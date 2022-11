Maud, la hija mayor de Marta Luisa de Noruega, triunfa en 'Mask Singer': descubre todos sus talentos

Marta Luisa de Noruega (51 años) y su familia no dejan de sorprender y mantenerse en los titulares por una razón u otra. Hace unos días la princesa anunciaba públicamente que renunciaba a sus obligaciones reales para afrontar con mayor libertad su futuro matrimonio con Durek Verret (47), y casi al mismo tiempo su hija mayor protagonizaba una gran sorpresa en la televisión de su país natal. Maud (19) desvelaba su identidad en el programa Maskorama, una versión del famoso Mask Singer, en la que personajes conocidos cantan detrás de unas máscaras y tanto el público como el jurado deben adivinar de quién se trata.

La joven, que había elegido un disfraz de un muñeco coqueto y elegante con largo bigote llamado Dandy, dejaba a todo el mundo boquiabierto al mostrar su rostro. No solamente por esa caracterización, sino por las dotes vocales que demostró. Había mantenido su participación en el programa en secreto, aunque tanto su madre como el resto de la Casa Real lo sabían y la apoyaban.

"¡Ha sido tan estresante y fantástico! ¡Es probablemente lo más enfermizo que he experimentado! Estaba tan asustada, pero estoy tan orgullosa de mí misma por lograrlo. Creo que es realmente genial doblar los roles de género, con personas que pueden ser completamente ellas mismas y usar lo que quieran. Ahí creo que Dandy era un personaje genial", ha dicho.

Una de las cosas más emotivas de este proyecto es que Maud ha tenido muy presente a su padre, el fallecido Ari Behn: "Me recordó a mi papá con la forma en que era muy él, confiado en su feminidad y con una sonrisa astuta". No sólo el público ha quedado sorprendido por esta nueva faceta artística de la nieta de los reyes noruegos, también su madre, que no ha dudado en felicitarla. "Muy orgullosa de ti Maud. Lo hiciste mejor de lo que jamás imaginé. ¡Realmente impresionaste!", le ha escrito en sus redes sociales. También su futuro padrastro, el chamán Verret, tuvo unas bonitas palabras para ella: "¡Amo a Dandy! Maud, eres una dama poderosa y talentosa, estoy muy orgulloso de ti. Tu mamá y tu papá hicieron un alma muy especial con una voz de ángel".

Esta aparición sorpresa de la hija mayor de Marta Luisa en televisión se une a la docuserie que hace unas semanas estrenaba Leah (17), la mediana del clan, que además es una reconocida influencer del mundo de la belleza. Sin embargo, en el caso de Maud, sus talentos son muy diversos. Lleva muchos años pintando, que es una de sus grandes pasiones, y hace unas semanas inauguró su primera exposición en un centro cultural, donde colgó una selección de sus mejores cuadros, casi todos protagonizados por mujeres. La princesa y su prometido estuvieron a su lado.

Desde hace años, Maud muestra sus ilustraciones en sus redes sociales, donde ha ido dando buena cuenta de sus progresos. También escribe poemas y hace dibujos en momentos especiales para regalar a sus seres queridos. Para ella la pintura siempre ha sido una terapia, especialmente tras perder a su padre, algo que le produjo un gran dolor e hizo que necesitara atención psicológica. El día del funeral se la pudo ver con un retrato de Ari Behn en las manos, en blanco y negro, hecho por ella misma. La salud mental es un tema que le preocupa mucho, por eso el año pasado publicó un libro ilustrado para niños, destinado a gestionar el duelo.

