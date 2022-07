¿Cómo hacer la maleta perfecta para tus vacaciones este verano?

La ilusión de elegir un destino, pensar en todo lo que te gustaría hacer allí, o llevar una cuenta atrás deseando que el tiempo pase más rápido para que, por fin, llegue el momento de partir... Viajar es una experiencia que pocas personas desprecian. Sin embargo, hacer la maleta sí provoca el desagrado de muchas.

El tiempo, los días y los por si acasos interminables terminan por convertir el día antes de tus vacaciones en un total estrés por cómo conseguir cerrar la cremallera de tu maleta. Seguro que, alguna vez, te ha tocado sentarte encima para luchar contra la ley del espacio físico.

Además, ahora que las aerolíneas han establecido una reducción significativa en los pesos y tamaños del equipaje permitido a los pasajeros, te interesará conocer todos los detalles y consejos necesarios para hacer la maleta perfecta.

Cada aerolínea tiene diferentes requisitos: desde la tarifa básica de Ryanair, que únicamente incluye una pieza de equipaje pequeña de mano y debe caber debajo del asiento delantero, hasta la maleta de cabina incluida en el precio del billete de Iberia, un servicio que antes incluían todas las aerolíneas pero que, desde la pandemia, se ha encarecido.

Anitta Ruíz, la consultora de moda y experta en tendencias, en su sección La ropa habla que emite cada semana el programa televisivo Buenos días, Madrid, tiene muy claro cuál es el primer y mejor truco para organizar tus pertenencias de viaje.

“Una maleta tiene que empezarse con un papel y un boli” comenta la experta. Es decir, pensar dónde irás, cuántos días y qué tiempo hará, esto nos ayudará a “hacer la maleta con mucha más cabeza”, y evitar rellenar nuestro equipaje con prendas que nunca verán la luz.

Marie Kondo, la autora y empresaria japonesa que, con su libro La magia del orden (Aguilar, 2010), logró convertirse en la gurú del orden por excelencia, también tiene las claves para hacer la maleta siguiendo su método KonMari.

La clave de su sistema de organización se centra en la selección de los elementos fundamentales y el desprendimiento de todo aquello que sea superfluo para nuestro día a día. “Si no te hace feliz, tíralo”, dice su lema.

1. Lo primero de todo: haz una lista

Si consigues hacer bien este primer paso, el resto de procedimientos será pan comido. Una buena organización es la base de toda buena maleta. Preparar una lista con todo lo que necesitarás e intentar que sea lo más realista posible te ayudará a no olvidarte de nada.

Lo esencial se resume en hacerte dos preguntas básicas: ¿Dónde me voy? y ¿Cuántos días me voy?

Responder a la primera te servirá para determinar el tipo de ropa que tendrás que meter en tu maleta. Todo cambia si vas a playa, ciudad o montaña. Además, deberás revisar con antelación el tiempo estimado en tu destino, para ser aún más precisa en tus elecciones. Responder a la segunda, sin embargo, conseguirá que el volumen de tus prendas sea directamente proporcional al tiempo que pasarás en tu destino.

2. Selecciona lo que te vas a llevar y lo que no

Una vez hayas aclarado tu cabeza sobre cuáles son realmente tus necesidades de cara a tu inminente viaje, colócate delante del armario y selecciona. Sé que no es fácil, que sentirás que todo es una potencial prenda que necesitarás en algún momento, pero no es cierto.

Todos esos por si acasos sin los que sientes que no podrás viajar no son más que espacio desperdiciado en tu equipaje. ¿El mejor metodo para evitarlos? Seleccionar tus prendas pensando en un look para cada día y que, además, puedan combinarse entre ellas de diferentes formas.

3. Divide tú ropa por categorías, en bolsas

Divide y vencerás cuenta el refrán. Después de haber seleccionado, dividir tu ropa conseguirá que tu maleta cierre con éxito. Realiza montones basados en categorías: vestidos y faldas, pantalones, chaquetas, camisas y camisetas, pijama, ropa interior, zapatos y neceseres.

Anitta Ruíz nos descubre la marca japonesa Muji, donde podrás encontrar unas bolsas plegables perfectas para compartimentar tus prendas por categorías. Las hay de todas las formas y tamaños, y con ellas podrás apilar tus prendas dentro de tu maleta de la forma más organizada.

4. Dobla las prendas correctamente

Puede resultar el paso más complicado si no aprendes a hacerlo bien. Marie Kondo será tu profesora ideal con su método KonMari para doblar tu ropa de las formas más eficientes. Además, son perfectas para que tu ropa llegue sin arrugas a tu destino. ¡En el siguiente vídeo podrás ver cómo conseguirlo!

El truco, como habrás podido ver, consiste en enrollar las prendas de forma vertical para ahorrar espacio. Una vez realizado este paso, coloca tus artículos más pesados (como los vaqueros), al fondo de la maleta para que no aplasten nada. Y, los más delicados (como los vestidos), colocalos al final sobre todo lo demás para que no se arruguen.

5. El calzado y los neceseres son la clave

Básico, pero no siempre evidente: llevar puestos durante el trayecto de ida y de vuelta los zapatos que más ocupen. Para el resto, lo mejor será que los envuelvas en bolsas individuales, juntando sus suelas, para no manchar nada en el resto de tu maleta.

Y en cuanto a tus neceseres, no necesitas tu champú de almendras de un litro y medio para cuatro días de viaje. Compra botes reutilizables, más pequeños, que podrás rellenar con tus productos favoritos. Y si viajas con amigas, compartid todos los productos que podáis. No hace falta que cada una se lleve una plancha para el pelo, ¡con una para todas tendréis de sobra!

6. Aprovecha los espacios naturales de tu maleta

Ha llegado la hora de poner a prueba tus habilidades en el nivel experto del Tetris, es decir, meter todas tus cosas en la maleta. Normalmente, esta tiene unos huecos de fábrica en su interior que deberemos usar en nuestro favor para ganar espacio. Lo más útil es que en ellos coloques los elementos más estrechos, como los zapatos o los neceseres.

Para aprovechar al máximo todos los espacios, mete la ropa interior y los accesorios rellenando los huecos que queden al final. Por ejemplo, podrás rellenar el interior de tus zapatos con tus propios calcetines, así ahorras espacio y consigues que no se deformen.

¡Y ya estás lista para empredner el viaje!

