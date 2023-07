¿Quién es Judeline? La 'motomami' que conquista a Rosalía, de Cádiz a tocar las nubes en Times Square

2023 es el año de las motomamis, de las postfolclóricas y de esa picaresca femenina que tan sigilosamente se esconde entre voces dulces que nos cautivan. Si hace unos días Rosalía puso punto final a una gira arrasadora que completó la última parada en París, ahora es otra la artista encargada de recoger el testigo de sus botas de cuero vegano y llenar el escenario de olor a gasolina, y a éxito. El relevo lo toma Judeline, pero su meta va mucho más allá de eso. Ella ha llegado para quedarse.

Amaia, Mala Rodríguez y Lola Indigo comentaron en su último videoclip. La creadora de Bizcochito la incluyó en su lista de reproducción habitual. C. Tangana está al tanto de sus últimos pasos. Y ahora ha llegado a encumbrarse hasta en los rascacielos de Nueva York, pero... ¿De dónde viene esta joven promesa musical?

Gaditana hasta la médula, y melancólica como el suspiro de un atardecer de verano. Judeline nació en 2003, en Caños de Meca (Barbate), pero lo hizo con el nombre de Lara Fernández. Desde pequeña flirteó con la música y se nutrió de todas esas vivencias que hoy marcan la esencia de sus canciones.

Podría decirse de ella lo típico de que "no imaginaba en lo que se acabaría convirtiendo", pero no sería cierto. Lo de la andaluza no ha sido un camino, más bien la erupción de un volcán que llevaba mucho tiempo dando avisos.

Es joven, es creativa y tiene una voz capaz de embelesar tanto a las generaciones jóvenes como a quienes asistieron en directo a la emergencia del 'fenómeno Jeanette'.

Lo de la cantautora comenzó con un nombre. ¿Su origen? Un juego de palabras. En inglés. Jude, en honor al título de los Beatles, porque su padre era un gran admirador del cuarteto de Liverpool. Line, porque ahí, en primera línea, es donde sabía que acabaría colocándose dentro de la industria musical.

2019 fue el año en el que publicó sus primeros singles. Al poco tiempo, Alizzz, uno de los cazatalentos más relevantes de la escena actual, se hizo eco de su propuesta musical y quiso que formara parte de Descalificados, un EP ideado por el productor desde la misión de promover el talento emergente de España. Ella tenía 17 años, muchas ganas de comerse el mundo y un sonido tan propio que cuesta etiquetarlo.

Las canciones de Judeline fusionan lo mejor del rythm and blues, el romanticismo del pop y el trap más canalla. Todo ello, eso sí, desde una mirada femenina que ha plasmado en su discografía.

Entre sus temas más escuchados están Tánger y Zahara, dos localidades muy cercanas a su lugar de nacimiento que ponen nombre a estas baladas que le sirvieron como trampolín definitivo a la fama. Ahora, la joven disfruta de la repercusión de Canijo, un tema en el que pone su 'corazón arte' al servicio de la música y ya acumula casi 350 mil reproducciones en YouTube.

Con un futuro lleno de éxitos a la espera y festivales por revolucionar como el Cala Mijas —después de haber arrasado tanto en San Isidro como en el BBK—, Judeline ya puede decir que con ella también está abriéndose paso un nuevo fenómeno. Uno que pone en valor el talento de las generaciones más jóvenes y recuerda la importancia de defender las raíces. Aunque una acabe poniendo rostro a los rascacielos más altos de Times Square.

