La apuesta triunfal de Letizia en el Teatro Real: vestido ganador, diamantes y ondas retro

Si ayer comenzamos la semana en Barcelona, vestida de noche para la entrega de unos premios, la continuamos en Madrid con un acto del mismo nivel. Es verdad que preferimos ver a la Reina de noche, brillando con joyas y vestidos de fiesta, es lógico. Aunque con un traje de chaqueta una mañana cualquiera se puede ir igual de elegante, está claro que en las veladas de etiqueta se puede comentar mucho más.

[El deslumbrante estreno de Letizia en Barcelona: vestido floral de corte 'lady' y tacones de infarto]

Los Reyes han acudido, como es ya tradición desde hace unos años, a la inauguración de la temporada de ópera del Teatro Real de la capital española. Esta tarde, Felipe y Letizia han podido disfrutar de la representación de Medea de Cherubini.

En las ediciones anteriores de este momento, que tiene siempre lugar en septiembre, Letizia nos ha dejado momentos únicos, estilísticamente hablando, como el vestido mini negro de Hugo Boss o el blanco de satén de Lola Li que le dio la representación por culpa de una escote demasiado abierto. Así que la noche en la ópera es para arriesgar y triunfar, esta tarde ha hecho lo segundo, pero no lo primero.

Los Reyes posan en el Teatro Real. Gtres

La esposa de Felipe VI ha decidido tirar de su armario y lucir uno de los vestidos más alabados de su armario, firmado por The 2nd Skin. Se trata de una creación en tafetán de color negro, de cuello recto estilo caja, que no lleva mangas, perfecto para que luzca sus musculados brazos. El vestido, patrón años 40, está lleno de lazos. Es de la colección de verano de la marca española de 2022 y tiene el nombre de Magnolia. La Reina lo estrenó en los Premios Princesa de Asturias de 2021, en el Teatro Campoamor de Oviedo. La segunda vez que se lo pudimos ver fue unos meses más tardes con motivo de la de la celebración de la cumbre de la OTAN, en el Palacio Real de Madrid. Esta tarde en el Teatro Real ha lucido el vestido con el mismo cinturón fino que le tanto le gusta para marcar cintura. El nivel de los zapatos ha hecho subir el look, ya que ha lucido los salones Manolo Blahnik, conocidos popularmente como Manolos, de estilo slingback, es decir, destalonados, de ante negro combinados con plástico tipo vinilo. Tienen un precio de 715 euros.

El resto de los completos eran también de marcaza, como el bolso de Bottega y Veneta. Se llama Knot, es un clásico de la marca italiana, y cuesta más de 1.400 euros. Toda mujer que quiera un lookazo sabe que las joyas son un factor a tener en cuenta, así que Letizia no ha dudado en sacar las joyas de pasar y ha lucido una de las piezas del lote, un cojunto formado por esas piezas de la reina Victoria Eugenia, bisabuela de don Felipe. Ha optado por una de las pulseras gemelas de diamantes, conocidas así porque son dos, aunque ella ha optado por llevar solamente una en la muñeca derecha. Sin pasar por alto el peinado, su melena con ondas retro, estilo años 20: un acierto total.

Detalles del 'look' de la Reina. Gtres

Sigue los temas que te interesan