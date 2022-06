Ya sea por sentir mayor libertad, vivir nuevas aventuras, conocer gente, experimentar lo desconocido o por encontrarse con una misma, cada año son más las mujeres que deciden coger la maleta y viajar solas.

En España, según la Confederación Española de Agencia de Viajes (CEAV), el 65% de los viajeros que van solos son mujeres, y el dato va en aumento tras la pandemia.

Antes de la Covid, entre 2018 y 2019, los viajes de mujeres en solitario ya habían aumentado un 36,7% con respecto a años anteriores, mientras que los viajes con dos mujeres lo hicieron hasta un 44,2%. Según datos de la empresa de tecnología de viajes online Kiwi.com.

Consciente de esta demanda y de este hueco de mercado, la economista Alice Fauveau creó, en 2008, la agencia de viajes Focus On Women, que facilita destinos a mujeres que viajan solas y que buscan experiencias diferentes fuera de los circuitos turísticos.

“En el sector nadie había creado un negocio que atendiera la demanda de las mujeres, que son la mayoría de los que viajan ahora. Como economista tenía bastante sentido, pero no sé si fue el mejor momento, ya que la fundé con tan solo 4.500 € de mi capitalización del paro. Y crear un negocio turístico en plena crisis, que es cuando la gente no suele viajar...", relata Alice a MagasIN.

Y añade: “Y encima un negocio que costaba entenderlo. No se entendía la necesidad de que las mujeres quisieran viajar solas y conocer la realidad de otras mujeres en otros países. Sociológicamente, la población española no estaba preparada para ello. Entonces me decían que si eran viajes para homosexuales”, asegura.

PREGUNTA: ¿Por qué queremos viajar solas?

RESPUESTA: En primer lugar, las viajeras buscan conocerse mejor a sí mismas, porque no es lo mismo viajar con alguien conocido que viajar tu sola, ante un grupo de desconocidas o desconocidos. Te abres de otra manera. Creo que percibes o disfrutas el viaje también de otra manera. Porque dejas a un lado tu situación de confort y estás más abierta a sentir y a vivir otras cosas.

Las mujeres somos muy de experiencias, y también somos más permeables a sentir las sorpresas que te depara el viaje.

También buscan conocer a otro tipo de personas, porque viajar tiene también un impacto a nivel personal, a nivel emocional e incluso laboral, porque se generan unas conexiones maravillosas.

¿Quiénes son las mujeres que viajan solas?

Todas. Tenemos muchísimas clientas casadas, viudas y divorciadas. Solteras también. Generalmente, son mujeres maduras, con experiencia, ‘culturetas’ e inquietas.

Estas mujeres a las que llamamos 'viajeras' porque no son turistas, ya que tienen otra percepción del viaje, muchas de ellas están casadas y tienen maridos ‘setas’ a los que no les gusta viajar, o tienen un grupo de amigas, pero sus gustos van por otros derroteros. Ellas no quieren quedarse en casa esperando a nadie. Quieren seguir disfrutando de la vida.

¿Viajeras en lugar de turistas?

El turista es el que va a hacer fotos, el viajero va a sentir, a conocer la cultura, a implicarse, a entender, a ver qué hay de bueno y malo. Un turista no quiere ver lo malo.

Son como las famosas viajeras victorianas que viajaban hasta con la bañera como Gertrud Bell a descubrir... Es una forma de viajar más enriquecedora.

¿Y es más caro viajar de esta manera?

Viajar sola, dentro de un grupo, no tiene por qué ser más caro. El tema es si quieres experimentar, si quieres viajar siendo sostenible y con experiencias de lujo en grupos reducidos, obviamente esto es más caro. Y porque las personas que están incorporados a los recorridos son personas para quitarse el sombrero, del tipo de Rosa María Calaf. No estamos ya hablando de jóvenes mochileras. Esto es otra cosa. No tiene nada que ver.

Y en cuanto a la seguridad...

No, porque van acompañadas por una cicerone desde España, que está con ellas, aparte de la guía, en un grupo de diez personas máximo.

Los países a los que nosotros viajamos intentamos que sean viajes que nos inspiren seguridad, dentro de que uno no puede controlar todo, obviamente. Pero aquí hay una parte de responsabilidad tremenda por parte de las agencias.

¿Qué recomendación haría para quienes se inician a viajar solas?

A las mujeres que comienzan a viajar solas les aconsejo un destino corto, de una semana o algo así. No conozco a nadie que no le haya gustado el viaje, pero todo puede ocurrir.

Obviamente, no es lo mismo que hagas tu primer viaje en solitario y te vayas a la India, un país de grandes contrastes, que te puede encantar o te puede horrorizar. Yo prefiero aconsejar que si vas a Asia, vete a Vietnam porque es un país más acogedor, más fácil desde el punto de vista gastronómico y desde el punto de vista visual.

Alice Fauveau nos recomienda en la siguiente galería de fotos, cinco viajes cortos, es decir, 3 o 4 horas de viaje en avión, para aquellas que quieran comenzar a viajar solas; y cinco viajes largos, de entre 12 y 15 horas de viaje en avión, para quienes ya estén habituadas.

