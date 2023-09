Marta Luisa de Noruega, la princesa que emuló a los Bridgerton con su noviazgo, cumple 52 años

El 31 de agosto de 2024 sucederá algo histórico para la Casa de Glücksburg y en las monarquías europeas en general: contará con un miembro real de raza negra en su árbol genealógico. No, no es una secuela de la popular serie de Netflix La reina Carlota: Una historia de Bridgerton, donde cuentan la historia (ficticia) de una reina racializada en Inglaterra. Podría parecer un detalle sin importancia y de hecho debería serlo, pero aún hoy los prejuicios y el racismo están aún muy presentes en la sociedad y en la Institución.

[Así es Durek Verrett, el chamán que enamoró a Marta Luisa de Noruega: tuvo novio y estuvo muerto "4 minutos"]

Lo sabe bien Marta Luisa de Noruega, que este viernes 22 de septiembre cumple 52 años en plenos preparativos de su boda con Durek Verret, chamán, coach espiritual y escritor, según él mismo se proclama. El color de la piel de su prometido ha sido objeto de fuertes críticas en su país natal e incluso han recibido amenazas de muerte. Sin embargo, la hija de los reyes Harald y Sonia ha defendido su amor con uñas y dientes y no ha cedido a las presiones.

Levantó la voz ante esa oleada de xenofobia llamando a las cosas por su nombre, consciente de que incluso en su propia familia había reticencias contra Verret y harta de titulares maliciosos sobre él en la prensa internacional.

La pareja anunció su boda con este posado. Redes sociales

Su denuncia fue pública y contundente. "El racismo está en la manera en la que la gente le rehúye. En cómo los amigos asumen que miente, y que es malvado por ser amable. En cómo mascullan sus palabras, dejando perfectamente claro que el puesto que ocupa en la mesa no le corresponde. En las personas en posiciones importantes diciendo que cómo se atreve a pensar que tocarán su mano cuando él se la extiende para decirles buenas noches. En la gente que cree que no es racista pero no conoce a nadie con un color de piel distinto del suyo, aparte de las personas que trabajan para ellos. En cómo asumen que Durek no es una buena persona que me ama, sino una que me ha manipulado para que le quiera y explotarme financieramente. ¡Eso es racismo!", escribió en sus redes.

Con el paso del tiempo el romance se ha ido aceptando y la propia Marta Luisa se ha emocionado con todas las muestras de apoyo tras el anuncio de la fecha de su boda. "Agradecemos profundamente vuestra amabilidad y buenos deseos para la celebración de nuestro amor. Que nuestro amor sea una señal para vosotros de que merecéis amor incondicional siempre", ha escrito en sus redes.

Aunque ahora se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida, la princesa sabe bien lo que es superar dificultades. Su primer matrimonio con el escritor Ari Behn, padre de sus tres hijas, no estuvo exento de dificultades y costó mucho que el nuevo miembro de la familia encajara; su excéntrica personalidad fue un lastre. La pareja se separó en 2017 y dos años más tarde se produjo uno de los más duros golpes que ha recibido Marta Luisa. Su exmarido se suicidó, dejando a Leah, Maud y Emma destrozadas por la pérdida de su padre; fue un dolor inmenso para ella.

Así lo expresó personalmente tras el trágico desenlace: "Tenemos que llorarle y pasar de nuevo por todas las emociones del duelo. Necesitamos ser una piña, paz y tranquilidad. Son tres hijas a las que tengo que abrazar y por las que estar ahí. Tres hijas y cada una con sus diferentes necesidades y formas de lidiar con el dolor. Porque es un dolor que durará muchos años. Y fases del duelo que serán nuevas. Por ello yo también necesito cuidarme, para poder estar ahí para mis hijas".

La Princesa y sus hijas en el funeral de Ari Behn. Gtres

En aquel entonces ya había comenzado su noviazgo con Durek Verret, así que a la tristeza se sumó el revuelo provocado por el romance de una royal con una persona de raza negra. Los ataques sólo han servido para unirles más y el 31 de agosto de 2024 la Familia Real se pondrá sus mejores galas para el enlace. Lo que no parece probable es que el chamán llegue algún día a portar la corona, pues su futura esposa ocupa el cuarto puesto en la línea de sucesión al trono, por detrás de su hermano pequeño, Haakon (en Noruega imperaba la ley sálica hasta 1990 año en el que se abolió pero sin efecto retroactivo lo que mantuvo al varón en el puesto) y los dos hijos de éste.

Si hay algo destacable en la trayectoria de Marta Luisa de Noruega es que el amor está por encima de todo, también de la Monarquía y de su condición de princesa. En noviembre de 2022 renunció a sus obligaciones reales para no mezclar su faceta empresarial y comercial con la Corona, y también debido a su boda con el chamán. Así lo expresó el rey Harald en un comunicado en el que se añadía que su hija mantiene su título y su puesto sucesorio.

[Maud, la hija mayor de Marta Luisa de Noruega, triunfa en 'Mask Singer': descubre todos sus talentos]

La princesa, que estudió Fisioterapia, siempre ha sido emprendedora. Ha tenido varios negocios relacionados con la literatura y los idiomas y desde 2020 es empresaria de moda. Unió fuerzas con la marca Hést para sumarse a su equipo y ahora está muy volcada en esta faceta. Así definen la firma: "Hést se ha vuelto popular en Noruega, creando una identidad de moda única con líderes femeninas fuertes, energía positiva y ropa inclusiva desde 2019. Nuestro objetivo es crear moda atemporal y de alta calidad que se adapte a todos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de H É S T (@heest.no)

Marta Luisa es imagen de las prendas que confeccionan, cuyos precios van de los 200 euros para los jerséis más baratos a los 500 de algunos abrigos. Leah, su primogénita, también ejerce de imagen. Además, la Princesa noruega da conferencias motivacionales junto a su novio.

Tras su enlace, que se celebrará en el histórico Hotel Union en Geiranger el 31 de agosto, Marta Luisa habrá convertido en rea la historia de los Bridgerton. Mientras, celebra su 52 cumpleaños con su futuro marido mientras pone su granito de arena en cambiar el mundo, quizá sin pretenderlo. También es una inspiración para sus hijas que, alejadas del circuito royal, buscan su futuro en el mundo de la televisión, el arte y la belleza.

Sigue los temas que te interesan