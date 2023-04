El ejercicio para quemar grasa y que ayuda a reafirmar el pecho en menos de 1 minuto

El pecho es sin duda una de las zonas más delicadas y sensibles de la mujer y también una de las zonas del cuerpo que más cuidados requiere. Y es que, es importante revisar esta zona periódicamente para estar al tanto de cualquier cambio en su aspecto y forma que pueda hacernos sospechar de algún problema de salud.

Un motivo clave para ello lo tenemos en que el cáncer de mama sigue siendo el tipo de cáncer más habitual para las mujeres en España con más de 100.000 casos en los últimos cinco años. Pero y ¿Si lejos de hablar de problemas de salud hablamos un cambio físico tan habitual como la pérdida de firmeza?

La pérdida de firmeza en esta zona puede deberse a varias causas que van desde el embarazo hasta el hecho de haber adelgazado varios kilos, la edad o incluso malas posturas. Sea como sea, sabemos lo difícil que puede llegar a ser recuperar firmeza y elevar de nuevo esta zona sin perder volumen, por eso a continuación te hablamos del ejercicio y la rutina de entrenamiento que podrá convertirse en tu nueva mejor aliada para conseguirlo.

¿Qué saber antes de hacer ejercicio para reafirmar el pecho?

Para reafirmar y elevar el pecho es esencial mantener los músculos del pecho tonificados. Algo que conseguirá atrasar la pérdida de firmeza en esta zona y que podremos conseguir sobre todo con trabajo de pesas y mancuernas o con algunos deportes tan beneficiosos como la natación.

La rutina para fortalecer esta zona podrás hacerla tanto en casa como en el gimnasio, pero siempre asegurándote de hacerlos lo mejor posible para evitar lesiones y con un calentamiento previo.

Es importante destacar, que si has tenido algún tipo de lesión o has sido intervenida quirúrgicamente, siempre deberás contar con la ayuda y el consejo de un profesional que pueda recomendarte los mejores ejercicios para reafirmar el pecho, pero adaptados a tu caso particular.

El mejor ejercicio para elevar el pecho

Existen diferentes ejercicios cardiovasculares que combinados con ejercicios de fuerza pueden, no solo ayudarte a quemar la grasa, sino también a fortalecer, elevar y tonificar el pecho. Pero la realidad es que los músculos que se encuentran en el pecho ocupan mayormente la superficie de los senos, de ahí que quemar grasa y tonificar en esta zona no sea tan fácil como en otras.

En concreto esta vez queremos hablarte de un tipo de ejercicio especialmente beneficioso para reafirmar el pecho: Las flexiones.

Estas podrás hacerlas con los pies o las rodillas apoyadas. Un ejercicio que te llevará menos de un minuto por cada serie y que simplemente consiste en colocarse en posición cuadrúpeda con las manos apoyadas en el suelo y las rodillas apoyadas también en el suelo por debajo de las caderas (en el caso de que decidas hacerlas de rodillas).

En el caso de que se trate de flexiones de rodillas, tendrás que mantener los pies hacia arriba y sin tocar el suelo. Una vez en la posición correcta podrás bajar tu cuerpo y subirlo nuevamente realizando tres series de 10 repeticiones cada una.

Una vez controlado el movimiento y hecho este ejercicio, podrás realizar diferentes variaciones del mismo con flexiones de rodillas de lado a lado, otra versión haciendo flexión y después apoyando pecho, otra combinando posteriormente un estiramiento de brazos hacia delante o hacia los laterales... Las opciones con este tipo de ejercicio son infinitas y los beneficios para fortalecer tu pecho son inmejorables.

Otros ejercicios recomendados para elevar el pecho

Además de las flexiones y todas sus variantes, existen muchos tipos de ejercicios con los que podrás recuperar la firmeza de tu pecho, aquí te explicamos otros ejercicios recomendados que también podrás incorporar a tu rutina de entrenamiento.

Supermán

Acuéstate boca abajo con los brazos y las piernas estirados. Después levanta los brazos y las piernas hacia el techo lo máximo que puedas. Mantén esta posición sobre 10 o 15 segundos y repite al menos cuatro veces.

Apertura de peso con mancuernas

Además de fácil, este ejercicio es perfecto para elevar el pecho. Para realizarlo simplemente tendrás que acostarte boca arriba con las rodillas dobladas.

Después con una mancuerna en cada lado, extiende los brazos hacia el techo con las palmas hacia dentro. Una vez en esta posición, flexiona los tríceps y extiende los brazos hacia atrás manteniéndolos perpendiculares al suelo.

Press de pecho con banda elástica

Busca una pared en la que puedas apoyar la espalda y flexiona un poco las rodillas. Después estira los brazos con la banda elástica colocada detrás de la parte alta de la espalda. Vuelve a la posición inicial y repite 12 veces.

Peso muerto con piernas rígidas

Ponte de pie con los pies separados a la altura de los hombros y flexiona ligeramente las rodillas. Coge una mancuerna en cada mano e inclina el cuerpo hacia abajo con la cabeza mirando al frente y los hombros hacia atrás. Repite este ejercicio 15 veces.

Remo con mancuernas

De pie flexiona las rodillas y adelanta una pierna sin llegar a estirarla. Desoués inclina un poco el torso y coge una mancuerna. Con el brazo extendido, lleva la pesa hacia el pecho. El otro brazo descansará sobre la pierna contraria. Repita 15 veces el movimiento y cambia de lado.

