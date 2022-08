La maleta perfecta no existe. El destino, la meteorología y los ‘por si acaso’ van sumando peso y espacio a tu equipaje. A nadie le gusta viajar cargada e incómoda. Además, es muy típico llegar a casa y ver que muchas de las cosas que te has llevado no las has utilizado y encima, las has arrugado sin motivo. Lo ideal en estos casos es optar por prendas básicas y ligeras, y por accesorios versátiles que hagan que tus looks brillen.

Las prisas son muchas veces las culpables de las malas elecciones. Por este motivo, te recomendamos hacerte una check-list días antes de tu viaje, ya sea en formato papel o en la aplicación de notas de tu móvil. ¿Qué debe incluir sí o sí esa lista?

