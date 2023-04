¿Cansada de tu piel con brillos? Este es el cosmético que necesitas (y cabe en tu minibolso)

Determinar nuestro tipo de piel no solo es fundamental para asegurarse de que el maquillaje aplicado consiga un efecto natural y sea resistente, sino también para elegir la rutina de cuidado adecuado.

[Piel grasa: cómo y por qué es importante hidratarla diariamente para controlar el exceso de sebo]

En el caso de las pieles grasas, toca permanecer especialmente alerta: "una piel con una producción excesiva de sebo puede desencadenar procesos inflamatorios, depósitos de bacterias u oclusiones que derivan en acné, un cambio en la textura del tejido con un aspecto de poros más abiertos o inflamados, además de otros síntomas a lo largo del tiempo: pigmentación producida tras procesos inflamatorios o una inactividad celular debido a que la piel se relaja creyendo que la producción de grasa la equilibra, lo que puede provocar arrugas o descolgamiento facial al perderse la síntesis natural de colágeno", explica Raquel González, cosmetóloga y directora de educación de Perricone MD.

Este exceso se manifiesta en zonas muy concretas: "La zona T es una de las más afectadas por ese exceso de grasa que se acumula principalmente en la frente, la nariz y, en ocasiones, también en la barbilla. En el caso de los maquillajes, estos brillos se acentúan" añaden los expertos de Perfumerías Primor. Además de conseguir un limpiador, exfoliante, hidratante y primer adecuados, puedes limitar los brillos derivados con la ayuda de algunas herramientas claves como los roll-on o los míticos papeles matificantes.

¿Por qué son especialmente recomendables? Discretos, pequeños y prácticos, permiten retirar el exceso de sebo en tan solo unos segundos, sin necesidad de estar delante de un espejo. Se pueden guardar en cualquier neceser o bolso. Además de ser cómodos, son muy económicos. Descubre algunos de los más buscados y eficaces.

Los 5 imprescindibles

Essence cuenta, entre sus productos más buscados, con los papeles matificantes All About Matt Oil Control con Té Verde. Un must, que se presenta en un embalaje verde y blanco con una práctica abertura deslizante, y que garantiza un acabado perfecto sin alterar la piel (2,05 €).

NYX Professional Makeup nos presenta su Matte Blotting Paper (4,95 €), una de las opciones más económicas. Hecho de papel de pulpa 100%, ayuda a absorber el exceso de aceite y sebo de la piel sin quitar el maquillaje.

Sephora nos propone los papeles Blot & Glow Blotting de Rare Beauty (6,99 €). Incluye 100 hojas absorbentes para recargar el Blot & Glow Touch-Up Kit. Absorben suavemente el exceso de grasa sin ningún polvo añadido.

Si buscas un producto muy premium, no dudes en hacerte con las Dior Skin Mattifying papers, de Dior, un total de 100 hojas de papel matificante (34 €).



El bloque de papeles matificantes Dior contiene 100 hojas y se presenta en un práctico estuche con espejo integrado, en un formato compacto que permite llevarlo fácilmente a todas partes. Cada hoja, compuesta por fibras vegetales, lleva estampado el logo DIOR para marcar la diferencia en su rutina de belleza, según nos explica la casa.

Otra opción perfecta para matificar de forma rápida y eficaz son las Oil-Control Blotting Paper, de Shiseido (30 €), toallitas matificantes que también permiten controlar la grasa en un instante.

Sigue los temas que te interesan