leucomotos, estos van a ayudar a mejorar el tono de la piel evitando la aparición de las manchas (los nutricosméticos para el sol no sustituyen el uso del protector solar tópico).

Los nutrientes que mejoraran la calidad de la piel a nivel lipídico. Para ello, podemos añadir ceramidas, ácidos grasos omega 3 (además son antiinflamatorios que ayudan a mejorar el daño solar), vitaminas E y vitamina A que la podemos incluir en el apartado anterior también.

Enzimas digestivas, suplementos extra de probióticos y/o prebióticos o incluso fermentados, entre ellos, las bebidas de Kombucha, que van a ayudar a su vez a mejorar la hidratación de la piel.

La melatonina, a parte de la capacidad antioxidante que contiene, va a ayudar a regular de forma natural el ciclo del sueño y con ello, nos ayudará a dormir mejor.

Añadir magnesio en verano va a ayudar a regular el tránsito intestinal, a mejorar la relajación muscular y mejora la calidad del sueño.

¿Y el colágeno?

Por supuesto, el colágeno es necesario. Añadir colágeno o péptidos de colágeno a la dieta va a ayudar a mejorar y a mantener la elasticidad de la piel, e incluso reducir la apariencia de las arrugas que pueden incluso aparecer prematuramente en verano.

Añadir colágeno a nuestra dieta durante el verano, puede ayudarnos a mejorar la calidad ósea, aprovechando la exposición solar y la mayor producción corporal de vitamina D.

Ayudará a mejorar la regeneración cutánea si hemos sufrido alguna agresión como puede ser una quemadura solar o alguna rozadura, los péptidos de colágeno estimulan la síntesis proteica, al aportar aminoácidos como la glicina, la prolina y la hidroxiprolina.

Aconsejo siempre buscar el producto que nos aporte además de colágeno, otros nutrientes para conseguir una sinergia en el efecto regenerante de la piel, las uñas y el cabello. Los ingredientes unidos pueden ayudar a mejorar el tono y dar un aspecto glow a la piel.

Sabemos que uno de los aminoácidos que contiene el colágeno es la glicina, y este aminoácido ayuda a mejorar la salud digestiva y también a mejorar la calidad de sueño.

A nivel corporal, añadir colágeno en la dieta nos ayudara a mejorar el aspecto de la celulitis al mejorar la firmeza de la piel. Si el suplemento además, incluye otros ingredientes lipolíticos y drenantes, es absolutamente recomendable en la temporada en la que exponemos más nuestro cuerpo.

Sobre los mitos y la nutricosmética en verano

Tomar suplementos multivitamínicos no nos da más calor o hace que sintamos más las altas temperaturas. Si bien algunos suplementos si pueden aumentar el nivel energético, no van a influir en que sintamos más el calor. Al contrario, este nivel energético nos hará compensar esa somnolencia que nos provoca el aumento de la temperatura ambiental.

En cuanto a descansar en verano de la toma de complementos para recuperar en otoño la toma y que sean más efectivos, es un error, ya que, si que algunos podemos aprovechar para no añadirlos en la dieta, como podría ser la vitamina D ( siempre que no esté prescrita), durante este descanso no es que vayamos a tener un pico de vitaminas y minerales , y es preferible mantenernos llenos de estos nutrientes que llegar con carencias al otoño. Aunque también es verdad que en otoño podemos añadir otro tipo de suplementos para compensar el cambio de estación.

En relación a la caída capilar en verano, es cierto que el efecto vasodilatador de los rayos solares en el cuero cabelludo ayuda a mejorar el problema de alopecia. Sin embargo, al igual que en el anterior, podemos aprovechar este efecto añadiéndoles los nutrientes necesarios para llegar al otoño con un pelo fuerte, en un momento en el que si suele producirse una mayor caída capilar.

Vitaminas y picaduras de los mosquitos no están relacionados. Sin embargo, si es cierto que algunos suplementos como puede ser la quercetina con acciones frente a las alergias y capacidad antiinflamatoria, puede ayudar a disminuir el efecto inflamatorio de las picaduras de los mosquitos.

