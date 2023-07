Termina 'Perdona, estoy hablando', una exposición de cómic autobiográfico de mujeres en Madrid

Como en muchos otros ámbitos, las mujeres dedicadas al cómic autobiográfico han tenido que hacerse un hueco en su industria, chillar para que su voz se escuchara y abrirse paso en un camino en el que los hombres siempre han tenido el protagonismo.

Por eso, la exposición Perdona, estoy hablando, inaugurada en CentroCentro, ha tratado de visibilizar a las grandes autoras de este ámbito, reuniendo a más de 80 autoras de diferentes estilos, procedencias, trayectorias, grupos sociales y étnicos.

Esta necesidad de reivindicación y visibilización se refleja en el título de la exposición y es reiterado por el equipo curatorial: "Son trabajos valientes, osados incluso, por su honestidad, que no dejan indiferente. Transforman a sus autoras y contribuyen con experiencias al mundo de las lectoras y los lectores".

Esta exposición está comisariada por Tevi de la Torre, Teresa Ferreiro Peleteiro y Roberta Vázquez y muestra páginas extraídas de los libros, fanzines o de publicaciones periódicas elegidos por las autoras.

Todas las obras están acompañadas de un texto, escrito por las artistas, que ayuda a contextualizarlas.

La autobiografía en cómic tiene una larga tradición y se remonta hasta los años 70. En ella, las autoras cuentan en primera persona aspectos de su vida, sus circunstancias y sus intereses; un testimonio particular que, como consecuencia del uso del lenguaje del cómic, conecta con todo el público.

Gracias a la historia y a las imágenes, el cómic autobiográfico goza de gran popularidad entre lectores y artistas, ya que genera empatía con las situaciones que se describen, más allá del sitio, contexto o época en que se lea.

Perdona, estoy hablando es una exposición de las experiencias personales de las autoras, de las que se pueden sacar conclusiones universales.

"A través de estas narraciones alegres, tristes, divertidas o traumatizantes, conocemos identidades que no les apetece ser invisibles, no les apetece estar calladas, que están aquí, guste o no, para quedarse", explican las comisarias.

La exposición cuenta con seis secciones en las que se clasifican las distintas temáticas tratadas: el espacio afectivo, el cómic testimonial feminista, las identidades LGTBIQ, la salud, el espacio laboral y el trauma familiar e histórico.

Todos los temas son abordados a través de la experiencia vital de las propias autoras. Entre ellos encontramos los conflictos de clase, xenofobia, violencia misógina, la salud mental, inmigración, condiciones laborales, el trabajo sexual, la pareja, la familia, la amistad y el proceso creativo.

En la expo se presentan cinco trabajos específicamente elaborados para Perdona, estoy hablando, que tienen un formato distinto a las páginas del cómic.

Otraputacuentadedibujos muestra su habitación a través de una viñeta inmersiva; Nuria Figueiredo despliega una historia familiar con sus figuras cerámicas; Roberta Vázquez habla de su proceso de trabajo en un mural; Teresa Ferreiro cuenta tres estadios de su vida en un lienzo de lenguaje sincrético, casi primitivo; y Rocío Quillahuaman dramatiza con una animación un episodio peliagudo de su entorno laboral.

