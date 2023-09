Isabel Abdo, la diseñadora de los tacones sensatos preferidos de la Reina: "Me planteo sacar unos botines llamados Letizios"

El término tacón sensato va muy ligado últimamente a los titulares sobre el estilo de la Reina y eso nos lleva en línea recta hacia ella. Nos referimos a Isabel Abdo, la diseñadora de los ya famosos 'letizios'. Gracias a sus creaciones, artesanales y cómodas, la esposa de Felipe VI sobrelleva su dolencia de pies aportando ese sabor retro y elegante que los kitten heels aportan siempre a cualquier look.

La empresaria española de origen libanés atiende la llamada de Magas con un tono de voz vital que ya anuncia que es un torbellino de ideas e ilusiones. En tan solo cuatro años ha logrado que su firma, totalmente made in Spain, sea un referente para muchas mujeres famosas (entre sus clientas están Carmen Lomana y Vicky Martín Berrocal) y anónimas. Ahora está en pleno proceso de avance, pensando en la posibilidad de vender no solamente online, sino en puntos de venta físicos. En su éxito ha contribuido, y mucho, Letizia, que se ha convertido sin duda en su mejor embajadora. ¿El secreto? Abdo Shoes tiene todo lo que a la esposa de Felipe VI le gusta: marca España, proceso artesanal y filosofía sostenible.

Isabel Abdo empezó su firma en 2019. Pepe Botella

Letizia ha convertido tus zapatos de tacón sensato en su calzado fetiche. ¿Cómo surgió esta oportunidad?

Yo he trabajado en moda toda la vida y creía que había un nicho en el mercado para el tipo de zapato que yo fabrico, que es un zapato de tacón cómodo, con el que se pueda andar, con el que te puedas sentir segura caminando con tacones. Llevar un tacón incómodo es horroroso, no solo por el dolor, sino por la forma de andar feísima.

Lancé la marca antes de que nos encerraran por la pandemia y cuando salimos de aquello vi que la gente se había acostumbrado a ir en zapatillas y calzado plano; yo misma los llevaba. El core de mi marca es el zapato cómodo, atemporal y a un precio asequible. En una entrevista me preguntaron quién sería la embajadora de la marca ideal para mí y yo contesté que la reina Letizia.

Una apuesta fuerte...

Lo dije sin pensar, sin creerme de verdad que pudiera pasar. Entonces empecé a investigar quién era la estilista de Su Majestad, conseguí su contacto y le mandé un mail explicando que mi marca era made in Spain y que para mí sería de gran ayuda y un orgullo que los llevara la Reina.

Y se produjo el milagro...

Sí, me ofrecí regalarle unos y me contestaron que no aceptaban regalos, pero que estaría encantada de probarlos. Le mandé los zapatos, le gustaron y los compró. A partir de ahí fue adquiriendo otros y últimamente los ha lucido bastante. Se los pone cuando tiene que estar de pie mucho tiempo en actos oficiales o en otros familiares, como la confirmación de la infanta Sofía.

¿En qué ha ayudado la Reina a tu firma?

Es una ayuda tremenda porque, además de visibilidad, le da a la marca una credibilidad enorme y eso es algo crucial. Por supuesto que me ha ayudado también en las ventas y el posicionamiento y no puedo estar más agradecida de que la Reina apoye a pequeñas marcas españolas como la mía. Creo que hace una labor maravillosa, porque sacar adelante una marca es muy difícil hoy en día porque hay mucha competencia por el mercado. Por eso, no puedo estar más que agradecida a Su Majestad por habernos elegido.

¿Te piden mucho el modelo Carrie, que es precisamente el que lleva Letizia?

Claro, cuando Su Majestad saca el zapato, la gente compra este zapato. Mis clientas, las que tienen uno, los compran en más colores porque es un zapato muy cómodo.

Letizia, con unos 'kitten heels' de la marca. Gtres

¿Te has planteado rebautizar el diseño y llamarlo Letizio, como ya se refieren popularmente a él?

Pues mira, me has dado una idea. Esto es muy reciente, pero a lo mejor saco un Letizio especial. Voy a lanzar un diseño que es el botín del modelo Carrie y a lo mejor me planteo llamarlos precisamente los Letizios, porque la verdad es que van mucho con el estilo de la Reina.

¿Tienes la esperanza de que Leonor y Sofía, que ya han empezado a usar tacones, también estrenen unos Abdo?

¡Me encantaría! La vida es muy larga, ellas aún están empezando y ojalá que en algún momento elijan mi marca.

Tus diseños aúnan todas esas características que le gustan a la Reina: producción española, artesanal y dentro de la corriente 'slow fashion' conectada a la sostenibilidad.

Sí, yo siempre he apostado por la moda sostenible. La piel de mis zapatos viene de la industria cárnica, no se mata animales para fabricar el calzado, sino que se han sacrificado para consumir. Eso es sostenibilidad también y me parece importantísimo. Además, mis diseños son atemporales, piezas que perduran en el tiempo, y confeccionadas en España.

El caballito de mar está muy presente en la marca, ¿qué significado tiene?

Simboliza la fidelidad, porque este animal mantiene la misma pareja durante toda su vida; es el ser viviente más monógamo que existe en el planeta. Cuando uno de los miembros de la pareja muere, dejan sus crías en adopción y no vuelven a emparejarse.

Llevado a la marca, transmite que cuando eres fiel a algo es porque es bueno y yo sabía que quien comprase mis zapatos se iba a volver fiel a ellos. Por otra parte, en algún momento me gustaría donar parte de los beneficios a una ONG que proteja el fondo marino. Creo que es muy importante para el planeta.

¿Has tenido la oportunidad de conocer personalmente a la Reina?

No, la he visto en algunos eventos, pero no he hablado con ella. Me parece una mujer espectacularmente guapa, me encanta su físico y me encanta su personalidad. Me haría una ilusión tremenda poder conocerla, pero quién sabe, quizá en algún momento.

